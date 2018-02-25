АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-39
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.76
 69.63
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 25 февраля 2018
25.02.2018, 3:10
Спорт
В Якутске чемпионат выявил лучших в практической стрельбе
25.02.2018, 2:54
Общество
Интервью
Александр Кошуков: 100-летие армии – огромное событие в героической истории нашего Отечества
25.02.2018, 0:35
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
24.02.2018, 21:56
Общество
Фотофакт
В Якутии начали изготавливать чипсы из карася
24.02.2018, 21:39
Республика
Депутаты Ил Тумэна потерпели поражение
24.02.2018, 17:37
Культура & Образование
Фильм «Ага» с участием якутских артистов закрыл берлинский фестиваль
24.02.2018, 13:22
Происшествия
Минздрав Якутии: Один из пострадавших в серьезном ДТП в Горном улусе впал в кому
24.02.2018, 11:29
Общество
Второй рог Быка Холода сломался сегодня
24.02.2018, 9:15
Республика
Язык — это душа народа
24.02.2018, 9:09
Происшествия
В Якутии произошло 6 пожаров
24.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 24 февраля 2018
24.02.2018, 0:34
Общество
Сегодня день рождения директора музея, многоборца и журналиста
24.02.2018, 0:23
Общество
Резонанс
Юристы помогают автору, который продает книги, чтоб вылечить жену — источник
23.02.2018, 23:58
Желток
У депутата родился первенец!
23.02.2018, 18:49
Общество
SOS
79-летний житель Якутска продает книги, чтобы собрать деньги на лечение жены
23.02.2018, 18:40
Культура & Образование
Эксклюзив
Как добиться героического духа на детсадовском утреннике
23.02.2018, 17:34
Желток
Cosmo сравнил брови Лили Коллинз и Анжелики Протодьяконовой. Выбор не в пользу Энжи
23.02.2018, 17:15
Культура & Образование
Якутские актеры представят фильм «Ага» на Берлинале
23.02.2018, 16:52
Общество
«Со слезами вспоминал выброшенную шаурму»: Якутяне рассказали о службе в армии
23.02.2018, 16:43
Культура & Образование
В историческом парке «Россия – Моя история» прошли праздничные мероприятия
23.02.2018, 16:24
Общество
Ветеран афганской войны: «Меня убивает, когда говорят, что наши парни погибли зря»
23.02.2018, 16:14
Общество
Главный синоптик Петербурга сделал вызов «снежным ресницам»
23.02.2018, 15:43
Общество
Какие блюда любят якутские мужчины?
23.02.2018, 15:22
Происшествия
Якутянина, пропавшего в День Святого Валентина, разыскивают в Москве
23.02.2018, 14:50
Культура & Образование
Знаменитый сын почтил память своего отца
23.02.2018, 14:35
Спорт
Загитова принесла России первое золото Олимпиады-2018, Медведева – вторая
23.02.2018, 14:21
Общество
«Сириец» Кэскил Прокопьев
23.02.2018, 14:06
Республика
В поселке Югоренок начинают запускать тепло
23.02.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Верхняя тональность: как выбрать пальто на весну
23.02.2018, 13:00
Происшествия
Якутянина поймали на краже в Иркутске
23.02.2018, 12:40
Общество
Егор Винокуров: Армия сделала меня таким, какой я есть
23.02.2018, 12:25
Красота & Здоровье
Здоровье Михаила Николаева восстанавливается
23.02.2018, 12:11
Культура & Образование
В Якутии празднуют День защитника Отечества
23.02.2018, 12:10
Общество
Александр Азаров: Армия – это школа жизни
23.02.2018, 11:55
