Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 24 декабря 2017

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о луне

До 9:30 вечера сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Хотя есть некоторая путаница, этот день оказывается веселым, оптимистичным и восторженным! У вас есть теплое чувство в вашем животике, и вы чувствуете себя хорошо настроенным ко всем и во всем. Помните, что у вас высокий уровень, потому что Солнце находится на вершине вашей карты, сияя на вас слепящим светом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день, чтобы приятно провести время с друзьями, особенно с женщинами–знакомыми. Вы будете в прекрасных отношениях с партнерами и представителями широкой общественности. Любое чувство досады, которое у вас с кем-то, будет смягчено сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы стали жертвой боссов, VIP-персон и родителей, потому что вы популярны в группах, и люди благодарны вам за ваше присутствие. (Они также могут быть благодарны за ваши подарки!) Продолжайте совершать действия со всеми и наслаждаться своим прекрасным пиаром.

Рак (21 июня — 22 июля)

Хотя это сильный семейный день – похоже, что многие из вас путешествуют и в пути. Хорошо, если вы путешествуете, чтобы увидеть семью, это имеет смысл. Это также игровой, веселый день! Романтика будет процветать. Наслаждайтесь развлечениями с детьми!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы жонглируете богатством, ресурсами и ценностями других. Вы проводите показ и стараетесь, чтобы все были счастливы. Это означает, что вы угадываете. Нелегкая работа. Пойдите с тем, что работает для вас, потому что это понравится 80% всех остальных. Никто не может угодить всем на 100%!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с партнерами и близкими друзьями особенно теплые и дружелюбные сегодня. Однако, поскольку Луна противоположна вашему знаку, вам придется идти более на уступки, когда общаетесь с другими. Это просто требует небольшого компромисса и терпения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это позитивный день для вас. В частности, вам понравятся групповые настройки и встречи. Многие из вас будут участвовать в путешествиях, связанных с работой, или чем-то, что расширяет вашу работу или ваши отношения с другими. Это оптимистичный день!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ура! Это приподнятый, игровой день! Вы готовы к развлечениям и играм! Наслаждайтесь мероприятиями с детьми, искусством, социальными развлечениями, вечеринками и забавными вечерами с друзьями и членами семьи. Суть сегодняшнего дня – вы хотите повеселиться. (Звучит хорошо для вас.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Главное, семья и ваша личная жизнь – ваш главный приоритет сегодня. Однако многие из вас будут развлекаться дома и наслаждаться хорошими временами с семьей. Взаимодействие с родственником-женщиной может быть значительным. Это также прекрасный день для того, чтобы спрятаться в кокон дома для тех из вас, кто хочет уединения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это быстрый, оптимистичный день! Короткие поездки, разговоры со всеми, плюс повышенное чтение и письмо будут держать вас в напряжении! Вы особенно хотите поделиться новостями и поговорить с другими людьми сегодня. (И вы действительно хотите поговорить – а не просто бездельничать).

Водолей (20 января — 18 февраля)

У вас сегодня есть деньги. Ну, как я сказал в пятничной колонке «Это начинает дорого стоить, как Рождество». Это определенно время года, когда каждый тратит слишком много денег. Я предполагаю, что кто-то на другом конце тоже делает это. И так оно и есть.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, танцующем с несколькими планетами, но особенно – на хороших условиях с удачным Юпитером! Это хорошая новость, потому что Юпитер всегда хочет сделать каждую ситуацию максимально приятной и оптимистичной для всех. Какая выигрышная комбинация! Удачного дня!

Если ваш день рождения сегодня

Вы надежны, верны и вдумчивы. Вы также умный, глубокий мыслитель. Это год новых начинаний, приключений и захватывающих изменений! Пришло время взять на себя инициативу и определить свои цели. То, что вы начнете сейчас, принесет пользу вам в будущем. Вы можете даже взять на себя лидирующую роль. Это начало нового цикла!