Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 25 июня 2017 г.

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Оповещение о луне

Избегайте покупок или больших решений с 14:30 до 18:30. После этого Луна переходит от Рака к Льву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Что-то может произойти в домашнем кругу или, может быть, с родственником-женщиной, что заставит вас остерегаться сегодня. Маленькие приборы могут сломаться. Вам может быть приготовлен сюрприз.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что это умеренно опасный день, который просто означает, что надо остановиться и подумать, прежде чем действовать. Вы можете придумать гениальные идеи! Кто знает? (Вы волшебник денег)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Следите за своим имуществом и денежными потоками сегодня, потому что что-то неожиданное сможет повлиять на ваш заработок, ваши активы или ваши деньги. Например, вы можете найти деньги, Вы можете потерять деньги или что-то, что у вас есть, может потеряться или сломаться. Название игры — будьте бдительны!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня избегайте проблем с авторитетными лицами, особенно женщинами, потому что вам нелегко встать на ноги. Вы не хотите раскачивать лодку. Вы не хотите что-то делать. Но вы также не хотите, чтобы люди указывали вам что делать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это для вас день разрушения. Вполне возможно, ничего драматичного не произойдет, но вы чувствуете себя неуютно и смутно не уверены в себе (Я запирал машину?). У всех нас есть моменты, когда мы задумываемся и думаем, не потеряли ли мы что-то. Такова жизнь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Трудности с другом, вероятно, женщиной, могут произойти сегодня. И наоборот, кто-то, кого вы знаете, может сделать что-то странное. Или вы даже встретите кого-то нового, кто необычен. В любом случае, кто-то — друг или член группы — удивит вас сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны, когда мы имеем дело с родителями и боссами сегодня, потому что произойдет что-то неожиданное. Они могут выразить свое недовольство вами. Или оборотная сторона: они могут вознаградить вас неожиданным образом. Может быть что угодно. Держите ясной голову и порох сухим, чтобы быть готовым к неожиданностям.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок могут внезапно измениться сегодня. Они могут быть отменены или перенесены. Вы также можете встретить кого-то, кто очень необычен, вероятно, женщина. Держитесь подальше от спорных тем, потому что вы будете рады, что сделали.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Дважды проверьте детали банковского дела, наследования, страховые вопросы и все, что связано с общим имуществом или ответственностью за чужое имущество. Я говорю об этом, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Приготовьтесь.

Козерог (22 декабря 19 января)

Либо вы, либо партнер или близкий друг сегодня чувствуете себя необычайно независимыми, что может сделать ваши отношения с кем-то немного навязчивыми. Может быть, они хотят больше свободы? Может вам понадобиться больше свободы? В конечном итоге, что означает свобода? Трудно, не так ли?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Дайте себе дополнительный простор сегодня, чтобы справиться с неожиданностью, особенно если вы на работе. Независимо от того, какую задачу вы ставите перед собой, будут паузы. Точно так же вы можете быть удивлены или застигнуты врасплох здоровьем. Ничего серьезного, надеюсь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Следите за своими детьми, потому что этот день опасен для них. Между тем, социальные планы или что-либо, что связано со спортивными событиями, будут претерпевать изменения, отмены или какой-то объезд. Дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было место для маневра, чтобы справиться с неожиданностью.