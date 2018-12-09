АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-30
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.92
 76.08
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.12.2018, 0:39
Желток
Видео
Самая холодная дискотека!
09.12.2018, 0:24
Светская хроника
Интересно
Наталья Строева попала в топ-30 участниц Мисс мира
09.12.2018, 0:22
Общество
Сегодня день рождения предпринимателя
09.12.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Воскресенье 9 декабря 2018
08.12.2018, 22:50
Культура & Образование
Якутский  сельхозтехникум отпраздновал 100-летний юбилей
08.12.2018, 22:29
Происшествия
Резонанс
УФСИН сообщает: Осужденные и отказались от своих незаконных требований
08.12.2018, 18:05
Происшествия
В Якутии незадачливый «медвежатник» оставил сейф с деньгами
08.12.2018, 18:02
Экономика
Эксклюзив
Москвичи жалуются на дороговизну якутской рыбы
08.12.2018, 17:41
Происшествия
Видео
Эксклюзив
Страшная авария произошла в центре Якутска
08.12.2018, 17:32
Желток
Фотофакт
Instagram
Две скандально известные звезды Инстаграма встретились
08.12.2018, 17:01
Культура & Образование
В Якутии откроет свои двери новая школа
08.12.2018, 16:38
Культура & Образование
Жителей Якутска приглашают сегодня на самую холодную уличную дискотеку
08.12.2018, 16:14
Происшествия
Как предотвратить пожар в гараже?
08.12.2018, 15:53
Общество
Кампания ГИБДД «Культура на дорогах!»
08.12.2018, 15:32
Путешествия
Акция «96 ЧАСОВ» для любителей круизов!
08.12.2018, 15:15
Политика
Сахамин Афанасьев: На съезде Единой России будут скорректированы цели и задачи
08.12.2018, 14:54
Культура & Образование
Якутские студенты стажировались на ферме в Германии
08.12.2018, 14:29
Происшествия
Бонни и Клайд в Якутске
08.12.2018, 14:09
Общество
В Якутии выбирают Уполномоченного по правам КМНС
08.12.2018, 13:51
Спорт
Online — видеотрансляция международного турнира по вольной борьбе
08.12.2018, 13:22
Спорт
ONLINE! Видеотрансляция Кубка Федерации по мас-рестлингу
08.12.2018, 13:02
Светская хроника
Наталья Строева о финале и своих дальнейших планах
08.12.2018, 12:42
Происшествия
Друзья внука обокрали бабушку
08.12.2018, 12:11
Светская хроника
Анонс
Не пропустите! Cегодня финал Мисс Мира! LIVE-видео
08.12.2018, 11:52
Желток
Instagram
Якутская красавица о причине своего развода…
08.12.2018, 11:21
Происшествия
Резонанс
Заключенные в Якутске пожаловались уполномоченному по правам человека
08.12.2018, 10:59
Происшествия
Правила поведения при пожарах — научите детей!
08.12.2018, 10:43
Общество
Дмитрий Медведев утвердил порядок ввоза праворульных машин жителями ДФО
08.12.2018, 10:20
Происшествия
В Якутии горят дома и гаражи
08.12.2018, 0:20
Общество
Сегодня день рождения ректора, общественного деятеля и преподавателей
08.12.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Суббота 8 декабря 2018
07.12.2018, 23:53
Общество
Энергосбыт поздравил коллегу с заслуженной наградой
07.12.2018, 21:50
Якутия
Якутия принимает активное участие во втором Всероссийском правовом диктанте
07.12.2018, 21:50
Якутск
Более 800 школьников приняли участие в городской научно-практической конференции «Шаг в будущее»
07.12.2018, 21:26
Экология
Подведены итоги конкурсов в честь Года экологии
07.12.2018, 20:59
Политика
Айсен Николаев принял участие в работе III инвестиционного семинара Якутии и Японии
07.12.2018, 20:57
Якутск
Акция «Елка добра» продолжается: собрано более 200 подарков
07.12.2018, 20:03
Сахалыы
Сэргэ – соргулаах үйэ илдьитэ
07.12.2018, 19:52
Политика
Айсен Николаев встретился с председателем Японского банка
07.12.2018, 18:20
Якутск
В Якутске прошла акция по профилактике коррупции
07.12.2018, 18:18
Политика
Резонанс
Александр Жирков стал за рубежом «Человеком года»!
07.12.2018, 18:10
Спорт
Обладателем Кубка Федерации по северному многоборью снова стала команда из Нерюнгри
07.12.2018, 18:00
Экономика
В Амгинском районе открыта ледовая переправа
07.12.2018, 17:55
Происшествия
Экстра
Резонанс
Четверо зашили рот, девять объявили голодовку. Официальный комментарий УФСИН 
07.12.2018, 17:50
Якутск
В Якутске распределили земельные участки для многодетных семей
07.12.2018, 17:40
Экономика
График ремонтных работ энергетиков на 8-10 декабря
07.12.2018, 17:31
Культура & Образование
Сотрудничество ЯГСХА с Университетом Хоккайдо
07.12.2018, 17:30
Общество
Резонанс
Уполномоченный по правам человека в Якутии выяснит причину инцидента в колонии №1
07.12.2018, 17:30
Общество
Позитив
Онлайн-голосование фотоконкурса «Зимние птицы Якутии» — началось!
07.12.2018, 17:20
Общество
Оплати квартплату – стань участником небывалого розыгрыша
07.12.2018, 17:10
Происшествия
Видео
В Якутии задержана любовная парочка, которая занималась сбытом фальшивых денег
07.12.2018, 16:50
Красота & Здоровье
Чёрная пятница продолжается! В Пуф-Пуф скидки до -70% 
07.12.2018, 16:35
Происшествия
Резонанс
Пожарная часть в Кангалассах закрывается не из-за голодовки сотрудников — руководство противопожарной службы Якутии
07.12.2018, 16:15
Красота & Здоровье
Я чудом остался жив. Интервью со спасенным пациентом РБ №2
07.12.2018, 16:00
Экономика
Власти Якутии разработают единый бренд региона для продвижения туризма
07.12.2018, 15:45
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании самолета «Аэрофлота», следовавшего из Москвы в Иркутск
07.12.2018, 15:35
Судебная хроника
Резонанс
Дело экс-депутатов Александра Уарова и Дмитрия Саввина поступило в столичный суд
07.12.2018, 15:25
Экономика
Минтранс планирует открыть автозимники на 15-20 дней раньше 
07.12.2018, 15:15
Общество
Главный приз Алмазэргиэнбанка – iPhone XS – достался двухлетнему Кириллу
07.12.2018, 15:00
Культура & Образование
Интервью
Художник Евгения Баракина: Проснись, Арктика!
07.12.2018, 14:50
Культура & Образование
Гарем, пираты и любовь: Артисты якутского балета готовят премьеру
07.12.2018, 14:30
Общество
Резонанс
Заключенные в ИК №1 в Якутии зашили себе рты
07.12.2018, 14:10
Общество
Лариса Карпова: Огромное спасибо нашему любимому Алмазэргиэнбанку
07.12.2018, 14:00
Общество
Наступает срок подачи заявления на получение патента
07.12.2018, 13:45
Экономика
На Якутской ТЭЦ выявили лучших профессионалов
07.12.2018, 13:30
Общество
Ученые назвали секс способом преуспеть на работе
07.12.2018, 13:15
Происшествия
Подруга по переписке оказалась …
07.12.2018, 13:00
Общество
Премьер-министр Якутии поручил усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности
07.12.2018, 12:49
Происшествия
В Якутии обокрали именинника
07.12.2018, 12:42
Экономика
Реклама
BASCONI: выиграйте скидку!
07.12.2018, 12:34
Общество
Каким будет будущий муж можно узнать по строганине
07.12.2018, 12:16
Общество
В Москве поддержали предложение якутян
Архив новостей
Гороскоп
9 декабря 2018, 0:01
87

