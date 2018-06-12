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Сегодня день рождения министра, переводчицы, звезды эстрады, аккомпаниатора и блогера
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Ежедневный Гороскоп. Вторник 12 июня 2018

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы

Предупреждение о луне

После 3:30 утра сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В течение следующих нескольких недель вы будете в режиме вечеринки! Наслаждайтесь отдыхом, общественными прогулками, романтическими тет-а-тет и игровыми занятиями с детьми. Ожидайте участия в семейных дискуссиях и ремонте дома. Заверните свои рукава и приступайте!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Следующие несколько недель быстро развиваются из-за коротких поездок, поручений, обсуждений со всеми, а также повышения уровня чтения и письма. Между тем, планы по отделке вашего дома также потребуют много времени, но вам оно понравится.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это мощное время, потому что Солнце находится в вашем знаке, и в течение следующих нескольких недель вы полны замысловатых идей! Кроме того, вы будете ультра-очаровательны и дипломатичны со всеми. Да, вы на вершине своей игры, и мир вас любит!

Рак (21 июня — 22 июля)

В течение следующих нескольких недель вам понравится рассказывать всем, что вы думаете. (И вы будете вкладывать много себя в то, что вы говорите.) Это потому, что ваш ум будет активным и занятым! Используйте каждый шанс выйти и путешествовать. Наслаждайтесь Меркурием в своем знаке!

Лев (23 июля — 22 августа)

Ярмарка Венеры находится во Льве до 9 июля. (Это происходит один раз в год.) Это делает вас очаровательными и дипломатичными! Это также делает вас более привлекательными в глазах других. Вот почему это идеальное время для покупки гардероба, потому что вам понравится то, что вы видите в зеркале!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Интересно на несколько недель вперед! Некоторые из вас будут увлечены тайной любовью. Все вы будете разговаривать с другими, особенно с молодыми людьми. Подсчитайте усиление соблазнов с друзьями, клубами, группами и ассоциациями.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Занятый Меркурий перемещается по верхней части диаграммы в ближайшие несколько недель, что дает вам шанс составить планы для вашей карьеры или профессии. Это идеальное время для проведения новых исследований, чтобы повысить вашу карьеру. Это также благоприятное время, чтобы поговорить с боссами, работодателями и VIP-персонами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение следующего месяца, справедливая Венера сидит в верхней части диаграммы, заставляя вас выглядеть чудесно, красиво. Боссы, родители, учителя и VIP-персоны будут впечатлены вами. (Некоторые из вас заведут роман с авторитетной фигурой.) Ожидайте, что кто-то попросит ваш творческий вклад на что-то.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваше желание путешествовать ради удовольствия в следующем месяце очень сильное. Направляйтесь в аэропорт! Вы также будете любить учиться или учиться чему-то новому в следующем месяце. Это также прекрасное время для юридических вопросов и ничего общего с издательством, средствами массовой информации и медициной.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Держите карманы открытыми в течение следующего месяца, потому что подарки, лакомства и благосклонности от других могут прийти вам. Это прекрасное время, чтобы попросить кредит или залог. (Всегда проверяйте оповещение о луне за этот день.) Между тем, романтика будет кипеть!

Водолей (20 января — 18 февраля)

С честной Венерой напротив вашего знака на следующий месяц отношения с партнерами и близкими друзьями будут теплыми и поддерживающими. Это прекрасное время, чтобы починить сломанные заборы и примириться с другими, даже представителями широкой общественности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обсуждения о соглашениях будут хорошо развиваться в следующем месяце, особенно если они связаны с работой. Это также отличное время для вашего здоровья, хотя десерты и деликатесы  соблазнят вас. Возможно, будет роман, связанный с работой.

Если ваш день рождения сегодня

Банкиры Дэвид Рокфеллер, Амшель Ротшильд , Джордж Буш – старший, 41-й президент США и Адриана Лима – популярная бразильская супермодель делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы социальны, дружелюбны и заинтересованы во всем. Вы умны и быстро меняете настроения. В этот напряженный социальный год вы хотите жить в полной мере! Это будет веселое время. Цените счастье и красоту вокруг себя. Будьте благодарны за то, что у вас есть. Сосредоточьтесь на позитиве. Ожидайте большую популярность и теплые дружеские отношения, которые восхищают вас.

Источник: SAKHALIFE.RU
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