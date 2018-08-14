Ежедневный гороскоп. Вторник 14 августа 2018

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день для общения с друзьями, партнерами и представителями широкой общественности. Вам понравится компания кого-то в частности, и они будут рады вас видеть. (Это включает в себя старые пламени, которые снова на картинке.) Занятия спортом и детьми привлекательны!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с коллегами сегодня позитивны. Ожидайте похвалы и, возможно, повышения. Между тем, разговоры с членами семьи заняты, оптимистичны и позитивны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Романтика будет процветать сегодня! Это прекрасный день для знакомства или социального мероприятия. Наслаждайтесь долгим обедом, счастливым часом или весело провести вечер сегодня. У вас много энергии и это идеальный день для общения. Вспомните старые времена с братьями, сестрами и родственниками.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это отличный день для семейного обсуждения. Это также хороший день для покупки чего-то прекрасного для дома или семьи. Все эти великие вибрации делают его замечательным днем, чтобы развлекаться дома. (Скорее всего, будет дискуссия о том, как заработать больше денег.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Это занятый социальный день! Наслаждайтесь разговорами с друзьями, знакомыми и соседями. Ожидайте услышать новости через письма и телефонные звонки, потому что информация течет! Это сильный день для тех, кто пишет, продает, покупает, учит или действует, потому что вы можете зарабатывать деньги на своих словах!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это день денег для вас. Доверяйте своим новомодным идеям. Тем не менее, вы также заинтересованы в том, чтобы тратить деньги сегодня. Если вы совершаете покупки, вы, скорее всего, тратите больше, чем вы изначально планировали, потому что чрезмерному излишеству во многих вещах, включая еду и напитки, слишком сложно сопротивляться. «Я должен иметь это!»

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, выстроенном с вашей линейкой Венеры. Это немного лучше, чем было. Кроме того, это прекрасное комбо также танцует с ретроградным Меркурием. Результатом является то, что вы можете работать в комнате и общаться с группами и друзьями, как профессионал. (На самом деле, в этом ничего нового.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы будете наслаждаться одиночеством в прекрасной обстановке, потому что вам будет комфортно работать за кулисами. Тем не менее, вы с интересом и энтузиазмом будете общаться с начальством, родителями и людьми, имеющими власть. Они ответят в натуральной форме. Используйте свое влияние, чтобы помочь кому-то.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Теплые отношения с кем-то сегодня, вероятно, с подругой или знакомым, могут привести к будущим возможностям путешествовать или исследовать способы публикации, средства массовой информации, высшее образование, медицину или закон. Сегодня кто-то поможет вам позитивным образом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это идеальный день, чтобы спросить у босса, родителя или кого-то, кто обладает авторитетом. Шансы благоприятны, что вы получите ответ «да». Другие находят вас очаровательными и уверенными, поэтому двери откроются вам, чтобы вы имели доступ к ресурсам богатства других.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете увидеть кого-то «другого», потому что вас привлекают иностранные страны, экзотические ситуации и все, что необычно. Возможность путешествовать может наступить, особенно через вашего партнера или близкого друга.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для обсуждения наследования или того, как поделиться чем-то, потому что, поверьте мне, вы будете пахнуть, как роза! Если вы хотите что-то одолжить у кого-то сегодня, просто спросите.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Мила Кунис, Надежда Бахтина, Кэтрин Белл, Эммануэль Беар, Даша Русакова, Ирина Медведева и Холли Берри, актеры Стив Мартин и Михаил Ширвиндт, писатели Эрнест Сетон-Томпсон и Джон Голсуорси, певица Алена Свиридова делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы отличный коммуникатор. Вы быстры, настороженны и остроумны. Обслуживание других будет вашей темой в этом году. Сосредоточьтесь на своих личных обязанностях как с семьей, так и с самим собой. Позаботьтесь о себе, чтобы вы были сильным. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Между тем, исследуйте искусство, зачисляйтесь в класс. Наполните свой дом сокровищами, которые имеют смысл для вас.