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Футуролог
7 января 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 7 января 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня отношения с партнерами и близкими друзьями немного скованные. Чтобы избавиться от чувства неловкости, бросьте на себя внимание, — это родитель, босс или кто-то, кто находится в положении власти — возможно, даже полиции. Не входите в одну реку дважды.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Избегайте спорных вопросов, таких как религия, политика и расовые проблемы сегодня, потому что кто-то будет бросать вам вызов. Люди не хотят соглашаться. На самом деле, совсем наоборот. Люди являются негибкими и закрытыми для новых идей. Возьмите свой мяч и идите домой.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это плохой день для принятия важных решений о наследовании и совместной собственности, потому что люди жестко стоят на своем. Никто не хочет отдавать никому больше сантиметра. Зная это заранее, вы можете избежать этих разговоров. Если возможно, вы можете избежать этих людей!

Рак (21 июня — 22 июля)

Говорят, нам нужна тьма, чтобы увидеть звезды. И это правда. Каждый день не праздник. Сегодня семейные обсуждения и взаимодействия с членами семьи могут быть напряженными. Это, правда, что Счастье — это когда у тебя есть большая, дружная, заботливая, любящая семья в другом городе.

Лев (23 июля — 22 августа)

Споры с коллегами, родственниками и соседями сегодня могут быть неудачными. Не весь день, но в какой-то момент. Не принимайте это лично, потому что весь мир ощущает это влияние. Во всяком случае, сделайте все возможное, чтобы кто-то другой почувствовал себя лучше. (Вы — артист!)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете почувствовать себя несчастным. Добро пожаловать в клуб! У нас есть футболки, но мы не можем позволить себе куртки. На самом деле, это тот день, когда ситуация выглядит хуже, чем есть на самом деле. Просто тот факт, что вы читаете этот столбец, означает, что вы находитесь в счастливой золотом миллиарде населения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке; однако это противоречит суровому Сатурну. Это может быть удручающее влияние! Вместо того, чтобы заставить вас оценить, кто вы и что у вас есть, вместо этого вы сосредоточитесь на том, почему жизнь трудна. Если вы можете смеяться над собой, вы всегда будете удивлены.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с другими сегодня немного напряжены или суровы — и каждый чувствует себя так. Спокойно. Вы не можете спасти мир перед сном. Просто сосредоточьтесь на поддержании позитивного отношения. В такие дни, когда вы понимаете, что наш генофонд нуждается в защите жизни.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Кто-то старше или более опытный может отговорить вас сегодня. Вам нужно это, как рыба нуждается в велосипеде. Вы преуспеваете в активности и оптимизме — это проблемы выживания для вас! Помните: Никогда не ешьте больше, чем можете поднять.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня отношения с родителями и начальниками будут жесткими. Они могут не одобрить вас или подавить ваши идеи. У вас может быть бремя заботы о пожилых родителях. (Вы знаете преимущество неисправной памяти, вы можете скрыть свои пасхальные яйца.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Планы поездок могут выглядеть мрачными или разочаровывающими сегодня. Вы также можете прочитать что-то неприятное для себя в средствах массовой информации (Ух ты, это сюрприз.) Мы все хрупкие смертные, которые задумываются над тем, что нас окружают другие.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не разочаровывайтесь, если сегодня вы не получите свою долю. Конечно, это несправедливо. Но это своего рода тема сегодняшнего дня. Люди обманывают разные вещи — и есть худшие вещи, о которых нужно беспокоиться. О, да.

Если ваш день рождения сегодня

Уважение и достижение важны для вас. Приключения, захватывающие изменения и новые начинания — это предзнаменования этого года! Пришло время проявить инициативу и прояснить ваши цели. То, что вы сейчас начинаете, будет развиваться в будущем, потому что это начало нового нового цикла. Ваша физическая сила возрастет и в этом году. Возьмите эстафету и бегите!

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Источник: SAKHALIFE.RU
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