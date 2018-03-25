Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 25 марта 2018

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня немного всего по всей карте, потому что у вас могут быть интенсивные разговоры с членами семьи (особенно женщины) и в конечном итоге вы получите выгоду от богатства и ресурсов других. Кое-что, связанное с общей собственностью или наследством, понравится вам. Берегите фигуру.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня могут состояться интенсивные дискуссии о расе, религии или политике. Вы, конечно, интересуетесь политикой, потому что люди Тельца любят историю, и все, что происходит в средствах массовой информации и в газетах – это текущая история. Отношения с партнером или близким другом теплые и поддерживающие.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшняя энергетическая борьба за совместное имущество, разделяемые обязанности или разные ценности. Тем не менее, все, что связано со здоровьем или связано с работой, станет для вас положительным опытом. Может потребоваться поездка, связанная с работой. Вы также можете повысить свой доход сегодня. Да!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что противоречит Плутону, что означает, что ваши взаимодействия с другими являются интенсивными и в вашем лице. Тем не менее, Луна прекрасно танцует с удачными денежными мешками Юпитера, которые приносят радость, социальные развлечения и хорошие времена с другими.

Лев (23 июля — 22 августа)

Не пытайтесь выиграть обсуждение сегодня на работе, потому что это не стоит. Чем сильнее вы пытаетесь, тем больше возражают против вас. Просто плывите по течению. Это идеальный день, чтобы спрятаться где-нибудь в кокон дома среди знакомых, удобных окрестностей. Вредная еда и дневное телевидение!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте терпеливы с детьми сегодня. Точно так же будьте терпеливы с романтическим партнером, потому что может возникнуть спор. Ирония заключается в том, что в основном вы чувствуете оптимизм, позитив и готовность наслаждаться компанией друзей и групп. Возможно, есть конфликт? Вы можете справиться с этим. Оставайтесь позитивным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ищите способы увеличить свой доход сегодня, потому что они существуют. Между тем, не увязывайтесь в борьбе за власть с членом семьи, потому что вы не выиграете. На самом деле, запустите другое направление. Пойдите с тем, что работает, и избегайте того, что не работает.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас могут появиться возможности для путешествий. Точно так же у вас могут быть большие идеи о школьной бумаге, рукописи или о том, что связано с изданием, средствами массовой информации, медициной и законом. Тем временем избегайте споров и силовых поездок с братьями и сестрами, родственниками и соседями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день для вас, чтобы поговорить с кем-нибудь о совместном имуществе, наследовании или совместной собственности. Вполне вероятно, что вы выйдете вперед в этом обсуждении, особенно в финансовом, практическом плане. Но разговор может быть интенсивным. Будьте осторожны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте готовы идти более на уступки когда общаетесь с другими сегодня, потому что Луна противоположна вашему знаку. К счастью, люди будут оптимистичными в целом. У вас также может быть сильная конкуренция с кем-то. Да, сегодня это смешанный день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для некоторых из вас сегодня могут произойти поездки, связанные с работой. Если это так, вам понравится. Что-то, что происходит за кулисами, может быть неприятным и это может создать некоторые трудности. Выберите дорогу и справитесь с трудностями прямо. Избегайте махинаций.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хотя сегодня у вас может быть спор с другом или членом группы, это позитивный, оптимистичный день. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, мероприятия на свежем воздухе и поездками, если вы можете это сделать. Романтика и игровые времена с детьми сделают для вас особый день.

Если ваш день рождения сегодня

У вас есть важные социальные навыки и вы легко знакомитесь. Вы предприимчивы, и вы влияете на других. Это год ожидания и терпения, нужен — более медленный темп. Вам нужен отдых и омоложение. Это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны, прохладны и приятны.