Ежедневный гороскоп. Воскресенье 26 августа 2018

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Полнолуние находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Важно сегодня! Полнолуние вызывает трудности в ваших отношениях с коллегами. Это также может усугубить какое-то состояние здоровья. Как ни странно, это может также создать трудности с домашними животными. Держитесь подальше от своих питомцев.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня сложная задача для отношений, в том числе с детьми. Но это очень сложно для романтики, потому что есть полная Луна в романтическом знаке Рыбы и в то же время Венера не согласна с Плутоном. Это означает, что проблемы являются интенсивными и страстными и вероятно смутными. О, Боже.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Из-за полной Луны избегайте борьбы с родителями, боссами и учителями. Они не пойдут хорошо. Вы не можете держать всех счастливыми. Сосредоточьтесь на требованиях и внимании родителей и вашей домашней сцены. На том мы и покончим. Удачи.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте осторожны, потому что это день, подверженный несчастным случаям, из-за энергии Полной Луны. Поэтому подумайте и будьте внимательны, прежде чем говорить или действовать. Это избавит вас от смущающих моментов, импульсивных действий и всего, о чем вы могли бы пожалеть позже. Будьте крутым.

Лев (23 июля — 22 августа)

Споры об общей собственности, наследованиях и всем, чем вы владеете совместно с кем-то другим, могут возникнуть сегодня. Сегодня это будет классика для Полной Луны. Не упорствуйте на своем собственном пути. Сделайте шаг назад и возьмите больше передышки в любых интенсивных отношениях или ситуациях.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня проходит полнолуние в течение всего года, противоположное вашему знаку. Это означает, что вы являетесь частью формулы! (Каждая полная Луна находится в оппозиции между Солнцем и Луной и сегодня Луна находится в Рыбах, которая на 180 градусов противоположна Солнцу в Деве.) Будьте терпеливы с другими.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Как у Овена, у вас могут возникнуть проблемы с домашними животными, ваше здоровье или что-то с вашей работой или общение с коллегами, потому что именно здесь сегодняшнее полнолуние портит вашу диаграмму. Ваш единственный выбор – быть бдительными, быть внимательными и терпеливым с другими.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Социальные мероприятия, игровая деятельность с детьми, мероприятия, связанные с театром и искусством, а также спортивные состязания, скорее всего, почувствуют страстную энергию сегодняшней Полной Луны. Если вы можете использовать ее творчески – фантастично! Однако вы также можете слишком остро реагировать на кого-то. Оставайтесь мягким.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодняшнее полнолуние может быть немного сложным для вас, потому что оно позволяет вам выбирать между вашей личной жизнью (дома и семьи) в сравнении с вашей общественной жизнью – вашей карьерой и вашей репутацией. Вы не можете угодить обоим. Однако сегодня вы не можете игнорировать боссов и карьеру.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Из-за полнолуния этот день – несчастный случай. Поэтому обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. В частности, надо противостоять желанию спорить с родителями, начальниками и полицией и VIP-персон. Вы пожалеете об этом, если вы это сделаете. Оставайтесь холодными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня проблемы с деньгами могут возникнуть из-за энергии полной Луны. Это может относиться к вашим доходам или к тому, как вы делитесь деньгами или расходами или собственностью с кем-то другим. Какие бы трудности вы ни испытывали в этих областях, вероятно, это уменьшится после пиков полной луны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня в вашем знаке проходит полнолуние. Это увеличивает ваш эмоциональный отклик другим. Вы можете чувствовать себя очень страстно, особенно в романтических отношениях. У вас также могут быть сильные чувства о том, как поделиться или разделить что-то. Продемонстрируйте благодать под давлением.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Ян Арлазаров, Дилан О’Брайен, Олег Тактаров и Маколей Калкин, монахиня Мать Тереза, певец Доктор Албан, актриса Мелисса Маккарти и Анна Азарова, певица Земфира и режиссер Петр Тодоровский делятся своим днем ​​рождения. Вы изящны, спокойны и уравновешены. Для вас важны справедливость и честная игра. В этом году вы завершаете девятилетний цикл. Вот почему это время доработки и инвентаризации. Ожидайте попрощаться с людьми, местами и владениями. Хорошая новость заключается в том, что вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!