Ежедневный гороскоп. Воскресенье 9 сентября 2018

28, 29, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшнее новолуние – идеальный день для размышления о том, как вы можете улучшить свое здоровье. Вам не обязательно быть амбициозным. («Я начну свой день с 30-минутного пробега, а затем отжимания и приседания, я буду есть только салат и рыбу». Расслабьтесь, просто немного поработайте.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Новолуние происходит в творческой части вашего графика. Это означает, что это ваш лучший шанс в течение всего года подумать о ваших творческих талантах. Вы цените свое творчество? Вы, безусловно, цените красоту – это факт.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что вы можете сделать, чтобы улучшить свой дом и ваши отношения с членами семьи? Это ваш вопрос сегодня. Вам не обязательно иметь решение этой проблемы. Просто позвольте ему подтолкнуть вас в правильном направлении.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы – чистый коммуникатор? Вы слушаете, что говорят другие? Вы отвечаете на то, что они говорят? Или вас больше интересует просто то, что вы скажете дальше? (Привет, мы все попадаем в эту ловушку).

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодняшнее Новолуние – идеальный день, чтобы подумать о том, что у вас есть, о том, что вы зарабатываете и о том, насколько хорошо вы управляете своим богатством. Да, вы последний из тех, кто тратит большие деньги, но вы также являетесь специальным хранителем, когда захотите.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня единственное новолуния в вашем знаке в течение всего года. Это прекрасное время для вас, особенно новые резолюции. Для начала, посмотрите реалистичным взглядом в зеркало, чтобы увидеть, как вы можете улучшить изображение, которое вы создаете в своем мире. Есть идеи?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Никогда нельзя игнорировать духовные аспекты жизни, хотя это легко сделать. Дело в том, что все, что происходит внутри, неизменно формируется и формирует то, что происходит снаружи. Идея! Почему бы не формовать и не выплеснуть то, что происходит внутри, — тогда вы действительно контролируете ситуацию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Дружба важна. Сегодняшнее новолуние заставляет задуматься о ценности дружбы, а также о том, как вы можете быть лучшим другом для кого-то. Ну, они говорят, что настоящий друг приходит, когда выходит весь остальной мир.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня происходит Новолуние единственное в течение всего года, которое происходит в верхней части диаграммы. Это означает, что это идеальный день для того, чтобы вы серьезно подумали о своем долгосрочном жизненном пути. Вы знаете, куда направляетесь? Вы знаете, куда вы хотите пойти? Это ваши цели или чужие?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Какие дальнейшие путешествия и образование вы можете изучить, которые могут обогатить вашу жизнь? Никогда не поздно учиться и никогда не поздно путешествовать, даже если вы путешествуете скромно. Главное – стимулировать изменение в повседневной обстановке. Захватывающе!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодняшняя Новолуние заставляет вас думать о том, какие у вас есть отношения с богатством других. Например, что происходит с богатством и активами вашего партнера? Вы довольны своей общей собственностью? Вы также делитесь своим долгом с другими, включая банк.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня происходит Новолуние, прямо противоположное вашему знаку. Это означает, что это идеальный день для вас, чтобы вы подумали о том, как вы можете улучшить свои самые близкие отношения – ваши партнерские отношения и близкие дружеские отношения. Есть идеи?

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Эрик Стонестрит, Хью Грант и Адам Сэндлер , актрисы Анна Лутцева, Софи Лорен и Надежда Румянцева, поэт и переводчик Борис Заходер делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы надежны и эффективны. У вас есть обаяние и умение подражать. В этом году пора отдохнуть. Это более медленный темп, год ожидания. Узнайте, как сотрудничать с другими. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны и легко двигайтесь. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях.