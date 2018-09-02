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Футуролог
2 сентября 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 2 сентября 2018

22, 23 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы

Предупреждение о луне

После 4 часов дня сегодня у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Темп вашего дня ускорится, потому что это насыщенный день, наполненный поручениями, задачами, разговорами, встречами и возможно, повышенным чтением и письмом. Вы заняты! Ваши разговоры будут более личными сегодня. Прямо от сердца.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Легко отождествлять себя с тем, что у вас есть сегодня и быть Тельцом, у вас есть прекрасные вещи, в том числе антиквариат. Вот почему вы не хотите расставаться с чем-то. Оно подходит вам сегодня, чтобы быть окруженным знакомыми предметами, которые имеют смысл для вас. («Эта стодолларовая купюра очень сентиментальна»).

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Луна находится в вашем знаке сегодня и завтра, что сделает вас немного более эмоциональным, чем обычно. Вы также можете почувствовать большую потребность пообщаться с другими. («Держи меня, коснись меня».) И наоборот, вы также будете эмоционально отдавать что-то другим. Да, это очень трогательный день.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна скрывается в вашем графике, что заставляет вас немного уйти. Вы хотите сохранить свои чувства в секрете. Вы можете искать одиночество в прекрасном окружении, потому что вы не очень любите общение. Все в порядке. Примите день психического здоровья.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше взаимодействие с друзьями будет важно для вас сегодня. Ваш контакт с кем-то может быть намного глубже обычного. На самом деле вы можете быть защитником и поддерживать этого человека. Возможно, вы даже будете ревновать, если обратят внимание на кого-то другого. (Странно, но верно.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

По какой-то причине личные данные о вашей личной жизни могут быть довольно публичными. Например, у вас может быть публичный спор в лифте. (Плохая форма.) Вы также можете размыть различие между профессиональными отношениями и личным взаимодействием. Будьте осторожны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы хотите приключений и смены декораций! Если вы не можете путешествовать, возможно, вы можете учиться и совершать мысленный путь? Или быть туристом на собственном заднем дворе? Сделайте что-нибудь, чтобы удовлетворить вашу тягу к путешествию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваши эмоциональные переживания будут более интенсивными, чем обычно. Это может также отразиться на типах людей, к которым вы привлечены. Не беспокойтесь, если вы чувствуете притягательную свою долю чего-то, особенно наследства или совместного имущества. Это только один из тех дней.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна противоположна вашему знаку, а это значит, что вы должны идти более уступки, когда имеете дело с другими. Это просто требует небольшого терпения, времени и сотрудничества. И, эй! Вы будете похожи на героя. Это бонус.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможно, вам придется поставить свои потребности ниже потребности кого-то еще. Это не значит, что вы играете в мученическую игру. Это просто означает, что вы видите кому-то еще нужна помощь, и вы готовы помочь. Браво!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это игривый, коварный, кокетливый день! Наслаждайтесь веселой забавой. В частности, наслаждайтесь игровыми занятиями с детьми. Вы можете чувствовать себя защищенными и воспитывать других, особенно детей, что хорошо. (Для воспитания ребенка требуется деревня.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)                         

Это вполне уместно, если вы хотите уединиться в укромном месте, особенно в вашем доме, где вы можете расслабиться в знакомой обстановке. Вам нужно время, чтобы обдумать вещи и посмотреть на свои отношения и чувства. Возможно, вы захотите съесть темный шоколад.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Киану Ривз,  Валентин Гафт, Евгений Леонов, Алексей Чадов и Александр Филиппенко, боксер  Александр Поветкин , актрисы Елена Проклова, Сальма Хайек и Ирина Печерникова  делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы харизматичны и дружелюбны. У вас отличные навыки ведения переговоров и организации, потому что вы простенькие и честные. Справедливость важна для вас. В этом году вы упростите свою жизнь и построите прочные фундаменты. Усиленный труд и работа окупятся. Сосредоточьте свою энергию в одном направлении. Физические упражнения важны. Изучайте йогу, боевые искусства или бег трусцой – любую физическую дисциплину, которая вам нравится.

Источник: SAKHALIFE.RU
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