Ежедневный гороскоп. Воскресенье 9 декабря 2018

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение о луне

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы говорите властно, когда разговариваете с боссами, родителями и высокопоставленными лицами, поэтому они будут слушать и уважать то, что вы говорите. (Похоже, вы знаете, что делаете.) Это не удивительно, потому что уверенность – это важная часть управления другими.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы готовы путешествовать! Вы хотите сделать что-то, чтобы расширить свой жизненный опыт и свое представление о мире. Вы хотите узнать больше! Вы хотите поговорить с людьми из разных слоев общества. Вы хотите попробовать новые вещи и увидеть новые места. С такой мотивацией – будете!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы будете энергично подходить к обсуждению вопросов общей собственности, наследства, налогов, задолженности или страховки, потому что вы уверены в себе и знаете, какие результаты вам нужны. Вопрос – вы можете их получить? (Ну, вы в лучшем настроении, чтобы попробовать!)

Рак (21 июня — 22 июля)

Ожидайте живой обмен с партнерами и близкими друзьями сегодня, пока Луна находится напротив вашего знака. На самом деле, вы можете привлечь к себе кого-то, кто немного агрессивен к вам. Это потому, что Луна выстлана огненным Марсом! Не бойтесь, вы добьетесь успеха.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам удастся успешно работать с другими, потому что вы дадите им ощущение, что ваши цели являются их целями и что это беспроигрышная ситуация. Если есть разногласие, вы не отступите от того, что хотите, но люди будут уважать вас, даже если они не согласны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это игривый день! Вы чувствуете бодрость от посещения спортивных мероприятий или участия в игровых мероприятиях с детьми. Все, что связано с театром, миром развлечений и индустрией гостеприимства, также будет стимулирующим и полезным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Даже если вы можете позволить вещам идти самостоятельно, вы тогда очень заняты, собирая все вокруг, потому что вам нравится приятная, привлекательная обстановка. Сегодня один из тех дней, когда вы будете заняты и заставите все это случиться, особенно дома!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поскольку сегодня вы будете выражать свои чувства открыто и искренне, вы будете наслаждаться прекрасным общением с другими. Люди не сомневаются в том, где вы стоите. Тем не менее, вы их не оскорбите. Отличный день, чтобы поговорить с братьями и сестрами, родственниками и соседями!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Бизнес и коммерция сегодня любимы, потому что вы будете инстинктивно знать, что делать, чтобы повысить свой доход или проложить путь к будущему финансовому вознаграждению. Ваша способность договариваться о финансовых сделках превосходна.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас есть возможность работать либо с другими, либо в одиночку – это ваш выбор. В любом случае, вы будете независимы в том, что вы делаете. Если вы работаете с другими, сегодня вы станете лидером, потому что вы чувствуете себя сильным, компетентным и готовым проявить инициативу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы могли бы предпочесть сделать некоторое тихое исследование за кулисами. Тем не менее, вы будете заняты тем, что хотите. Вы будете выполнять свой квест с энтузиазмом и не остановитесь, пока не найдете то, что ищете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете естественным и очень свободно разговаривать с другими сегодня, особенно с женщиной. Из-за вашей уверенности и стиля выражения, другие будут обращаться к вам за советом или легкими подсказками для подражания. В свою очередь, все, что происходит, может повлиять на ваши будущие цели.

Если ваш день рождения сегодня

Анархист Петр Кропоткин, испанская коммунистка Долорес Ибаррури, актрисы Джуди Денч, Татьяна Кравченко и Фелисити Хаффман, актеры Кирк Дуглас и Джон Малкович, сатирик Александр Иванов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, участница «Comedy Woman» Екатерина Варнава и журналист Анатолий Вассерман разделяют ваш день рождения сегодня. Вы уверены в себе, увлечены и энергичны. Вы трудолюбивы, усердны и готовы к любым вызовам. Вы возлагаете большие надежды на себя. Пришло время принять изменения и новые возможности. Ожидайте волнение и стимулирование! Будьте готовы действовать быстро. Сделайте вашу личную свободу одной из ваших целей в этом году. Наслаждайтесь возможностями путешествий и шансами расширить свой кругозор. Наслаждайтесь этим стремительным годом!

 

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
08.12.2018, 17:41
Происшествия
Видео
Эксклюзив
Страшная авария произошла в центре Якутска
07.12.2018, 9:46
Происшествия
Якутская мафия
06.12.2018, 3:22
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутяне щедро одарили Си Си Кэтч!
08.12.2018, 17:32
Желток
Фотофакт
Instagram
Две скандально известные звезды Инстаграма встретились
07.12.2018, 14:30
Общество
Резонанс
Заключенные в ИК №1 в Якутии зашили себе рты
04.12.2018, 9:44
Общество
Instagram
В Якутии прохожий, рискуя жизнью, вынес семью из горящего дома
03.12.2018, 12:49
Желток
Instagram
Эдик Якут влюбился?
05.12.2018, 22:20
Происшествия
В Якутии ищут пропавшего без вести
07.12.2018, 9:37
Желток
Якутянка Зарина Голубцова — в шаге от победы в телешоу «Пацанки»
04.12.2018, 11:32
Политика
Эксклюзив
Оппозиционный политик нашел работу
05.12.2018, 12:05
Желток
Якутский экс-министр возглавит минздрав Карелии?
08.12.2018, 17:01
Культура & Образование
В Якутии откроет свои двери новая школа
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Видео
Желток
09.12.2018

Самая холодная дискотека!

Видео
Эксклюзив
Происшествия
08.12.2018

Страшная авария произошла в центре Якутска

Общество
08.12.2018

В Якутии выбирают Уполномоченного по правам КМНС

Спорт
08.12.2018

Online — видеотрансляция международного турнира по вольной борьбе

Спорт
08.12.2018

ONLINE! Видеотрансляция Кубка Федерации по мас-рестлингу

Резонанс
Происшествия
08.12.2018

Заключенные в Якутске пожаловались уполномоченному по правам человека

Политика
07.12.2018

Айсен Николаев встретился с председателем Японского банка

Резонанс
Политика
07.12.2018

Александр Жирков стал за рубежом «Человеком года»!