АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
15
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 29 июля 2018
29.07.2018, 0:26
Общество
Сегодня день рождения руководителя, конкурсного управляющего и ученого
28.07.2018, 23:50
Общество
Гендиректор «Сахамедиа» обескуражен
28.07.2018, 23:07
Политика
Эксклюзив
Жители Удмуртии и Саратова штурмуют Ил Тумэн
28.07.2018, 20:30
Происшествия
Спасатели нашли потерявшихся ягодников – дедушку с внуками
28.07.2018, 20:20
Политика
В Якутии прошли митинги протеста против повышения пенсионного возраста
28.07.2018, 19:52
Красота & Здоровье
Видео
«Секси обращение» Владимиру Путину от якутских медиков
28.07.2018, 15:15
Путешествия
Оперативное объявление от Тур Люкс
28.07.2018, 15:14
Политика
Эксклюзив
Новый кандидат на выборы мэра Якутска
28.07.2018, 15:05
Политика
ЦИК Якутии отказал в регистрации партийного списка кандидатов на выборы в Ил Тумэн
28.07.2018, 15:02
Политика
Резонанс
Эрнста Березкина официально лишили статуса
28.07.2018, 14:57
Республика
Резонанс
Создается рабочая группа пострадавших вкладчиков банка «Таатта»
28.07.2018, 14:04
Происшествия
Резонанс
Суд отказал экс-главному редактору газеты «Якутия»
28.07.2018, 12:53
Желток
Фотофакт
В Якутии грибы есть!
28.07.2018, 10:50
Политика
Резонанс
Якутский министр оправдывается перед якутянами
28.07.2018, 10:38
Республика
Айсен Николаев сказал, что думает о Намском улусе
28.07.2018, 10:36
Общество
Фотофакт
В Якутии потерялся в лесу дедушка
28.07.2018, 8:41
Общество
Резонанс
Ответ исполнительного директора Федерации настольного тенниса Якутии
28.07.2018, 8:33
Происшествия
В Якутии загорелся 5-этажный жилой дом
28.07.2018, 8:30
Желток
Фотофакт
Эрдэ турбут чыычаах: куколка умилила якутян
28.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 28 июля 2018
28.07.2018, 0:25
Общество
Сегодня день рождения руководителей, депутата, артиста и журналиста
28.07.2018, 0:01
Футуролог
«Якутское затемнение» Какие испытания могли вызвать аномалию в Якутии?
27.07.2018, 21:12
Столица
В столице продолжается подготовка к отопительному сезону
27.07.2018, 21:08
Столица
В Якутске чествовали работников торговли и общественного питания
27.07.2018, 19:00
Столица
​По инициативе Гордумы введена электронная запись на выдачу разрешений по добыче охотничьих ресурсов
27.07.2018, 18:00
Происшествия
У посетительницы ТЦ незаметно «увели» сумку
27.07.2018, 17:50
Общество
В ходе рейдов полиция и приставы арестовали 22 должника
27.07.2018, 17:40
Столица
Сразу три школы в Якутске отпразднуют новоселье
27.07.2018, 17:30
Общество
Бампербол на пляже — благотворительная игра в помощь Саше Окоемову
27.07.2018, 17:20
Республика
Якутии нужна новая лесопожарная техника
27.07.2018, 17:10
Столица
МинЖКХ обратило внимание на некачественный капремонт домов в Якутске
27.07.2018, 17:00
Спорт
Резонанс
«Это абсолютная неправда». Открытое письмо теннисистов Якутии
27.07.2018, 16:50
Общество
Резонанс
В Якутске вышли на митинг пострадавшие от краха банка «Таатта»
27.07.2018, 16:40
Столица
На озере Щорса прошли городские соревнования по рыбалке
27.07.2018, 16:30
Экология
Сегодня вечером начнется запись на подачу заявки на охоту
27.07.2018, 16:20
