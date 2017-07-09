Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 9 июля 2017 г.

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Оповещение о луне

До 10 часов вечера сегодня будет «все ясно», чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это классический день для внутренних споров и семейных разборок, которые являются просто битвами за эго и, безусловно, не стоят раздоров и стрессов для вас и других. Поэтому «рот на замок», не подталкивайте ни к чему. Удержитесь от соблазна!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Может с вами произойти неприятность или несчастный случай, прежде всего потому, что вы можете быть взволнованы или расстроены из-за чего-то. Обсуждения с другими будут слишком интенсивными. Не клюйте на приманку, и не качайте свои права над другими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня могут иметься аргументы в отношении имущества, денег или контроля над финансами. Если это так, они будут неприятными. Но у вас есть выбор — вам даже не нужно туда идти. Сдайте назад и оставайтесь в здравом уме и избегайте агрессии и борьбы за что-то, что можно решить позже.

Рак (21 июня — 22 июля)

Для сведения, сегодня могут случиться трудности с другими. Зная это, оглянитесь назад. Не ввязывайтесь в споры с другими. Это не стоит стресса для вас и для них. Вам не нужно ничего доказывать, даже если вы чувствуете желание сделать это. Расслабьтесь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы привыкли воспринимать вещи очевидным образом, потому что Лев является лидером. Сегодня кто-то не встречается с вами, и вы можете решить бросить вызов кому-то. Все это поспособствует дальнейшему конфликту. Убегайте от этого! Убегайте!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это плохой день для важных дискуссий с друзьями и группами, потому что люди будут в ссоре. Оставайтесь в стороне от этой битвы. Не надо вмешиваться, потому что будет неприятно и, вероятно, бессмысленно. Найдите что-то приятное, что вам нравится.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это плохой день для важных разговоров с боссами, родителями и VIP-персонами, потому что они перетекут в неприятные споры и конфликты. Вам нужно это, как собаке пятая нога. Избегайте этого. Направьте свое внимание в другое русло. Сверните на другой путь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не вмешивайтесь в тяжелые дискуссии о политике, религии или национальных проблемах, потому что они станут интенсивными и, возможно, даже жестокими. Сегодня люди ссорятся слишком охотно. Избегайте этого, как чумы. Вам это не нужно. Вам нужно ваше собственное спокойствие, верно?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Споры об общей собственности, наследованиях и всем, что вы владеете совместно с другими, сегодня могут стать неприятными. Это человеческая натура, которая довольно неприглядна в отношении денег – грустная, но настоящая. Поскольку это плохой день для такого обсуждения, не вмешивайтесь.

Козерог (22 декабря 19 января)

Будьте осторожны сегодня, потому что борьба за власть может происходить с другими, даже с близкими вам людьми. Помните, что для битвы требуются двое. Не вмешивайтесь. Уходите. Подождите еще один день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Споры, связанные с вашей работой или даже вашим здоровьем, могут иметь место сегодня. Они могут даже относиться к домашнему животному. Главное знать, что это плохой день для разногласий, потому что они быстро перерастут во что-то плохое. Поэтому практикуйте терпение. Будьте спокойны и избегайте людей, которых не хотите видеть.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители должны быть терпеливы со своими детьми сегодня, даже если у них есть своеобразные капризы и кризисы. Сегодня «день потерь». Такое же агрессивное влияние может вызвать романтические разрывы. Просто пусть это влияние пройдет, потому что завтра прекрасный день!