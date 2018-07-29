Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 29 июля 2018

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о луне

Внимание: избегайте покупок или важных решений с 5 до 8 вечера. После этого Луна переходит из Водолея в Рыбы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Старое пламя может вспыхнуть в вашей жизни. Это может быть интересно (или определенно нет). Вам будет легче завершить творческие проекты. Предыдущие проблемы с детьми могут снова появиться. Двойная проверка деталей для социальных планов, потому что, скорее всего глюки.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В течение следующих нескольких недель вы будете больше заниматься семьей. Вы увидите членов семьи, которых вы не видели некоторое время. Для некоторых семья будет располагаться лагерем на вашем пороге и спать на вашем диване. Возможно, воссоединение семьи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В ближайшие несколько недель жизнь будет беспокойной, потому что ваш правитель Меркурий ретроградный. Это создает транспортные задержки, путаные сообщения, отменяет встречи, задержки и разочарование в связи с поздними поставками. Справьтесь как можно лучше.

Рак (21 июня — 22 июля)

Посылки по почте будут задержаны в следующем месяце. Финансовые механизмы могут временно задерживаться или замедляться. Хорошая новость – старый бизнес будет течь легче. Вы также можете найти что-то, что потеряли. «Это моя серьга!»

Лев (23 июля — 22 августа)

Меркурий ретроградный в вашем знаке. Вы чувствовали это, и вы будете ощущать это в течение всего августа. Много мелких разочарований произойдет. Ожидайте проблемы с электронной почтой, сотовыми телефонами и коммуникациями. Транспортные трудности, задержки и неуместные предметы являются классическими. Имейте мужество!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Следующие несколько недель отлично подходят для исследований, потому что вам легче вернуться в прошлое для решения старых проблем или ответов на старые вопросы. Это будет удивительно легко сделать. Это одно из преимуществ ретроградного ртути. Используйте это!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы социальный знак, и старые друзья снова вернулись в ваш мир. Наслаждайтесь обсуждениями о плохих старых днях и возможностью торговать ложью. Аналогичным образом, вы можете снова участвовать в группе из своего прошлого или членов группы, которую вы не видели некоторое время. Это старая домашняя неделя!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Многие из вас будут иметь дело с прошлыми событиями в отношении родителей, боссов и авторитетов. Вы также можете встретить родителей и боссов из своего прошлого, которых вы не видели какое-то время, или вам, возможно, придется иметь дело со старыми проблемами еще раз.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В следующем месяце вы достигнете успеха, если вам придется закончить писать книгу или основную статью. Вам будет легче закончить изучение чего-то из-за ретроградного Меркурия. Вы также можете услышать что-то от людей из вашего прошлого, с которыми вы встречались в зарубежных странах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следующие несколько недель идеально подходят для финансирования финансовых вопросов, наследования, совместного имущества, налогов и долгов. Это из-за ретроградного Меркурия. Во время ретроградного окна Меркурия легче закончить старый бизнес, чем начать новый бизнес.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В течение следующих нескольких недель Меркурий ретроградный напротив вашего знака, что означает, что вы услышите от экспертов-партнеров и старых друзей. Появятся воспоминания из прошлого. Ожидайте моменты дежавю. (Некоторые даже будут испытывать vuja de – вот где у вас есть память о чем-то, чего никогда не было. Удивительно распространенный факт!)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Двойная проверка деталей на работе, потому что в ближайшие несколько недель ретроградная ретроспектива Меркурия вызовет ошибки, смешанные сообщения, неуместные документы, задержки, отмененные встречи и общую путаницу. Эти вещи будут незначительными, но они будут расстраивать.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор, народный артист Игорь Крутой и художник – маринист Иван Айвазовский делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы очаровательны, креативны и искренни. Вы надежный друг со своими сайтами в будущем. В этом году возьмите более медленный темп, это год ожидания. Дайте себе отдых и омоложение. Также это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны и легко двигайтесь.