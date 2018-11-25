Ежедневный гороскоп. Воскресенье 25 ноября 2018

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Несмотря на то, что сегодня может быть какая-то напряженность, возможно, имея дело с родительской или авторитетной фигурой. В основном, вы переполнены эмоциями и восторженны, потому что планы будущих путешествий или что-то общее с образованием, публикацией, средствами массовой информации, медициной и законом выглядят так многообещающе! Да уж!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Не входите в режим беспокойства сегодня. (Я говорю это, но я беспокоюсь.) Большинство вещей, о которых мы беспокоимся, никогда не произойдет. Это утверждение верно: «Беспокойство похоже на кресло-качалку. Это дает вам что-то делать, но вы никуда не двигаетесь».

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня у вас могут быть проблемы с деньгами – финансовая игра. Тем не менее, в более широкой картине отношения с партнерами и близкими друзьями теплые, оптимистичные и восторженные! Вы понимаете, что этот человек, который рядом с вами, расширит ваш мир!

Рак (21 июня — 22 июля)

В какой-то момент вы можете испытывать нетерпение с партнером или близким другом. Не позволяйте этому сбивать вас с ног, потому что в большей картине ждут вас возможности улучшить свое здоровье или улучшить вашу работу или получить лучшую работу! Повезло вам!

Лев (23 июля — 22 августа)

Несмотря на то, что сегодня вы можете столкнуться с некоторыми сомнениями в себе, в конечном итоге, сегодня закладываются основы для будущих путешествий, каникул и возможности оценить ваше творчество. Будьте благодарны за чудесный, многообещающий год, который находится в пределах вашей досягаемости!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не зацикливайтесь на мелкой ссоре с другом или кем-то старше. Вместо этого сосредоточьтесь на замечательных возможностях и способах, которыми вы можете улучшить свой дом и свои отношения с членами семьи в этом году, потому что сегодня можно увидеть проблеск этого. «Следуйте по желтой кирпичной дороге!»

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете столкнуться с какой-то проблемой с родителем или боссом – но ненадолго. В принципе, подавляющий оптимизм, который вы собираетесь испытать на весь год вперед, начинает зарождаться сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Даже несмотря на то, что вас беспокоило несколько забот, возможны новые дрязги – не позволяйте этому сбивать вас. В большей картине вы можете почувствовать запах денег, которые начнут приходить к вам в этом году. Шутки в сторону. Вы получили дуновение запаха? Если нет, попробуйте еще раз.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не позволяйте финансовым ссорам вывести вас сегодня. Вам нравится быть уверенным в своем будущем. Какое будущее у вас будет в этом году с удачливым Юпитером – вашим собственным правителем? Вы боитесь?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Луна находится напротив Сатурна в вашем знаке сегодня, что немного удручает. Но только немного. Потому что в большей сфере вы ощущаете чувство оптимизма и надежду на свой год вперед – и ёвы не ошибаетесь. Ваш год впереди будет трансформироваться!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вам нужно работать сегодня, вы можете почувствовать себя отвратительно или столкнуться с критикой. Не позволяйте этому сбивать вас, потому что вы направляетесь в самый популярный год и вознаграждаете время своей жизни, когда все вас любят! Да!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Несмотря на небольшую разницу с другом или членом группы, сегодня вы можете почувствовать, что это ваш час. В предстоящий год вы видите, что вы проецируете себя на такой успех и умело позволяете всем уважать вас и восхищаться вами. Это правда!

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Нонна Мордюкова, Кэти Кэссиди и Кристина Эппелгейт, генетик Николай Вавилов, политик Анастас Микоян и хирург Николай Пирогов делятся своим днем ​​рождения. Вы сострадательны, чувствительны и идеалистичны. Вы также ласковы и сентиментальны. В этом году ваша очередь отдохнуть. Ваш год впереди будет более медленным темпом. Год ожидания и созерцания. Узнайте, как сотрудничать с другими. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны и легко двигайтесь. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях.