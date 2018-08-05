Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 5 августа 2018

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о луне

Избегайте покупок или важных решений с 7:30 вечера до 10 вечера. После этого Луна движется от Тельца к Близнецам.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Хорошие новости! До 9 сентября – почти 5 недель – прекрасная Венера будет прямо напротив вашего знака, тем самым улучшая ваши отношения со всеми, даже вашими врагами. («Враги, у меня нет врагов». «Правда?») Наслаждайтесь теплыми отношениями с другими. Вы можете определенно использовать это время для исправления сломанных заборов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с коллегами, клиентами и всеми, кто связан с вашей работой, улучшатся в следующие пять недель. Точно так же ваше здоровье также улучшится. Однако не переусердствуйте, съедая продукты, особенно сладости и десерты. Ах да, Телец – гурман зодиака!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Повезло тебе! Следующие пять недель приносят радость, развлечения и хорошие времена! Вы будете любить изучать забавные диверсии, любовные дела и романтические свидания. Вы будете искать возможности выразить свои творческие таланты. Также понравятся спортивные и развлекательные мероприятия с детьми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы будете стремиться к отделке и стараться сделать ваш дом более привлекательным в ближайшие пять недель. Это также прекрасное время, чтобы развлечься дома. Многие из вас могут также изучить возможности недвижимости в это время. Отношения с семьей будут дружественными и теплыми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это любопытно, но в ближайшие пять недель вы заметите больше красоты в повседневной обстановке, чем обычно. Вы также будете более осведомлены о том, сколько любви есть в вашем повседневном мире. (Это прекрасная вещь, чтобы ценить и наблюдать.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Многие из вас будут покупать красивые вещи для себя и своих близких гораздо чаще, чем обычно, в течение следующих пяти недель. К счастью, у многих из вас также будут возможности увеличить ваши доходы за это время. Уважайте свои идеи.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ярмарка Венеры будет в вашем знаке в течение следующих пяти недель, что является прекрасной возможностью для вас купить предметы гардероба для себя, потому что вам понравится то, что вы видите в зеркале. Вы также будете очаровательны и дипломатичны со всеми. Пойдите, сделайте это волшебство, что Вы делаете так хорошо!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В следующем месяце вы будете искренне бескорыстны в своих отношениях с другими. Это означает, что вы будете благотворительными, заботливыми и готовыми поставить желания и потребности других людей перед своими. Вы не являетесь ковриком или мучеником – это росто то, что происходит.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В ближайшие пять недель вы будете наслаждаться вечеринками и тусоваться с группами и друзьями. Отношения с другими будут любящими и ласковыми, ведь друг может стать любовником. Встречи, бизнес-конференции и вечеринки будут полезными.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В течение следующих пяти недель прекрасная Венера будет сидеть в верхней части диаграммы, привлекая людей и благоприятные условия для вашей работы. Боссы будут щедры к вам. Вы можете участвовать в художественных вопросах, таких как дизайн, макет, ремонт офиса или связь с общественностью.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Путешествие ради удовольствия порадует вас в ближайшие пять недель. Используйте все шансы. Потому что ваша оценка красоты будет повышаться, наслаждайтесь музеями, художественными галереями, великолепными архитектурными зданиями, а также мыслящими идеями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Держите карманы открытыми, потому что подарки, лакомства и благосклонность от других придут вам в ближайшие пять недель. Это подходящее время, чтобы попросить кредит или ипотеку. Между тем, романтика будет горячей и ласковой. Прекрасное окно возможности и удовольствия.

Если ваш день рождения сегодня

Художник Илья Репин, писатель Ги де Мопассан, авиаконструктор Артем Микоян, астронавт Нил Армстронг , политик Марин Ле Пен и пловчиха Федерика Пеллегрини делятся своим днем ​​рождения. Вы сострадательны к другим. Вы также очаровательны и искренни. Обслуживание других будет вашей темой в этом году. Сосредоточьтесь на своих личных обязанностях как с семьей, так и с самим собой. Позаботьтесь о себе, чтобы стать сильным ресурсом. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Между тем, исследуйте искусство, запишитесь в группу. Персонализируйте свой дом сокровищами, которые имеют смысл для вас.