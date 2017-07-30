Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 30 июля 2017 г.

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Скорпион ♏

Уведомление о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Интересный день, полный возможностей! Вы можете спонтанно развлекаться дома, потому что может произойти что-то приятное и неожиданное с членом семьи. Примечание. Что-то, связанное с недвижимостью или красивой покупкой для вашего дома, также может удивить и понравиться.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Неожиданные короткие поездки порадуют вас сегодня. Вы, скорее всего, встретите новых людей и увидите новые места, которые волнуют, стимулируют и веселят! Держите открытым ум, чтобы вы могли принять неожиданное.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваши денежные идеи могут окупиться сегодня, потому что новые влияния повлияют на ваш денежный поток и ваши активы. По общему признанию, это может быть неблагоприятным. Но есть вероятность того, что вы сегодня приобретете богатство или купите что-нибудь для себя, что вам действительно нравится.

Рак (21 июня — 22 июля)

Новые и необычные люди войдут в ваш мир сегодня. Конечно, вы готовы к приключениям и готовы к действию! Сегодня вы можете сделать спонтанную покупку гардероба, которая понравится вам. Оставайтесь гибкими, чтобы вы могли идти с потоком, потому что вам приходят интересные возможности.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это захватывающее время, потому что Солнце и Марс оба в вашем знаке, повышающем вашу энергию. Между тем, сегодня вы чувствуете себя взволнованными, потому что ожидаете чего-то в будущем, которое выглядит многообещающим и забавным! Тем временем, в будуаре, некоторые начнут тайную любовную интригу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для общения с друзьями и группами. Ожидайте, чтобы пообщаться с людьми, которые сегодня артистичны и талантливы. Вы будете наслаждаться тем, с кем встречаетесь. На самом деле, друг может стать любовником. (Особенно, если они Лев.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы произвели потрясающее впечатление на боссов и VIP-персон. На самом деле, это впечатление настолько благоприятное, что-то приятное и неожиданное внезапно наступит. Кто-то может дать вам дополнение или услугу. Кто-то может внезапно начать относиться к вам так, как если бы вы были экспертом. (Будьте в этой роли, пока не сделаете работу.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Путешествие ради удовольствия порадует вас сегодня. И у многих из вас будет внезапная возможность сделать это. Если это так, ваше окно возможностей будет кратким, а это значит, что вам нужно действовать быстро. Определенно – да! Необычные, разные миры могут открыться вам сегодня. Сделайте несколько снимков!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Держите карманы открытыми, потому что подарки, лакомства и благосклонности от других придут вам сегодня. Это почти гарантия. И они станут сюрпризом! Кто знал? Между тем, секс будет ласковым, горячим и запоминающимся.

Козерог (22 декабря 19 января)

Это отличный день для общения с друзьями и партнерами, потому что люди стремятся к волнению и изменениям. Ничто не будет скучно. Кто-то предложит что-то возмутительное или необычное – и вы согласитесь с ним. Или наоборот – вы можете быть тем, кто выбрасывает смелые идеи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ожидайте приятный сюрприз на работе сегодня. Вы можете встретить кого-то нового, кто вас интригует. Или кто-то может помочь вам напрямую, подарив вам подарок или сладкую похвалу. Это позитивный день, но это также день, полный приятных сюрпризов. Ваше удивление также может быть связано с домашним животным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сюрприз приглашения на социальные мероприятия и спортивные мероприятия придут вам сегодня. Это может быть что-то большое и удивительное – или оно может быть маленьким и местным, в любом случае, принимайте, потому что вам понравится. Удивительные флирты наряду с игровыми занятиями с детьми также вероятны.