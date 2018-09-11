Ежедневный гороскоп. Вторник 11 сентября 2018

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о луне

После 6:30 вечера сегодня избегайте покупок или больших решений. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас есть отличные идеи о том, как улучшить свое здоровье или как внедрять улучшения и реформы там, где вы работаете. У вас могут быть даже замечательные идеи о том, как улучшить работу с вашим питомцем.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это страстный, сексуальный, веселый день! (Вы созрели как сочный персик.) Вы намерены сегодня повеселиться, поэтому вы делаете социальные планы, посещаете театр, спортивные мероприятия и способы смириться с другими. Вы будете наслаждаться забавными мероприятиями с детьми. Это оптимистичный день!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете заниматься семейными секретами или заниматься какой-то незаметной скрытой информацией. Вы также можете иметь дело с родителем или авторитетной фигурой, которая сильна. Проверьте ремонт прачечной, ванных комнат и переработки.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваши сообщения с другими людьми будут прямыми и мощными сегодня, поэтому вы будете настолько убедительны. Очевидно, что это прекрасный день для тех, кто продает, обучает, покупает, пишет или действует. (Тем не менее, обратите внимание на ограничения предупреждения о Луне выше).

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы умны! Вы видите новые способы зарабатывания денег сегодня или возможно, зарабатываете немного денег на стороне. Или, возможно, вы видите новые применения и приложения для чего-то, что у вас уже есть. (Вы находчивый!) Перед тем, как действовать, отметьте ограничения предупреждения о луне выше.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это идеальный день, чтобы перевернуть новый лист. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы улучшить свое окружение. В этом отношении, что вы можете сделать, чтобы улучшить свою внешность? Главное слово «улучшить». Есть идеи?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для исследований любого рода, потому что вы будете настойчивы и преданы делу после того, что ищете. Вы можете найти ответы на старые проблемы и решения проблем прошлого. Копать глубоко! Вы можете обнаружить сочный секрет.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Кто-то вдохновит вас сегодня быть более амбициозными в отношении ваших будущих целей. Они заставят вас поверить в себя и по-настоящему верить в то, что возможно. С другой стороны, вы можете вдохновить кого-то достичь звезд.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Когда мы разговариваем с начальниками, родителями, полицией или какой-либо авторитетной фигурой сегодня, вы будете прямыми и сильными. Вы произведете на них сильное впечатление, особенно в своем желании добиться успеха. Возможно, вы привлечете к себе кого-то, кто могуч и силен.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Невероятный день для учебы. Вы можете столкнуться с могущественными учителями или гуру-подобной фигурой, у которой есть что-то значимое, чтобы научить вас. Некоторые из вас сделают амбициозные планы поездок. Другие будут убедительны в политических, религиозных или национальных вопросах.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы хотите понять что-то. Вы хотите получить правильную информацию о чужом богатстве или о зарплате или о последних деталях о том, как что-то будет передано вам. У вас открыты глаза и вы ничего не пропустите!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваши взаимодействия с другими будут сегодня незабываемыми, потому что они будут интенсивными и мощными. Вы могли бы изучить кого-то, чтобы понять, кто они на самом деле. Или вы можете обратить на себя такой же контроль над собой и решить, какие части вашей собственной жизни должны быть реформированы. (Интересный день.)

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Брайан де Пальма, актриса Лора Райт, актер Федор Добронравов, писатель О. Генри, революционер, основатель ВЧК Феликс Дзержинский и певица Лада Дэнс делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы теплые и эмоциональные. Вы также практичны, с любознательным умом, который позволяет вам быть футуристическим. В этом году вы упростите свою жизнь и построите прочные фундаменты. Усиленный труд и работа окупится. Сосредоточьте свою энергию в одном направлении. Физические упражнения важны. Изучайте йогу, боевые искусства или бег трусцой — любую физическую дисциплину, которая вам нравится.