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Футуролог
24 июня 2018, 6:00
1012

Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 24 июня 2018

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион

Предупреждение о луне

Предупреждение: избегайте покупок или важных решений после 9:30 утра сегодня. Это игривый, творческий день и Луна находится в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это неважный день, потому что сегодня есть оповещение о луне. Ожидайте нехватку, задержки и неэффективность в том, что вы пытаетесь сделать. На самом деле, не пытайтесь делать слишком много. Отложите важные решения о наследовании и совместной собственности.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна противоположна вашему знаку, но есть Лунное Оповещение весь день. Это действительно хороший день для беседы с кем-то, особенно с партнером или близким другом. Вы можете чувствовать нерешительность в том, что делать сегодня. Не волнуйтесь. Ограничьте свои расходы только на газ, продукты питания и развлечения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В последнее время вы сосредоточены на деньгах, расходах и работе. Сегодня плохой день тратить деньги на что угодно, кроме продуктов питания, газа и развлечений. Между тем, что бы вы ни делали, потребуется больше времени и все страдают от небольших задержек и недостатков. Просто идите с потоком и расслабьтесь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный, творческий день для вас! Вы общаетесь со своей музой. Изучите свои художественные таланты. Наслаждайтесь игривыми занятиями с детьми. Романтика может процветать. Наслаждайтесь развлечениями других или посещениями вечеринок, пикниками спортивными мероприятиями и барбекю. Живите в кайф!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы будете наслаждаться семьей и домом. На самом деле, вам понравится спрятаться кокон, если сможете. Венера в вашем знаке делает вас общительным и очаровательным с другими, несмотря на то, что Марс напротив вашего знака делает вас нетерпеливым с партнерами. Ну что ж. Нет ничего идеального. Ограничьте свои расходы на газ, продукты питания и развлечения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваш разум немного связан сегодня, и вы очень хотите что-то сделать, однако это день оповещения о луне, что означает, что вы можете быть нерешительным и неуверенным в том, что делать дальше. Кроме того, что бы вы ни делали, может страдать от задержек и нехватки. Не толкайте стену. Расслабьтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны, потому что сегодня вы ориентируетесь на деньги и денежный поток. Возможно, вы захотите сделать покупки. Тем не менее, это день оповещения о луне, что означает, что вы должны ограничить свои расходы газом, едой и развлечениями. Отложите другие покупки до завтра. Отличный игровой день!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, но есть оповещение о луне. Вот почему все чувствуют себя немного немощными и нерешительными. Тем не менее – это ворческое время, потому что вы можете думать нестандартно. Ваше воображение может разыграться. Есть идеи?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Потяните в свои поводья немного и ищите некоторое уединение в приятной обстановке сегодня, потому что это заставит вас чувствовать себя хорошо. Вы хотите, чтобы в вашем животе было теплое чувство, где-то здесь чувствуете себя в безопасности. Где-то приятно и уютно. Не тратьте деньги на что угодно, кроме продуктов питания, газа и развлечений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это замечательный день для общения с другими, особенно женщинами-друзьями и знакомыми. Вы очень хотите общаться, и вам есть, что сказать. Между тем, вклад других может повлиять на ваши цели. Отложите важные решения до завтра.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас высокий уровень. Люди замечают вас. Однако, поскольку это День Луны, не призывайте к чему-либо или не соглашайтесь делать что-либо важное. Дайте им свой ответ завтра. Аналогичным образом, ограничьте свои расходы на питание, газ и развлечения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам нужно какое-то приключение сегодня! Вы хотите сделать что-то другое! Это отличный день для путешествий, особенно для знакомых мест. Ваше воображение подпитывается, и вы полны идей! Ограничьте свои расходы на газ, продукты питания и развлечения.

Если ваш день рождения сегодня

Футболист Лионель Месси и актер Сергей Филиппов  делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы – естественный лидер. Вы также решатель проблем, который ценит вашу конфиденциальность и вашу личную жизнь. По большей части, в этом году речь пойдет о ваших личных обязанностях, семье и услугах для других. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Зарегистрируйтесь в группе. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Настройте свой дом с воспоминаниями об этих отношениях.

Источник: SAKHALIFE.RU
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