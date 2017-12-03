Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 3 декабря 2017

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Полнолуние находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В то время как вы, возможно, были вдохновлены вчера, сегодня вы чувствуете себя обескураженным. Это может произойти, когда ваши ожидания нереалистичны. Мы все знаем, что зубная фея – это мистификация.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете быть разочарованы своей долей чего-то. Может быть, вы что-то упускаете из виду? Или, может быть, вы пытались помочь кому-то в этом нуждающемуся, а они не ценят это, или они кажутся равнодушными к вашим благонамеренным усилиям. Да, неутешительно. Но ваш поступок до сих пор действует.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Партнер или близкий друг может подвести вас сегодня. Но это из-за ваших собственных невыраженных ожиданий? Люди не могут читать ваши мысли, даже если вы этого хотите. И вы не всегда можете предположить: «Они должны знать». Отстранитесь от кого-нибудь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Проблема, связанная со здоровьем, может смутить вас сегодня. Точно так же что-то, связанное с вашей работой, также может сбивать с толку. Скорее всего, у вас низкая энергия и апатичность.

Лев (23 июля — 22 августа)

Романс определенно запутан! Это может быть даже разочарование и деморализация. Точно так же вы можете смутить своими отношениями со своими детьми. (Если они подростки, это данность.) Не ожидайте слишком многого от кого-либо – даже от спортивной команды.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Семейные отношения подвержены путанице и, возможно, препятствуют результатам. Ну, очень мало получается, как и планировалось. Это данность. И вообще, все стараются изо всех сил – но проблема в их лучшем случае недостаточно для вас. И, конечно, у всех нас есть разные стандарты. Вы можете видеть проблему.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не беспокойтесь, если вы тратите время на мечту или теряетесь в тумане сегодня, потому что это именно то, что есть. Нам всем нужен день психического здоровья. Просто убедитесь, что сегодня вы не принимаете важного решения на основе принятия желаемого за действительное или того факта, что у вас недостаточно информации.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны, тратя деньги сегодня, потому что у вас возникает соблазн выйти за борт на роскошных, элегантных предметах, которые, вероятно, вам не нужны, и позже будут вздрагивать, когда вам придется платить за них по вашей кредитной карте. Так легко попасть в эту роскошную ловушку! Оказывайте сопротивление! (Особенно, если это драгоценности.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сделайте все возможное, чтобы быть ясным во всех ваших финансовых переговорах сегодня, потому что путаница сильна. Эта путаница может быть основана на преднамеренном обмане или просто небрежных расчетах и ​​желаемых мечтах. В любом случае, вас могут поймать с сумкой. (И она не полна денег.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте осторожны сегодня, потому что ваши усилия по оказанию помощи кому-то, особенно нуждающемуся в этом, могут иметь неприятные последствия. Возможно, вы намерены быть лучшими, но как только вы попытаетесь привести их в действие, все сходит с рельсов. Не поймайте свою лапу в банке с печеньем и крошками на ваших усах.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Друг или член клуба могут вас разочаровать сегодня, потому что вы ожидали от них большего. Но были ли ваши ожидания реалистичными? Возможно, они продали вам песню и танец, но возможно, вы были мечтателем. В любом случае, не соглашайтесь ни на что важное и не добровольно ни за что.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможно, вы не знаете, что думать о родителях или боссах сегодня, потому что все не так, как кажется, или, как вы думали, они будут. Так легко попасть за причудливые слова и риторику. Все мы делаем это. Но доказательств нет, не так ли?

Если ваш день рождения сегодня нет

Вы сильны волей, уверены и независимы. У вас есть энергичный энтузиазм, который любят люди. Это год учебы и обучения. Вы будете тратить время на размышления. Поскольку ваши духовные или религиозные убеждения будут иметь высокий приоритет, вы можете исследовать медитацию, йогу или другие дисциплины. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.