Экономика
28 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
27.07.2018, 16:10
Республика
Крупные пожары в Якутии локализованы
27.07.2018, 16:00
Экономика
Перевозчики не против электронной очереди на переправе «Якутск – Нижний Бестях»
27.07.2018, 15:50
Экология
Большая вода в Аргахтахе начинает убывать
27.07.2018, 15:40
Экономика
В Якутии бивни мамонтов планируют продавать через электронные торги
27.07.2018, 15:30
Происшествия
Неисправность самолета привела к задержке рейса Якутск — Красноярск
27.07.2018, 15:20
Столица
Ремонт улицы Автодорожная завершится к концу августа
27.07.2018, 15:10
Происшествия
Роспотребнадзор закрыл кафе «Севара» и магазин «Халяль»
27.07.2018, 15:00
Экология
В Якутии только 30% мест сжигания биоотходов соответствуют санитарным нормам
27.07.2018, 14:55
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутии именем художника назвали гору
27.07.2018, 14:30
Республика
Эксклюзив
Что предложили Айсену Николаеву работники сельхозотрасли 
27.07.2018, 14:15
Культура & Образование
«Священный табун мифических лошадей» появится в пригороде Якутска
27.07.2018, 14:01
Происшествия
Экстра
ВИП-подследственному предложили дать показания против министра – СМИ
27.07.2018, 13:30
Общество
Как выходить идеально на любом фото
27.07.2018, 13:00
Происшествия
Наркобарон получил 4 года тюрьмы
27.07.2018, 12:53
Красота & Здоровье
Галина Данчикова о важном для якутян законе по орфанным заболеваниям
27.07.2018, 12:45
Происшествия
Житель Якутска оскорбил полицейского
27.07.2018, 12:31
Спорт
Вход на чемпионат России по вольной борьбе будет бесплатным
27.07.2018, 12:27
Желток
Фотофакт
Креативные подарки для экс-министра Борисова
27.07.2018, 12:20
Происшествия
В Верхневилюйском улусе осуждены черные лесорубы
27.07.2018, 12:07
Столица
Свыше тысячи уникальных артефактов 17-18 веков найдено в центре Якутска
27.07.2018, 11:54
Происшествия
Подробности смертельного ДТП в Ленске
27.07.2018, 11:49
Республика
Фотофакт
Аномалии в небе взбудоражили интернет
27.07.2018, 11:35
Общество
Александр Саввинов поздравляет с Днем работников торговли
27.07.2018, 11:18
Финансы
Резонанс
Дело о банкротстве банка «Таатта» поступило в суд
27.07.2018, 11:09
Столица
В сквере имени Гагарина появились новые скамейки
27.07.2018, 10:55
Происшествия
Смертельное ДТП в Ленском районе
27.07.2018, 10:47
Происшествия
В Якутии возле детского лагеря найдены следы медведя
27.07.2018, 10:33
Культура & Образование
Жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль индийского кино
27.07.2018, 10:20
Происшествия
В Якутске мужчина выпрыгнул из окна больницы
27.07.2018, 10:10
Общество
38 детишек из подтопленного Аргахтаха прибыли в Якутск
27.07.2018, 10:09
Происшествия
Экстра
Природная аномалия: Ветслужба обследовала трупы птиц
27.07.2018, 10:00
Происшествия
В Якутии педагог несколько раз ударила ребенка по голове
27.07.2018, 9:52
Происшествия
Якутянин контрабандой вез в Монголию алмазы на миллион рублей
27.07.2018, 9:50
Столица
Объявление
Ночью в Якутске отключат воду
27.07.2018, 9:40
Происшествия
Резонанс
Прокуратура Якутии: Ситуация с обманутыми дольщиками остается напряженной
Архив новостей
Футуролог
29 июля 2018, 6:00
224

Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 29 июля 2018

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о луне

Внимание: избегайте покупок или важных решений с 5 до 8 вечера. После этого Луна переходит из Водолея в Рыбы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Старое пламя может вспыхнуть в вашей жизни. Это может быть интересно (или определенно нет). Вам будет легче завершить творческие проекты. Предыдущие проблемы с детьми могут снова появиться. Двойная проверка деталей для социальных планов, потому что, скорее всего глюки.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В течение следующих нескольких недель вы будете больше заниматься семьей. Вы увидите членов семьи, которых вы не видели некоторое время. Для некоторых семья будет располагаться лагерем на вашем пороге и спать на вашем диване. Возможно, воссоединение семьи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В ближайшие несколько недель жизнь будет беспокойной, потому что ваш правитель Меркурий ретроградный. Это создает транспортные задержки, путаные сообщения, отменяет встречи, задержки и разочарование в связи с поздними поставками. Справьтесь как можно лучше.

Рак (21 июня — 22 июля)

Посылки по почте будут задержаны в следующем месяце. Финансовые механизмы могут временно задерживаться или замедляться. Хорошая новость – старый бизнес будет течь легче. Вы также можете найти что-то, что потеряли. «Это моя серьга!»

Лев (23 июля — 22 августа)

Меркурий ретроградный в вашем знаке. Вы чувствовали это, и вы будете ощущать это в течение всего августа. Много мелких разочарований произойдет. Ожидайте проблемы с электронной почтой, сотовыми телефонами и коммуникациями. Транспортные трудности, задержки и неуместные предметы являются классическими. Имейте мужество!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Следующие несколько недель отлично подходят для исследований, потому что вам легче вернуться в прошлое для решения старых проблем или ответов на старые вопросы. Это будет удивительно легко сделать. Это одно из преимуществ ретроградного ртути. Используйте это!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы социальный знак, и старые друзья снова вернулись в ваш мир. Наслаждайтесь обсуждениями о плохих старых днях и возможностью торговать ложью. Аналогичным образом, вы можете снова участвовать в группе из своего прошлого или членов группы, которую вы не видели некоторое время. Это старая домашняя неделя!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Многие из вас будут иметь дело с прошлыми событиями в отношении родителей, боссов и авторитетов. Вы также можете встретить родителей и боссов из своего прошлого, которых вы не видели какое-то время, или вам, возможно, придется иметь дело со старыми проблемами еще раз.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В следующем месяце вы достигнете успеха, если вам придется закончить писать книгу или основную статью. Вам будет легче закончить изучение чего-то из-за ретроградного Меркурия. Вы также можете услышать что-то от людей из вашего прошлого, с которыми вы встречались в зарубежных странах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следующие несколько недель идеально подходят для финансирования финансовых вопросов, наследования, совместного имущества, налогов и долгов. Это из-за ретроградного Меркурия. Во время ретроградного окна Меркурия легче закончить старый бизнес, чем начать новый бизнес.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В течение следующих нескольких недель Меркурий ретроградный напротив вашего знака, что означает, что вы услышите от экспертов-партнеров и старых друзей. Появятся воспоминания из прошлого. Ожидайте моменты дежавю. (Некоторые даже будут испытывать vuja de – вот где у вас есть память о чем-то, чего никогда не было. Удивительно распространенный факт!)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Двойная проверка деталей на работе, потому что в ближайшие несколько недель ретроградная ретроспектива Меркурия вызовет ошибки, смешанные сообщения, неуместные документы, задержки, отмененные встречи и общую путаницу. Эти вещи будут незначительными, но они будут расстраивать.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор, народный артист Игорь Крутой и художник – маринист Иван Айвазовский делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы очаровательны, креативны и искренни. Вы надежный друг со своими сайтами в будущем. В этом году возьмите более медленный темп, это год ожидания. Дайте себе отдых и омоложение. Также это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны и легко двигайтесь.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.07.2018, 0:01
Футуролог
«Якутское затемнение» Какие испытания могли вызвать аномалию в Якутии?
23.07.2018, 2:22
Желток
Эксклюзив
Чему завидует Ил Дархан?
24.07.2018, 19:35
Общество
Фотофакт
Река Амга
24.07.2018, 17:08
Желток
Фотофакт
Красавица Ольга Думанская
23.07.2018, 1:53
Экология
Эксклюзив
Учрежден День реки Амга
23.07.2018, 23:07
Желток
Фотофакт
Позитив
Титулованная красавица Якутии и подсолнухи
23.07.2018, 18:29
Политика
Эксклюзив
Еще один кандидат на пост мэра Якутска передумал
26.07.2018, 8:42
Происшествия
Видео
Пассажир рейса Москва-Якутск устроил драку на борту самолета
26.07.2018, 23:47
Политика
Резонанс
Количество кандидатов в мэры Якутска увеличилось до 8 человек
26.07.2018, 13:00
Политика
Эксклюзив
Менеджер-полиглот привлечен в команду Айсена Николаева
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
28.07.2018

Гендиректор «Сахамедиа» обескуражен

Происшествия
28.07.2018

Спасатели нашли потерявшихся ягодников – дедушку с внуками

Политика
28.07.2018

В Якутии прошли митинги протеста против повышения пенсионного возраста

Резонанс
Политика
28.07.2018

Эрнста Березкина официально лишили статуса

Резонанс
Политика
28.07.2018

Якутский министр оправдывается перед якутянами

Резонанс
Общество
28.07.2018

Ответ исполнительного директора Федерации настольного тенниса Якутии

Футуролог
28.07.2018

«Якутское затемнение» Какие испытания могли вызвать аномалию в Якутии?

Эксклюзив
Культура & Образование
27.07.2018

В Якутии именем художника назвали гору