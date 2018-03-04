Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 4 марта 2018

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями сегодня. Большая часть вашего внимания сегодня будет сосредоточена на скрытых, закулисных вопросах. Вы можете чувствовать себя сострадательным и хотеть помочь кому-то, кому не повезло. Подумайте об этом. Истинная щедрость дает то, что нужно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваш идеализм пробуждается сегодня. В частности, вы найдете его полезным для работы с благотворительными организациями или любой группой, которая хочет воспользоваться теми, кто в ней нуждается. Вам понравится разговор с кем-то молодым или кто-то, кто художественный и творческий.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте более ясны во всех ваших сообщениях с боссами, родителями и VIP-персонами сегодня, потому что есть вероятность путаницы. Люди привлекают вас. Они восхищаются вами. И наоборот, вы будете восхищаться кем-то у власти. Но сегодня у людей глаз замылен.

Рак (21 июня — 22 июля)

Благодаря тому, что вы цените красоту, вы получаете возможность наслаждаться прекрасными местами. Посетите художественные галереи, музеи, великолепные архитектурные здания и первозданные парки. Вы также хотели бы обсудить стимулирующие, красивые идеи. Удачного дня!

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш импульс должен быть щедрым для других сегодня. Будьте щедры с вашими собственными активами и богатством, а также с активами и богатством других людей. Но будьте осторожны, чтобы иметь полное представление о том, что вы делаете, потому что есть место для путаницы. Получите полную картину. (Избегайте надуманных аргументов.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете идеализировать партнера или близкого друга, который не выгоден ни одному из вас. Постарайтесь быть ясными во всех ваших сообщениях с другими людьми сегодня. Тем не менее, вы почувствуете сильную привязанность к кому-то. (Уклоняйтесь от неприятных аргументов о деньгах или имуществе).

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, вы почувствуете смущение по поводу проблемы здоровья сегодня или чего-то связанного с работой. Главное, что нужно избегать сегодня – это спор с кем-то, потому что Луна в вашем знаке противоречит Плутону, и это может сделать вас более эмоциональными, чем обычно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Романтика – материал фильмов сегодня. У вас в глазах есть звезды. Сегодня вы можете разбить сердце кому-то или стать безумно влюбленными. Вы также оцените искусство, музыку, литературу и театр. Дети будут источником радости.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Избегайте споров о деньгах, владениях или чем-то связанном с мандатом группы. Вместо этого сосредоточьтесь на семье и своей личной жизни, потому что это то, что вам нужно. Обсуждение с родителем может сбить с толку. Удостоверьтесь, что вы прямо поняли свои факты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте столкновений с родителями и боссами сегодня, особенно женщинами-членами власти. Ваше воображение сегодня усиливается, и вы чувствуете себя романтичным и нежным. Тем не менее, вы могли бы шутить о чем-то сегодня, или кто-то другой может вас обмануть. Будьте умным.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте спорных тем сегодня, таких как политика, национальные вопросы и религия. Они могут стать неприятными. Вместо этого постарайтесь получить четкий ответ по финансовым вопросам, включая расходы. Вы можете подумать, что у вас больше денег, чем есть на самом деле. Получите ваши факты прямо.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Солнце выстроилось с Нептуном в вашем знаке. И Меркурий и Венера также выстроились в ваш знак. Это означает, что ваш идеализм пробуждается. Вы чувствуете симпатию к другим. Вы будете очаровательны, любезны и щедры для всех, кого вы встретите. Не отдавайте ферму.

Если ваш день рождения сегодня

Вы доверяете и прощаете. Вы часто оказываетесь случайными, но у вас есть сильные мнения. Это время окончания и инвентаризации. Просмотрите прошлые триумфы и неудачи, когда вы закончите этот девятилетний цикл. Многие отпустят людей, рабочие места и вещи, чтобы перейти к чему-то новому. Вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и более легкому!