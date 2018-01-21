Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 21 января 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня избегайте покупок или принятия важных решений вечером. Луна находится в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня будьте расслабленным. Вы популярны в последнее время, и сегодня хороший день, чтобы взять передышку, чтобы вы могли отдохнуть, прежде чем снова отправиться в путь. Споры о собственности могут потребовать внимания сегодня. Просто делайте то, что вы можете сделать; и побалуйте себя.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Важная беседа с женщиной-знакомой сегодня может быть значительной. В конце концов, если солнце высоко в вашей карте, вас заметили другие, и в частности, вами восхищаются! Вы могли бы помочь, используя ваше влияние прямо или косвенно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Личные данные о вашей личной жизни могут быть опубликованы сегодня. Владельцы или люди, находящиеся у власти, обсуждают вас. Между тем, вы хотите путешествовать и гулять по городу, если это возможно. (Интересная комбинация?) Держите голову прямо и не опускайте взгляд.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сделайте что-то другое сегодня, потому что вы хотите сменить декорации. Будьте туристом в своем городе! Если вы можете куда-то путешествовать — непременно сделайте это! Идите туда, где вы никогда не были. Попробуйте новый этнический ресторан.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете сильную страсть ко многим вещам, включая задолженность, налоги, наследования и страховые вопросы, а также что-то общее с собственностью. Это все еще первый месяц в году, и вы хотите начать этот год м правой ноги. (Левая нога тоже будет работать, если вы не правы.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку Луна находится в Рыбах, что на 180 градусов противоположно вашему знаку, вы должны идти более медленнее, когда имеете дело с другими. Другими словами, вы должны идти на компромисс и быть терпимыми и терпеливыми. Вы можете сделать это. Нет. Просто требуется небольшой класс.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы хотите что-то сделать — все, что заставляет вас чувствовать себя более организованным и на вершине. Вам нужна эта уверенность (даже если это иллюзия), что вы управляете своей жизнью. Поэтому уберите грязные участки. Удивительно, какое небольшое усилие требуется, чтобы вы почувствовали, что находитесь под контролем.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это веселый, веселый день! Играйте, если сможете. Возьмите длинный обед. Встретьтесь с друзьями. Дело в том, чтобы уделять какое-то время сегодня для удовольствия, легкомыслия и удовольствия! Романтика вас порадует. Наслаждайтесь спортом и развлечениями с детьми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы сможете насладиться отдыхом у себя дома — просто перевести дыхание. В последнее время вы заняты очень сильно, и вам нужно свободное время для хорошего поведения. Разговор с родственником-женщиной может быть значительным. Наверное, это будет мама.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня в ваших беседах с другими, вы хотите иметь реальный разговор. Вы хотите поговорить о реальных жизненных ситуациях — не просто о поверхностной болтовне. Возможно, есть что-то важное, что вы хотите поделиться? Может быть, вы будете слушать кого-то еще?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это год для вас; и следующие несколько недель — месяц, посвященный полномочиям! Вы действительно едете в гору! Люди восхищаются вами; и в свою очередь, вы любезны, дипломатичны и, надеюсь, достойны скромности. Будьте самыми скромными в комнате.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что даст вам повышенные эмоции и чувства, которые много говорят о том, насколько чувствительны вы каждый день на неделе. Я думаю? Но это принесет вам дополнительную удачу!

Если ваш день рождения сегодня

Вы харизматичны, веселы и щедры для тех, кто в ней нуждается. Вы также остроумны и популярны у друзей. В этом году речь идет о личных обязанностях, семье и услугах для других. Вы будете более тесно связаны с другими. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Зарегистрируйтесь на курсы. Поддерживайте отношения, которые вы цените.