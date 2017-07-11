Ежедневный Гороскоп. Вторник 11 июля 2017 г.

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Оповещение о луне

Сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это день лучше, чем вчера (что было неплохо). Наслаждайтесь теплыми дружескими отношениями с другими, особенно в группах. Это отличный день, чтобы поделиться своими ожиданиями и мечтами о будущем, чтобы кто-то получил их отзывы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы производите сказочные впечатления на боссов, родителей, VIP-персон и полицию. Зная это, настало время сделать свой шаг! Спросите, чего вы хотите. Направьте свою собственную повестку дня вперед, потому что двери откроются для вас. Планы поездок, связанных с работой, могут свести с ума.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы поездок сегодня захватывающие. Вы полны больших идей о том, как вы хотите расширить свой мир либо амбициозным отдыхом, либо чем-то связанным со спортом или своими детьми. Аналогичным образом, не стесняйтесь изучать возможности публикации, СМИ, медицины и права.

Рак (21 июня — 22 июля)

Подарки, благосклонности и лакомства от других придут вам сегодня. На самом деле, это хороший день, чтобы попросить кредит или ипотеку или любую другую помощь, которая может быть связана с расширением бизнеса или путешествием. Это также хороший день для обсуждения общей собственности и наследования.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это потрясающий день, чтобы помириться с другими! Наслаждайтесь дискуссиями с партнерами, близкими друзьями и всеми, с кем вы сталкиваетесь, потому что сегодня люди оптимистичны и счастливы. У кого-то могут быть большие планы, которыми они хотят поделиться с вами. (Это неудивительно, потому что вы часто поощряете других быть лучше.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня возможны поездки, связанные с работой. Тем не менее, все ваши взаимодействия с коллегами и клиентами будут положительными и оптимистичными, потому что на снимке — счастливые денежные сумки Юпитера. Ищите способы расширить то, что вы делаете, или, возможно, получить прибыль, имея дело с иностранными источниками.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это замечательный, веселый день! Наслаждайтесь развлечениями с детьми. Это также отличный день для спортивных мероприятий и романтического свидания. Отдых будет положительным опытом, а также чем-то связанным с миром развлечений и индустрии гостеприимства. Повеселитесь!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Дискуссии, связанные с домом и семьей, сегодня будут позитивными. Они также будут обнадеживать в отношении будущих планов или идей для любого расширения. Вы уже можете почувствовать, как хорошо ваше будущее, не так ли?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Писатели и люди, участвующие в продажах, маркетинге, обучении и актерской игре, будут успешными, потому что все, что вы говорите сегодня, пронизано положительным поворотом. Настроение счастья всегда смазывает колеса переговоров с другими. Вам также понравится короткая поездка или возможность поехать и узнать что-то новое.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня бизнес и коммерция благословлены, поэтому это хороший день для переговоров о финансовых сделках или попросить поднять или принять участие в создании идей для денег, которые у вас есть. Некоторые из вас могут путешествовать по делам или иметь дело с иностранными интересами.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится в знаменательной связке с удачливыми денежными сундуками Юпитера. Это заставляет вас чувствовать себя счастливым и довольным. Это также отличный день для бизнеса, а также улучшения вещей на внутреннем фронте. Будьте уверены.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы чувствуете удовлетворение по отношению к миру, поэтому ваш ум может успокоиться. Да, это веселое время, стимулирующее возможности наслаждаться социальными событиями с другими. Тем не менее, сегодня вам будет приятно провести время, чтобы охладиться.