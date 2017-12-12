Ежедневный Гороскоп. Вторник 12 декабря 2017

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день для изучения возможностей и прошлых событий в области издательской деятельности, средств массовой информации, медицины и права. У вас много умственной энергии, но вы будете наиболее эффективны, если будете направлять эту энергию на прошлые проблемы. Человек, с которым вы будете в будущем, может обратиться к вам уже сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это идеальный день, чтобы завершить старые дела относительно налогов, долгов, наследования, страховых вопросов и всего, что касается общей собственности. Если вы сосредоточитесь на прошлом, эти проблемы решатся довольно быстро. Вы даже можете получить финансовую выгоду.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дискуссии с бывшими партнерами и старыми друзьями будут эффективными сегодня, потому что люди действительно хотят вернуть старый бизнес и увидеть результаты. Кроме того, эти обсуждения будут приятными и взаимовыгодными. Просто надейтесь на лучшее и посмотрите, что произойдет.

Рак (21 июня — 22 июля)

Проблемы на работе страдают от глупых ошибок, задержек и перепутанных коммуникаций. Это сейчас только пара для курса, потому что Меркурий мешает вам. Просто справляйтесь, как можно лучше, и не давайте другим слабину. Вы будете прямо спрашивать, чего хотите.

Лев (23 июля — 22 августа)

Старое пламя снова в вашей жизни. У вас может быть дискуссия со старой любовью. Это также хороший день для решения предыдущих вопросов, касающихся детей, спортивных вопросов или чего-либо, связанного с миром развлечений и индустрии гостеприимства.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня будут обсуждаться семейные вопросы. Это отличный день, чтобы начать домашний ремонт, который нужно сделать. Это также хороший день, чтобы сосредоточиться на старых проблемах недвижимости, которые теперь могут быть решены, особенно в вашу пользу. У семьи есть что сказать!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Приготовьтесь к задержкам в связи и особенно в транспортировке. Сегодня случаются автомобильные аварии, пропущенные автобусы и задержки в поездках. Тем не менее, это хороший день для обсуждения прошлых событий и получения в настоящем того, что нужно сделать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы сосредоточены на проблемах с деньгами, и сегодня вы можете быстро продвигаться вперед, чтобы завершить прошлые проблемы, которые тянутся. Держите позитивное отношение, потому что, как все получится, вы, вероятно, получите пользу в финансовом отношении. Спросите, что вам причитается.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Теперь в вашем знаке есть четыре планеты. Но сегодня Солнце выстроено ретроградным Меркурием в Стрельце, что заставляет вас стремиться общаться с другими, несмотря на то, что сообщения сбиты с толку. Ваш лучший успех – решать проблемы из прошлого.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день для исследований! Вы умственно настроены и стараетесь найти решения старых проблем и ответов, которые вы искали. Дайте все, что у вас есть, потому что вы получите результаты! Трудно продвигаться с новым бизнесом, легко обернуть старый бизнес.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня может состояться важная дискуссия со старым другом. Или, возможно, это обсуждение происходит с членами группы, к которой вы привыкли принадлежать или какое-то время принадлежало. Некоторые проблемы возвращаются на стол, и вы намерены сказать свое слово!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вопросы прошлого, которые вы пытались поднять с помощью боссов, родителей и VIP-персон, можно решить сегодня. Теперь они будут слушать. Не стесняйтесь рассказывать другим, что вы думаете, потому что это идеальный день для этого.

Если ваш день рождения сегодня

Вы умный, интуитивный перфекционист. Вы знаете, как максимально использовать любую возможность, которая приходит вам на ум. Это год обучения и обучения. Вы будете тратить время на размышления. Поскольку ваши духовные или религиозные убеждения будут иметь высокий приоритет, вы можете исследовать медитацию, йогу или другие дисциплины. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году