Ежедневный гороскоп.  Вторник 11 декабря 2018

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вам удастся иметь дело с группами, будь то небольшие собрания, занятия, команды или большие конференции. Вы естественный лидер и, кроме того, сегодня вы чувствуете, чего хочет группа. Зная это, вы сделаете ваше предложение беспроигрышным. (Вы умный.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Люди сегодня впечатлены вами, особенно родители, боссы и VIP. Вы находитесь в правильном месте, в нужное время, говорите правильные вещи нужному человеку. У вас есть влияние и харизма, особенно в отношении групп. Собери свои войска и отправь их в поход!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы будете обожать путешествия сегодня, потому что вы хотите делать все, что расширяет ваш жизненный опыт. В частности, вам понравится быть с группами, особенно с людьми, которые отражают ваши идеи и соглашаются с вами. Вы будете особенно эффективно и влиятельно обсуждать политику, религию и национальные вопросы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Дискуссии о том, как обращаться с общим имуществом, наследствами, страховыми спорами, налогами и долгами, вероятно, будут в вашу пользу сегодня. (Это включает в себя юридические решения.) Убедитесь, что вы делаете свою домашнюю работу. Ожидайте победы, потому что боги с вами сегодня!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вам будет приятно пообщаться с людьми, которых вы знали в течение некоторого времени – с людьми, с которыми вы легко общаетесь. Они могут обратиться к вам за руководством или подсказками о том, что думать или как действовать. Человек-паук был прав: «С большой силой приходит большая ответственность».

Дева (23 августа — 22 сентября)

Путешествие на работе, скорее всего, будет. Между тем, сегодня вам удастся иметь дело с группами, потому что для вас будет очевидно, что любые групповые усилия будут взаимовыгодными. «Много рук делают работу легче». Вы можете вдохновлять и воодушевлять людей сегодня. Браво!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это очаровательный, игровой, веселый день. Наслаждайтесь долгим обедом с кем-то. Идите гулять. Рабочие группы, клубы или организации. Наслаждайтесь игровыми мероприятиями с детьми. Это также отличный день для свиданий, потому что все в приподнятом настроении.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Семейные дискуссии пройдут сегодня хорошо. Это также отличный день для дискуссий о семейном бизнесе, потому что люди хотят развить амбициозные, более масштабные идеи, особенно связанные с ростом и расширением. Хороший день для групповой дискуссии.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку вы находитесь в таком позитивном настроении сегодня, вы легко привлекаете людей для этого. (Каждый хочет быть рядом с кем-то, кто счастлив.) Используйте свою способность влиять на других, чтобы вы могли делать что-то хорошее, потому что это возможно сегодня. Почему бы не быть лучшим, кем вы можете быть? Почему быть меньше?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для бизнеса и коммерции, потому что вы готовы мыслить масштабно. Вы также рискуете сегодня, что не является вашим обычным курсом действий. Финансовые сделки с другими странами могут быть прибыльными. Остерегайтесь лишнего.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы дадите понять окружающим, что вы беспокоитесь за их благополучие и что вы поможете им, если они в этом нуждаются. Это день, когда вы и другие готовы поддерживать друг друга, потому что вы чувствуете, что принадлежите друг другу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы чувствительны и идеалистичны. Сегодня вы можете мечтать о том, как приносить пользу другим, особенно о том, как приносить пользу большим группам. Эти идеи могут быть выполнимыми, а могут и не быть. Но все великие дела начинаются с мысли и поэтому мотивация — это все.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Хейли Стейнфилд и Любовь Виролайнен (младшая), актеры Жан Маре, Михаил Светин, Борис Щербаков и Андрей Астраханцев, музыкант Андрей Макаревич, композитор Гектор Берлиоз, певец Джанни Моранди, философ Георгий Плеханов и писатель Александр Солженицын сегодня разделяют ваш день рождения. Вы честный, дружелюбный, теплый и внимательный. Вы искренни и лично очень надежны. Это идеальный год для изучения медитации, йоги или любой дисциплины, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Это также год преподавания и обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.