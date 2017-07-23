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Пожар в магазинах «Евролайн» и «Мототехника» в Якутске
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Поздравление директора Якутского филиала Россельхозбанка с Днем торговли
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Егор Борисов дал поручения по итогам поездки в Среднеколымский улус
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В Якутске идет фестиваль детских загородных лагерей
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Ученик лицея СВФУ стал абсолютным победителем XXIV Международной олимпиады «Туймаада»
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Неизвестный гонялся с ножом за молодым человеком и ранил его в шею
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На первой «пленарке» Общественная палата изберет председателя
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Пожилой фотолюбитель пойман с поличным
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В Сватае уровень воды снизился, в Аргахтахе пока держится на одной отметке
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К тушению пожаров в Вилюйском улусе будет привлечен самолет-амфибия
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С октября изменится оплата труда медицинских работников
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Американские борцы прилетают в Якутск. Матчевая встреча пройдет бесплатно
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На чужом тракторе с ветерком
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Футуролог
23 июля 2017, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 23 июля 2017 г.

28, 29, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Лев

Уведомление о луне

Сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Полные лунные пики во Льве в 5:46 утра.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы очень креативный знак, особенно когда речь идет о декоративно-прикладном искусстве. Сегодняшнее новолуние – лучший день в году, когда вы спросите себя, цените ли вы свое творчество? Не отвергайте это. Это подарок, который у вас есть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшнее новолуние – это ваш шанс принять решения о том, как улучшить свой дом и ваши отношения с членами семьи. Домашний ремонт или планы  ремонта также находятся в вашей повестке дня. Большие амбиции!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Новолуние сегодня призывает вас осознать свой стиль общения с другими. Например, как вы слушаете? Как вы думаете, что другие думают о вас, когда слышат, как вы говорите? Искусство общения – один из самых важных навыков.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это лучший день в году, чтобы спросить, как вы можете улучшить себя, как вы обрабатываете свои деньги и свое имущество. Это то, что сегодня означает «Новолуние» для вашего знака. По своей природе вы бережливы. Тем не менее, можете ли вы улучшить то, как вы обрабатываете свои финансы?

Лев (23 июля — 22 августа)

Солнце не только в вашем знаке, сегодня Луна также создает единственное Новолуние во Льве в течение всего года. Это означает, что это идеальный день, чтобы посмотреть в зеркало и спросить себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить свой имидж. Есть идеи?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшнее новолуние призывает вас серьезно подумать о своих ценностях и вашем духовном мире. Независимо от того, насколько вы заняты своим внешним миром, ваш внутренний мир продвигает вас. Вот почему вы не можете его игнорировать. Во что вы действительно верите?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы социальный знак, и друзья важны для вас. Вам нужна компания в вашей жизни. Сегодняшнее новолуние – лучший день в году, чтобы думать о вашей дружбе. Вы общаетесь с качественными людьми? Они вдохновляют вас? У них есть тыл?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Единственное новолуние в течение всего года, который проходит в верхней части вашего графика, происходит сегодня. Это означает, что это лучший день в году, чтобы думать о вашем жизненном направлении в целом. Вы направляетесь туда, куда хотите идти? Соблюдайте свою жизнь и принимайте решения о своем жизненном направлении.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Есть ли какое-либо дополнительное образование или курсы, которые вы можете предпринять, что улучшит вашу работу или вашу карьеру? Какое дальнейшее путешествие вы могли бы сделать, это обогатит вашу жизнь? Это вещи, которые сегодня нужно обдумать из-за размещения Новолуния для вашего знака.

Козерог (22 декабря 19 января)

Скоро вы войдете в новый мир, а это значит, что вам понадобится поддержка других. Ни один человек не является островом. Сегодня хороший день, чтобы рассмотреть поддержку, которую вы получаете от других, включая партнеров и близких друзей. Вы благодарны им за эту поддержку?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня единственное новолуние, которое встречается с вашим знаком в течение всего года, имеет место сегодня, а это означает, что это ваш лучший шанс подумать о том, как вы можете улучшить свои партнерские отношения, свой брак и дружеские отношения. Думайте об этом. Какие две вещи вы можете сделать?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это, пожалуй, лучший день в году для вас, чтобы вы подумали о том, что вы можете сделать, чтобы вы почувствовали, что вы лучше организованы и живете эффективным, продуктивным образом. В конце концов, почему меньше? Почему бы вам не сделать все для вас в вашу пользу?

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