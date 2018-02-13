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13 февраля 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Вторник 13 февраля 2018

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение о луне

Избегайте совершения покупок или принятия важных решений с 12:30 до 10:30 утра. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы будете любить шутить с друзьями и группами, потому что вы чувствуете оптимизм и восторг! Естественно, что другие будут наслаждаться вашей компанией, потому, что энтузиазм является заразным. Вы в восторге от больших идей, которые могут включать в себя поездки, публикации зарубежных стран и средства массовой информации.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы сегодня поразите боссов и VIP-персон своими амбициозными идеями. Ваше доверие восхитительно, и это делает вас убедительным. Вот почему люди в правительстве готовы идти вместе с тем, что вы хотите. Ведите ваши войска и подвигайте их!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы путешествий интригуют вас сегодня. У вас есть большие идеи о философии, религии, астрологии, политике и проблемах в социальных сетях. Сегодня вы хотите узнать что-то новое, поэтому вам понравятся люди из других культур. Вы можете чему-то их научить.

Рак (21 июня — 22 июля)

Дискуссии о наследствах и общей собственности пойдут хорошо сегодня. Тем не менее, не стесняйтесь дважды проверять свою работу, потому что легко упускать из виду детали, потому что вы полны энтузиазма и уверенности. Поэтому, чтобы быть в безопасности, дважды проверьте все, когда дело доходит до наличных денег, финансов и контрактов.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы встретите кого-то, кто сегодня энтузиазм и разговорчивость. Вполне вероятно, что этот человек сделает вас с таким же энтузиазмом. Приятно выкидывать большие идеи и показывать их другим. У вас также может быть возможность научить кого-то сегодня. (Львы – естественные учителя.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня возможны поездки, связанные с работой. Обсуждения с коллегами и клиентами будут оптимистичными и амбициозными. Ваш энтузиазм убедит других согласиться с вами, однако не упустите детали. Когда вы в восторге от широких ударов – маленькие вещи могут затеряться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день, чтобы потренироваться и принять участие в вечеринках и общественных мероприятиях. Спорт и игровое время с детьми будут привлекательными. Романтические флирты изобилуют! Доверяйте своим творческим импульсам, потому что они покажут вам правильное направление, даже если они больше, чем жизнь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодняшние обсуждения в семье будут хорошо, потому что все дружелюбны. Но предостерегайте от чрезмерного. Ваши планы могут быть нереалистичными. Тем не менее, начните с их совершенствования, а затем понемножку, доведите свою идеальную идею до реальности. Таким образом, то, что вы оставили, по-прежнему является самородком вашей мечты.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У некоторых людей есть путь со словами – у некоторых людей нет пути. Сегодня вы болтливые, артикулирующие и вдохновляющие. Вот почему это сильный день для тех из вас, кто пишет, продает, учит, действует или должен кого-то убеждать. У вас есть прикосновение свыше!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это сильный день денег – это хорошо для бизнеса. Тем не менее, крошечное предупреждение: вы можете пойти за борт и все может выглядеть лучше, чем оно есть. Но по большей части деньги текут, и вы на вершине вещей!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете позитивное отношение к жизни, поэтому у вас большие планы и увлечения долгосрочными целями. Вы видите всю картину и вы взволнованы! Однако легко упустить из виду детали или игнорировать элементы, которые не вписываются в ваш грандиозный план, поэтому будьте осторожны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день, потому что вы оптимистично относитесь к своему будущему и в восторге от планов поездок и возможностей узнать больше и расширить свой опыт в мире. Вы чувствуете себя взволнованными, потому что изменения на горизонте — и в этом году перемены многообещающие!

Если ваш день рождения сегодня

Вы приятны, веселы, дружелюбны и полны здравого смысла. Вы интересный собеседник. Другие верят в вашу уверенность. Этот год — энергетический год, полный больших решений и крупных достижений. Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность ключевая!

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Источник: SAKHALIFE.RU
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