Ежедневный Гороскоп. Вторник 10 июля 2018

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о луне

До 3:30 вечера сегодня, у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Деньги от правительства или из других источников придут к вам более легко сейчас, начиная с сегодняшнего дня. Точно так же ваш партнер может начать зарабатывать больше. Это все хорошо, потому что сегодня денежные сундуки Юпитер заканчивают свое ретроградное движение. Это будет выгодно вам в финансовом отношении до конца года. Да!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с партнерами и близкими друзьями будут легче для остальной части года, начиная с сегодняшнего дня. Вопросы, которые имеют омраченные проблемы, отпадут, и все будет в свою очередь, встанет на свои места с точки зрения этих отношений. Это улучшит ваши отношения с другими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Проблемы с вашей работой, а также ваше здоровье начинают улучшаться. В конце концов, это ваш год, чтобы увидеть улучшение в этих областях, но в последнее время (за последние несколько месяцев) все немного заглохло. Уф! Все кончено, и теперь все системы работают. Давай!

Рак (21 июня — 22 июля)

Все забавные области вашей жизни получат зеленый свет, начинающийся сегодня. Это касается романтики, любовных отношений, отпусков, игровых занятий с детьми, занятий спортом и общения. Подумайте о планах отдыха. И цените свои творческие таланты и художественные навыки.

Лев (23 июля — 22 августа)

В последнее время вы играете с идеями о расширении своего дома или улучшении вашей жизненной ситуации. Начиная с сегодняшнего дня, будет легче действовать по этому импульсу. Если у вас есть идеи — начните серьезно относиться к своим планам. Более конкретно, начинайте строить планы!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Возможно, вы почувствовали беспокойство мира, взвешивающего вас – или нет. В любом случае ваш оптимизм на ежедневной основе будет увеличиваться. До конца года у вас будет более позитивное отношение и верьте в позитивное будущее.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Многие из вас видели ваш рост дохода в этом году. Однако за последние четыре месяца ваши финансы выровнялись. Хорошие новости. Начиная с сегодняшнего дня, у вас есть возможность снова увеличить свой доход и увеличить свое богатство до конца года.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это год удачи, потому что счастливый Юпитер в вашем знаке. Однако с марта он был ретроградным, что замедляет его преимущества. Начиная с сегодняшнего дня ваша удача увеличится, определенно – до конца года.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Каждый знак зодиака управляется одной конкретной планетой. Знак Стрельца управляется Юпитером. Юпитер был ретроградным с марта и сегодня, он продвигается вперед. Кроме того, вы почувствуете, что ваша жизнь движется вперед с большей легкостью.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша популярность у других увеличится до конца года. Кроме того, ваш успех в работе с группами, клубами и организациями также улучшится. Это хорошая новость, потому что многие из вас любят общаться, работая для своего сообщества.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Юпитер теперь идет вперёд впервые с марта и для вашего знака Юпитер перемещается по верхней части диаграммы. Это означает, что вы получите еще лучшие отзывы и похвалы от других, особенно боссов, родителей, учителей и VIP-персон. Смотри мир! Вы жжете!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможности путешествий и шансы получить дальнейшее образование будут более распространенными и более позитивными в вашей жизни на оставшуюся часть года, начиная с сегодняшнего дня. Ищите способы узнать больше и расширить свой мир, потому что это год для этого. Планируйте путешествие. Запишитесь на курс. Сделайте что-нибудь.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Юрий Стоянов и Илья Олейников, физик Никола Тесла, оперный певец Сергей Лемешев и певица Джессика Симпсон делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы, кажется, жесткие, но на самом деле, вы чувствительны и властны. Ваши настроения могут различаться. Пришло время прояснить ваши цели, потому что в этом году вас ждут новые начинания и захватывающие изменения. Возьми инициативу в свои руки! То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, потому что это начало нового цикла. В этом году ваша физическая сила возрастет. Это бонус!