Спорт
Вежливая сила якутских силовых структур
23.02.2018, 11:40
Общество
Докладывает сержант Ларионов: Пуск прошел штатно!
23.02.2018, 11:30
Происшествия
Грузчик, воспользовавшись моментом, украл телефон
23.02.2018, 11:15
Общество
Вячеслав Штыров: Наш долг – оберегать свою Родину
23.02.2018, 11:00
Общество
Резонанс
«Мы не хотим уходить от Аэрофлота, но..», — ректор СВФУ обратилась к гендиректору авиакомпании
23.02.2018, 10:50
Путешествия
Японские студенты попадут на Полюс Холода
23.02.2018, 10:40
Происшествия
Работники районного управления образования Якутии премировали себя на 8 млн рублей
23.02.2018, 10:30
Желток
Ил Дархан вспомнил о службе в советской армии
23.02.2018, 10:20
Экология
Прогноз погоды на выходные в Якутии
23.02.2018, 10:10
Спорт
Степанов с громкой победой вернулся на ринг, Егоров узнал имя соперника
23.02.2018, 10:00
Общество
Ил Тумэн: Сегодня мы отмечаем два знаковых события
23.02.2018, 9:50
Экономика
Господдержка обманутых дольщиков продолжается
23.02.2018, 9:35
Общество
Егор Борисов: Отрадно, что служба в армии снова становится престижной
23.02.2018, 9:27
Происшествия
В Абыйском районе пьяный водитель устроил ДТП
23.02.2018, 9:19
Общество
Владимир Атаманченко поздравляет с 23 февраля
23.02.2018, 9:17
Общество
Айсен Николаев: Это праздник – символ мужества и героизма
23.02.2018, 9:17
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
23.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 23 февраля 2018
23.02.2018, 0:52
Общество
«Флаги Наших отцов» или территория последних романтиков
23.02.2018, 0:32
Общество
Сегодня день рождения главы, партийного лидера и художницы
23.02.2018, 0:03
Общество
День защитника Отечества 2018
22.02.2018, 22:35
Общество
Союз строителей Якутии поздравляет с Днем защитников Отечества
22.02.2018, 22:32
Происшествия
Экстра
Анатолий Дзивицкий на очной ставке не подтвердил показания экс-министра ВД Якутии
22.02.2018, 22:25
Общество
Александр Саввинов: Защищать Родину, дом и семью – святой долг каждого мужчины
22.02.2018, 22:22
Общество
Озеро Ильмень: 75 лет со дня трагического сражения
22.02.2018, 22:13
Общество
Депутат Васильев: 23 февраля – подлинно народный праздник!
22.02.2018, 22:05
Происшествия
Экстра
Следователь оказывал на меня давление, поэтому я признал свою вину: экс-министр ВД Якутии
22.02.2018, 21:51
Общество
Лига отцов Якутии поздравляет с Днём защитника Отечества
22.02.2018, 21:41
Экономика
В ЦЭС прошли ежегодные занятия по безопасности дорожного движения
22.02.2018, 21:36
Общество
Светлана Давыдова: Как врач, считаю своим долгом напомнить всем мужчинам о защите собственного здоровья
22.02.2018, 20:57
Желток
Резонанс
ЛДПРовец Парахин хотел Евгению Михайлову… побить или любить?
22.02.2018, 19:49
Республика
VII Республиканский Форум педагогов-мужчин
22.02.2018, 19:45
Культура & Образование
ИРОиПК запускает инновационные программы обучения
22.02.2018, 18:00
Общество
Ко Дню защитника Отечества: В Якутии 4000 призывников «косят» от армии
22.02.2018, 17:50
Общество
Замерзшие в Тюнгюлю: Путешествие японских велосипедистов в Верхоянск завершилось в начале пути
22.02.2018, 17:40
Общество
С какого возраста растить будущих солдат?
22.02.2018, 17:35
Красота & Здоровье
Что подарить Защитнику Отечества?
Архив новостей
Футуролог
25 февраля 2018, 6:00
223

Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 25 февраля 2018

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день для исследования или серьезного планирования на будущее, потому что вы находитесь в правильном настроении, чтобы сделать это. Вы чувствуете себя спокойно сосредоточенными и задумчивыми. У вас также есть отличные способности концентрации.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Кто-то старше или более опытный может дать вам отличный совет сегодня. Вполне возможно, что вы мудрец, дающий совет кому-то другому? В любом случае, люди должны слушать своих старейшин сегодня. Старость и воля будут каждый раз побивать молодость и изобилие.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дискуссия с родителем или боссом пройдет сегодня хорошо, потому что вы будете впечатлять их. Вы выглядите хорошо информированным, как и кто-то, кто сделал домашнее задание. Вы также выглядите устойчиво, надежно и добросовестно. Поэтому будет поощряться элемент доверия. Хорошо выглядеть!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете достигнуть больших успехов, если вы решите сделать планы поездок на будущее или изучить возможности публикации, закон, медицину, средства массовой информации и все, что связано с высшим образованием или с курсами и дальнейшими исследованиями. Вы ничего не упустите!

Лео (23 июля — 22 августа)

Заверните свои рукава и выкопайте мирские детали, связанные с налогами, задолженностью, страховыми случаями и общей собственностью, потому что сегодня у вас есть правильный настрой для решения этих вопросов. Вы ориентированы на детали и сосредоточены. У вас есть хорошая концентрация. Просто сделайте это.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня кто-то рядом с вами может быть учителем или учеником. Один из вас может посмотреть вокруг и посмотреть, что не так с ситуацией, или они могут увидеть способы улучшить ситуацию. Вполне вероятно, что вы оба обсудите что-то критически.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это эффективный день для вас, особенно на работе, потому что вы будете осторожны во всем, что вы делаете. Вы планируете заранее. Вы примете скучную рутину. Вы не будете упускать из виду детали, потому что вам нужны результаты и практическая производительность. Только эта мотивация гарантирует успех.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день, чтобы составить планы каникул или провести серьезные обсуждения, связанные со спортом. Это также хороший день, чтобы сесть с кем-то другим и обсудить заботу и образование детей, особенно ваших детей. Даже забавные события требуют планирования и серьезного обсуждения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы будете заниматься домашним ремонтом с преданностью и целеустремленностью. Аналогичным образом, семейные обсуждения будут сосредоточены на практических вопросах. Они также могут сосредоточиться на заботе или положении пожилого члена семьи. И, наоборот, у пожилого члена семьи может быть хороший совет для вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это классический день для рутинной работы, которую вы обычно избегаете, потому что ваш ум готов обрабатывать скучную, повторяющуюся работу. Кроме того, вы не будете упускать из виду детали. Вы будете настойчивы и внимательны. Добрый день, чтобы сделать планы на будущее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы делаете покупки сегодня, вы будете покупать только предметы, которые являются практичными и долговечными, потому что вы чувствуете себя разумно и бережно. Вы не хотите тратить свои деньги. Точно так же вы будете работать с преданностью, чтобы заработать ваши деньги. Прислушайтесь к советам кого-то старше или более опытного в вопросах финансов или чего-то, что у вас есть.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы будете оглядываться вокруг своей среды с критическим взглядом на то, что нужно исправить. Вы не чувствуете себя легкомысленным. Наоборот. У вашего ума серьезные проблемы. Вы будете тщательно работать над тем, что вы делаете. Вы также можете быть учителем или учеником сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Вы независимы. У вас есть практические идеи и много энергии. Ваш оптимизм – одна из ваших сильных сторон. Это год ожидания и видимости – возьмите более медленный темп. Вам нужен отдых и омоложение. Это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны, прохладны и приятны.

comments powered by HyperComments
Источник: Sakhalife.ru
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
20.02.2018, 12:07
Происшествия
Резонанс
Скандал оказался заказным? Видео с Шеремьетьева: посадочные при помощнике, пакетов Duty free нет
19.02.2018, 10:10
Общество
Эксклюзив
Итоги-2017 в жизни ветерана МВД: Отставка, закрытие уголовного дела и награда от Ил Тумэна
20.02.2018, 17:43
Политика
Резонанс
Виктор Федоров об аэро-скандале: Хватит!
19.02.2018, 9:31
Экология
Эксклюзив
О саха-французском проекте, который привлек внимание фонда Ди Каприо
20.02.2018, 12:27
Политика
Резонанс
Хайп вокруг Борисова: Кому это выгодно? И кто продался из окружения?
22.02.2018, 11:30
Экономика
Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни
22.02.2018, 12:30
Культура & Образование
Экстра
Ушел из жизни заслуженный артист Якутии
22.02.2018, 19:49
Республика
VII Республиканский Форум педагогов-мужчин
19.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 19 февраля 2018
22.02.2018, 2:10
Политика
Резонанс
Спикер Жирков прокомментировал аэро-инцидент
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Общество
24.02.2018

Юристы помогают автору, который продает книги, чтоб вылечить жену — источник

Эксклюзив
Культура & Образование
23.02.2018

Как добиться героического духа на детсадовском утреннике

Красота & Здоровье
23.02.2018

Здоровье Михаила Николаева восстанавливается

Общество
23.02.2018

Докладывает сержант Ларионов: Пуск прошел штатно!

Резонанс
Общество
23.02.2018

«Мы не хотим уходить от Аэрофлота, но..», — ректор СВФУ обратилась к гендиректору авиакомпании

Путешествия
23.02.2018

Японские студенты попадут на Полюс Холода

Желток
23.02.2018

Ил Дархан вспомнил о службе в советской армии

Экстра
Происшествия
22.02.2018

Анатолий Дзивицкий на очной ставке не подтвердил показания экс-министра ВД Якутии