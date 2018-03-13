Ежедневный Гороскоп. Вторник 13 марта 2018

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Хотя сегодня вы можете ограничить влияние авторитетных фигур, в основном у вас есть теплое чувство. Вы счастливы! Возможно, вы видите, что наследуете богатство или извлекаете выгоду из богатства и ресурсов кого-то еще? Жизнь выглядит хорошо!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это любопытный день. Вселенная посылает вам два противоречащих друг другу сообщения. Одним способом вы чувствуете себя одиноким или отрезанным от других. Это заставляет вас чувствовать себя подавленным и осторожным. Но совершенно по-другому вы восхищены взаимодействием с друзьями и группами!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы произвели потрясающее впечатление на боссов, родителей и VIP-персон. Фактически, ваш обмен с типами власти поднимет ваше настроение! Не беспокойтесь, что все может быть ограничено или слишком напряженное дело с боссом или кем-то старше, особенно о финансовых спорах или о том, как поделиться чем-то.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня отношения с властью могут быть напряженными. Не беспокойтесь об этом. Между тем, планы поездок выглядят многообещающими! Кроме того, планы, связанные с издательской деятельностью, средствами массовой информации, медициной, законом или чем-то связанным с принятием курса или получением дальнейшего образования, также выглядят замечательно. Перейдите на это!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для переговоров об общей собственности, налогах, долгах, наследствах или страховых вопросах, потому что вы будете пахнуть как роза. Тем временем избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные вопросы. Планы поездок могут разочаровать. Ну что ж.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день, чтобы смириться с представителями широкой общественности. Это отличный день, чтобы пообщаться с партнерами и близкими друзьями. Тем не менее, дискуссии об общей собственности, наследованиях и т. д. могут быть трогательными. Отложите их, если сможете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Все, что связано с вашей работой будет хорошо. Проводятся поездки, связанные с работой. Вы также добьетесь успеха в работе с зарубежными странами и людьми из других культур. Однако, в частном порядке, отношения с партнером или близким другом могут быть напряженными. Ничто не идеально.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Возможно, сегодня отношения с авторитетной фигурой на работе липкие? Это может быть связано с тем, что вы хотите играть. Сегодня вы творческий! Насаждаемые мероприятия будут превосходить ваши обязанности на работе. Романс благословен. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, развлечениями с детьми и социальными делами!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня все в порядке. Отношения с членами семьи оптимистичны. Это хороший день для обсуждения возможностей недвижимости. Тем не менее, дети могут возлагать большую ответственность. Социальные случаи требуют вашего внимания. Просто сделайте это.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы чувствуете себя победителем! Поскольку ваша энергия высока, это отличный день для коротких поездок, поручений, бесед со всеми, чтения, письма и учебы. Не обескураживайтесь, если отношения с членом семьи напряжены. Ну что ж.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы в бизнесе и торговле. Ищите способы увеличить свой доход или заработать деньги на стороне. Если вы делаете покупки, вы можете потратить большие деньги. Если вы беспокоитесь о чем-то — то все выглядит хуже, чем есть на самом деле. Пойдите с тем, что работает сегодня. Забудьте о своих заботах.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это счастливый, оптимистичный день, потому что Юпитер прекрасно танцует с Солнцем в вашем знаке. Вот почему вы чувствуете оптимизм и надежду на свое будущее. Тем не менее, что-то связанное с вашей работой, вашими финансами или чем-то, что у вас есть, может отвратить вас. Не беспокойтесь. Все будет хорошо.

Если ваш день рождения сегодня

Вы щедры, умны и уверены в том, кем вы являетесь. Вы не согласны с давлением со стороны сверстников. В этом году – год власти. Большие решения и основные достижения. Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность ключевая!