Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 27 мая 2018

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день, чтобы обсудить, как поделиться чем-то, потому что вы будете пахнуть, как роза! Это потому, что люди будут щедры к вам сегодня. Вы можете получить подарок от кого-то, или кто-то сделает вам одолжение. (Это также горячий, сексуальный романтический день!)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с родными, партнером или близким другом сегодня теплые и прекрасные. Это отличный день, чтобы насладиться обществом других и шутить с широкой публикой. Будьте счастливы за людей, которых вы имеете в своей жизни. Цените их. Покажите им, что вам все равно. (Они могут явиться на обед).

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы чувствуете себя здоровым и зловещим. У вас общее чувство благополучия и вы счастливы быть живыми. Для тех из вас, кто работает, это позитивный день для общения с клиентами и коллегами. Некоторые из вас могут путешествовать сегодня. Наслаждайтесь удачей!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это веселый день! Принимайте приглашения на вечеринку и ловко общайтесь с другими. Наслаждайтесь развлечениями с детьми. Увеселительными мероприятиями на свежем воздухе, спортивными и игривыми занятиями с детьми. Романтика с кем-то, кто «другой», заинтересует вас.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете себя щедрыми и сердечными, и именно поэтому это прекрасный день для семейной встречи. В основном, то, что вы дарите другим сегодня, вам вернется в доброту, дружбу и поддержку. Отношения с женщинами особенно хороши.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Беседы с другими будут сегодня теплыми и прекрасными. В одном случае вы чувствуете легкомысленность и легкость. И все же вы также будете любить обсуждать более глубокие аспекты жизни. Вы чувствуете себя мудрым. Или вы можете столкнуться с тем, кто впечатляет вас своей мудростью.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для денег, прибыли и финансовых решений. Что бы вы ни делали, это могло бы каким-то образом увеличить ваше богатство или ваши активы. В свою очередь, вы также будете щедры к другим, что хорошо, потому что вокруг все взаимосвязано. Не стройте более высокий забор — создайте более длинный.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Какой прекрасный день! Луна в вашем знаке выстроилась в очередь с удачным Юпитером. Это заставляет вас чувствовать себя щедрым для всех. Вам легко быть терпеливым, даже с утомительными людьми. Имейте в виду, что все, что вы дадите сегодня, вернет вам повышенную меру. Круто!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы довольны своим миром. Вы рады быть живым и благодарным за то, кто вы и что у вас есть. (Это замечательно, потому что благодарность – лучшая ежедневная медитация, которую мы можем сделать.) Отношения с женщинами превосходны, на самом деле, вы можете попытаться помочь кому-то, или кто-то поможет вам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы умеете работать с большими группами, потому что вы можете наладить крепкую связь с другими. Инстинктивно они, кажется, понимают вас и наоборот. Вы произвели замечательное впечатление на своих друзей! Сегодняшний день — подарок.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы произвели потрясающее впечатление на родителей, боссов и VIP-персон! Ваша хорошая природа, теплота и яркие идеи оценены. Естественно, это вам хорошо, потому что приятно оценивать. Возможно, у вас есть контакт с кем-то из другой страны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы обожаете путешествие или делаете что-то другое, чтобы расширить свой жизненный опыт. Вас интересуют разные культуры, религии и философии других народов. Вы хотите узнать больше, потому что вы жаждете знаний.

Если ваш день рождения сегодня

У вас солнечный настрой и позитивный взгляд на жизнь. Вам всегда интересно. Многие из вас – коллекционеры. Пора лучше понять, кто вы. Изучите медитацию, йогу или другие дисциплины, потому что это год учения и обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.