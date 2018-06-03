Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 3 июня 2018

19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Наслаждайтесь компанией друзей и групп сегодня. Кстати, если нужно что-то купить, завтра плохой день, чтобы тратить деньги на что угодно, кроме продуктов питания, газа или развлечений. Если вам что-то нужно –сделайте это сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас есть финансовые проблемы. Обратите внимание, что сегодня хороший день для принятия важных решений или крупных покупок. Завтра нет. (Просто сказали это, чтобы вы могли планировать заранее.) Потому что ваши амбиции вызывающи — у вас большие планы!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день для короткой поездки или обширного путешествия, потому что вы хотите приключений и смены пейзажей! Вы также хотите поговорить с другими. Примечание. Если у вас есть что-то важное для обмена, скажите это сегодня, потому что завтра – оповещение о луне весь день. Сегодня день действовать!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас может быть важное обсуждение о наследовании или о том, как разделить или поделиться чем-то. Вы также можете сосредоточиться на вопросах налогов, долгов или страхования. Обратите внимание, что сегодня наступил день, чтобы действовать по этим вопросам, а не завтра, потому что завтра будет оповещение о луне весь день.

Лев (23 июля — 22 августа)

Будьте сегодня аккуратны с другими людьми, потому что Луна противоположна вашему знаку, и всякий раз, когда это происходит, вы должны идти более на уступки, когда имеете дело с другими. Если вам нужно делать покупки или принимать важные решения, пожалуйста, знайте, что сегодня вы можете это сделать, но завтра это не очень хорошая идея.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Действуйте по вашему желанию, лучше организоваться сегодня. Выделите время, чтобы привести в порядок грязные небольшие области, будь то снаружи, внутри, на работе или даже в вашем автомобиле. Это может быть продуктивным днем, тогда как завтра будет сумасшедший день и плохой день, чтобы тратить деньги на что угодно, кроме продуктов питания, газа или развлечений. Действуйте сегодня!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный, развлекательный день! Принимайте приглашения на интересные мероприятия, фильмы, спорт, искусство или игровое время с детьми. Если вы планируете совершить покупку – имейте в виду, что сегодня хорошо покупать, но завтра нет. Люди восхищаются вами сейчас, что является моральным стимулом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это солидный день для семейных дискуссий или активного занятия дома. Кроме того, вы можете захотеть спрятаться в кокон дома. Помните, что если вы делаете покупки для своего дома, сегодня день для этого – не завтра.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Наслаждайтесь путешествием или и короткой поездкой, а также разговаривайте с родными и близкими, потому что вы на ходу! Запишите, что если у вас есть планы по магазинам завтра – переключите эти планы на сегодняшний день, потому что завтра будет оповещение о луне весь день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы сосредоточены на деньгах и финансовых проблемах, и это нормально, потому что сегодня день принятия важных решений или покупок. Завтра нет. Действуйте по своему желанию, лучше организоваться, почему бы не сделать вашу жизнь проще?

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас есть энергия энергии теперь с огненным Марсом в вашем знаке, и сегодня Луна тоже в Водолее! Вот почему вы чувствуете себя игривым и причудливым! Наслаждайтесь забавными временами с другими. Блаженны романтические, социальные мероприятия и забавные мероприятия с детьми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможно, вы захотите выйти из занятого безумия вокруг вас и скрыть сегодня. Венера будет поощрять некоторую социализацию, но она, вероятно, проиграет требованиям Луны, Марса, Меркурия и Солнца, которые хотят, чтобы вы успокоились.

Если ваш день рождения сегодня

Елена Исинбаева и Сьюзи Кватро, делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы остроумны, умны и откровенны. Люди уважают ваши взгляды. Вы много работаете и ставите себе высокие цели. Это год ожидания и видимости — более медленный темп. Вам нужен отдых и омоложение. Это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны, прохладны и приятны.