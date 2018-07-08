Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 8 июля 2018

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете симпатию к члену семьи, возможно, родителю или авторитетной фигуре. Из-за этого вы сделаете все возможное, чтобы облегчить проблему. Сегодня с идеализированной точкой зрения о семье легко. Естественно, семья – это золото.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваше воображение сегодня усиливается, поэтому вам легко визуализировать вещи или разрабатывать идеи, особенно прогнозы о том, как что-то может быть создано. Не беспокойтесь, если вы тратите время на мечту сегодня – это пара для курса.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Возможно, вы захотите использовать свои деньги и свои ресурсы, чтобы помочь нуждающимся сегодня, потому что вы сочувствуете страданиям других. По иронии судьбы, если вы делаете покупки, у вас возникнет соблазн купить дорогие билеты, предметы роскоши. В любом случае — что происходит, приходит.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это день для размышлений. В какой-то момент вы можете потратить некоторое время, пытаясь получить более четкое представление о своей жизни. Многие из вас будут искать одиночество, чтобы обдумать этот вопрос. Вы очень чувствительны к тонким вещам вокруг вас сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы легко можете поставить желания и потребности кого-то еще перед своим. Это не значит, что вы мученик. Это просто означает, что вы видите, что кому-то нужна ваша помощь, и вы готовы активничать и помогать им. Еще одно напоминание о том, что происходит вокруг.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы найдете день полезным для участия или для работы от имени благотворительной организации сегодня. Вы чувствует себя хорошо, чтобы сделать что-то стоящее и принести пользу любому, кто страдает или нуждается. Сегодня вы можете идеализировать друга, который фактически облекает реальность отношений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, вам будет трудно ясно увидеть родителя, босса или кого-то, кто находится в положении власти сегодня. (Это своего рода поклонение герою, но это похоже на то, что у вас есть вазелин на объективе, и вы видите их в более привлекательном свете, чем они есть на самом деле.) Это только приводит к большей путанице.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Потому что ваша оценка красоты сегодня усиливается, дайте себе возможность наслаждаться прекрасным опытом. Посетите музеи, художественные галереи и нетронутые парки. Вы также можете полюбоваться кем-то из другой страны или культуры. Но вы действительно их видите?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы будете удовлетворены тем, чтобы использовать ресурсы кого-то другого или общего богатства, чтобы помочь кому-то, кто в этом нуждается. Вы можете заниматься сбором средств от имени достойного дела. Это заставляет вас видеть, что истинное счастье помогает другим. Доброта — это весело!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете беззаботны, имея дело с близкими друзьями, партнерами и супругами сегодня, потому что вы можете видеть, что это такое. Когда вы действительно цените то, что переживает кто-то другой, легче быть сочувствующим.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сотрудник или, может быть, друг, может прийти к вам, чтобы попросить ваш совет о чем-то сегодня. Кто-то будет искать ваш совет. Если вы можете им помочь, непременно сделайте это. Даже симпатичное ухо и терпение слушать кого-то могут быть важными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы поддерживаете свое творчество, что является хорошей новостью для тех, кто участвует в искусстве, мире развлечений, шоу-бизнесе и индустрии гостеприимства. Вы также будете чувствовать себя особенно любезным и сочувствовать детям.

Если ваш день рождения сегодня

Предприниматель Джон Рокфеллер, актеры Дмитрий Певцов и Андрей Мягков, певицы Жанна Фриске и Диана Арбенина делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы интуитивно понятны и можете читать язык тела. Вы преданны семье. Вы чувствительны и трудолюбивы. В этом году — год власти. Большие решения и основные достижения. Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность ключевая!