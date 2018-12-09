Ежедневный гороскоп. Воскресенье 9 декабря 2018

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о луне

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы говорите властно, когда разговариваете с боссами, родителями и высокопоставленными лицами, поэтому они будут слушать и уважать то, что вы говорите. (Похоже, вы знаете, что делаете.) Это не удивительно, потому что уверенность – это важная часть управления другими.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы готовы путешествовать! Вы хотите сделать что-то, чтобы расширить свой жизненный опыт и свое представление о мире. Вы хотите узнать больше! Вы хотите поговорить с людьми из разных слоев общества. Вы хотите попробовать новые вещи и увидеть новые места. С такой мотивацией – будете!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы будете энергично подходить к обсуждению вопросов общей собственности, наследства, налогов, задолженности или страховки, потому что вы уверены в себе и знаете, какие результаты вам нужны. Вопрос – вы можете их получить? (Ну, вы в лучшем настроении, чтобы попробовать!)

Рак (21 июня — 22 июля)

Ожидайте живой обмен с партнерами и близкими друзьями сегодня, пока Луна находится напротив вашего знака. На самом деле, вы можете привлечь к себе кого-то, кто немного агрессивен к вам. Это потому, что Луна выстлана огненным Марсом! Не бойтесь, вы добьетесь успеха.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам удастся успешно работать с другими, потому что вы дадите им ощущение, что ваши цели являются их целями и что это беспроигрышная ситуация. Если есть разногласие, вы не отступите от того, что хотите, но люди будут уважать вас, даже если они не согласны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это игривый день! Вы чувствуете бодрость от посещения спортивных мероприятий или участия в игровых мероприятиях с детьми. Все, что связано с театром, миром развлечений и индустрией гостеприимства, также будет стимулирующим и полезным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Даже если вы можете позволить вещам идти самостоятельно, вы тогда очень заняты, собирая все вокруг, потому что вам нравится приятная, привлекательная обстановка. Сегодня один из тех дней, когда вы будете заняты и заставите все это случиться, особенно дома!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поскольку сегодня вы будете выражать свои чувства открыто и искренне, вы будете наслаждаться прекрасным общением с другими. Люди не сомневаются в том, где вы стоите. Тем не менее, вы их не оскорбите. Отличный день, чтобы поговорить с братьями и сестрами, родственниками и соседями!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Бизнес и коммерция сегодня любимы, потому что вы будете инстинктивно знать, что делать, чтобы повысить свой доход или проложить путь к будущему финансовому вознаграждению. Ваша способность договариваться о финансовых сделках превосходна.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас есть возможность работать либо с другими, либо в одиночку – это ваш выбор. В любом случае, вы будете независимы в том, что вы делаете. Если вы работаете с другими, сегодня вы станете лидером, потому что вы чувствуете себя сильным, компетентным и готовым проявить инициативу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы могли бы предпочесть сделать некоторое тихое исследование за кулисами. Тем не менее, вы будете заняты тем, что хотите. Вы будете выполнять свой квест с энтузиазмом и не остановитесь, пока не найдете то, что ищете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете естественным и очень свободно разговаривать с другими сегодня, особенно с женщиной. Из-за вашей уверенности и стиля выражения, другие будут обращаться к вам за советом или легкими подсказками для подражания. В свою очередь, все, что происходит, может повлиять на ваши будущие цели.

Если ваш день рождения сегодня

Анархист Петр Кропоткин, испанская коммунистка Долорес Ибаррури, актрисы Джуди Денч, Татьяна Кравченко и Фелисити Хаффман, актеры Кирк Дуглас и Джон Малкович, сатирик Александр Иванов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, участница «Comedy Woman» Екатерина Варнава и журналист Анатолий Вассерман разделяют ваш день рождения сегодня. Вы уверены в себе, увлечены и энергичны. Вы трудолюбивы, усердны и готовы к любым вызовам. Вы возлагаете большие надежды на себя. Пришло время принять изменения и новые возможности. Ожидайте волнение и стимулирование! Будьте готовы действовать быстро. Сделайте вашу личную свободу одной из ваших целей в этом году. Наслаждайтесь возможностями путешествий и шансами расширить свой кругозор. Наслаждайтесь этим стремительным годом!