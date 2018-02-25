Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 25 февраля 2018

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это отличный день для исследования или серьезного планирования на будущее, потому что вы находитесь в правильном настроении, чтобы сделать это. Вы чувствуете себя спокойно сосредоточенными и задумчивыми. У вас также есть отличные способности концентрации.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Кто-то старше или более опытный может дать вам отличный совет сегодня. Вполне возможно, что вы мудрец, дающий совет кому-то другому? В любом случае, люди должны слушать своих старейшин сегодня. Старость и воля будут каждый раз побивать молодость и изобилие.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дискуссия с родителем или боссом пройдет сегодня хорошо, потому что вы будете впечатлять их. Вы выглядите хорошо информированным, как и кто-то, кто сделал домашнее задание. Вы также выглядите устойчиво, надежно и добросовестно. Поэтому будет поощряться элемент доверия. Хорошо выглядеть!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете достигнуть больших успехов, если вы решите сделать планы поездок на будущее или изучить возможности публикации, закон, медицину, средства массовой информации и все, что связано с высшим образованием или с курсами и дальнейшими исследованиями. Вы ничего не упустите!

Лео (23 июля — 22 августа)

Заверните свои рукава и выкопайте мирские детали, связанные с налогами, задолженностью, страховыми случаями и общей собственностью, потому что сегодня у вас есть правильный настрой для решения этих вопросов. Вы ориентированы на детали и сосредоточены. У вас есть хорошая концентрация. Просто сделайте это.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня кто-то рядом с вами может быть учителем или учеником. Один из вас может посмотреть вокруг и посмотреть, что не так с ситуацией, или они могут увидеть способы улучшить ситуацию. Вполне вероятно, что вы оба обсудите что-то критически.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это эффективный день для вас, особенно на работе, потому что вы будете осторожны во всем, что вы делаете. Вы планируете заранее. Вы примете скучную рутину. Вы не будете упускать из виду детали, потому что вам нужны результаты и практическая производительность. Только эта мотивация гарантирует успех.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это хороший день, чтобы составить планы каникул или провести серьезные обсуждения, связанные со спортом. Это также хороший день, чтобы сесть с кем-то другим и обсудить заботу и образование детей, особенно ваших детей. Даже забавные события требуют планирования и серьезного обсуждения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы будете заниматься домашним ремонтом с преданностью и целеустремленностью. Аналогичным образом, семейные обсуждения будут сосредоточены на практических вопросах. Они также могут сосредоточиться на заботе или положении пожилого члена семьи. И, наоборот, у пожилого члена семьи может быть хороший совет для вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это классический день для рутинной работы, которую вы обычно избегаете, потому что ваш ум готов обрабатывать скучную, повторяющуюся работу. Кроме того, вы не будете упускать из виду детали. Вы будете настойчивы и внимательны. Добрый день, чтобы сделать планы на будущее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы делаете покупки сегодня, вы будете покупать только предметы, которые являются практичными и долговечными, потому что вы чувствуете себя разумно и бережно. Вы не хотите тратить свои деньги. Точно так же вы будете работать с преданностью, чтобы заработать ваши деньги. Прислушайтесь к советам кого-то старше или более опытного в вопросах финансов или чего-то, что у вас есть.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы будете оглядываться вокруг своей среды с критическим взглядом на то, что нужно исправить. Вы не чувствуете себя легкомысленным. Наоборот. У вашего ума серьезные проблемы. Вы будете тщательно работать над тем, что вы делаете. Вы также можете быть учителем или учеником сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Вы независимы. У вас есть практические идеи и много энергии. Ваш оптимизм – одна из ваших сильных сторон. Это год ожидания и видимости – возьмите более медленный темп. Вам нужен отдых и омоложение. Это время сотрудничества с другими. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны, прохладны и приятны.