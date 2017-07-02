Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 2 июля 2017 г.

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке. Весы ♎

Оповещение о луне

Избегайте совершать покупки или принимать важные решения с 9:00 до 13:15. После этого Луна переходит из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

У вас есть отличные идеи о том, как улучшить что-то дома. Тем не менее, кто-то не согласен. Не требуйте того, чего вы хотите, потому что это только ухудшит ситуацию. На самом деле, вы только увеличите оппозицию к вам!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Хотя вы хотите рассказать всем и просвещать их о лучшем способе делать что-то, имейте в виду, что кто-то не согласится с вами. Если вы останетесь укоренившимся в своей точке зрения – можете попасть в битву.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете разругаться с товарищем в финансовом вопросе или владении чем-то или о том, что у вас есть. Неужели это стоит того? Вполне вероятно, что это битва эго. Даже если у вас есть лучшая идея, стоит ли потерять друга из-за этого?

Рак (21 июня — 22 июля)

Это сложный день, потому что, по-вашему, вы знаете, что лучше для себя или для кого-то другого. Тем не менее, они не согласны с этим. Криком вы не убедите их. Почему бы не согласиться? Будьте любезны и согласитесь с тем, что мы не всегда видим вещи одинаково. (Да, да, мы знаем, что вы правы.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы обеспокоены тем, что происходит за кулисами. (Возможно, вы даже не осознаете или не знаете, что это такое, но вы знаете, какое чувство вы испытываете в себе). Успокойтесь, это чувство уйдет завтра. Не делайте себе лишних забот.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Избегайте борьбы за власть с другом или членом группы, потому что это ничего не решит. Спасем дружбу! Ищите способы договориться с кем-то, а не соглашаться. Найдите решение 50 / 50.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас большие идеи, большие планы, и вы собираетесь везде побывать! Как бы то ни было, сегодня вы можете столкнуться в споре с кем-то – членом семьи или боссом или родителем, потому что каждая сторона думает, что другой лучше знает. Подумайте о своей долгосрочной цели. Не уничтожьте ее.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте таких вопросов, как политика, религия и национальные проблемы сегодня, потому что они быстро перерастают в неприятную конфронтацию, потому что многие люди готовы сегодня бороться, и они ищут применение этому! Поэтому держите голову холодной, а порох сухим.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Споры об общей собственности, наследованиях или конфликтующих ценностях могут возникнуть сегодня. Ой! Потому что люди сосредоточены на различиях вместо общности – избегайте этих аргументов. Обсудите финансовые механизмы и разделяемые обязанности в другой день. Любой другой день.

Козерог (22 декабря 19 января)

Вы хотите использовать свою энергию сегодня, чтобы сделать что-то лучше (возможно, вас самих). К сожалению, все, что вы попытаетесь сделать, встретит сопротивление других. Они могут попытаться получить контроль над вами или наоборот, вы захотите получить контроль над ними. Некрасивая картина.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас высокая энергия, но вы вынуждены будете работать за кулисами, идти незаметным путем или просто потому, что работаете один. Что-то не стыкуется с другими, особенно на работе. Вы были предупреждены об этом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня родители могут столкнуться с трудными ситуациями со своими детьми. Точно так же вы можете столкнуться с романтическим партнером, потому что кто-то пытается столкнуть его с другим. Независимо от того, кто говорит, никто не любит конструктивную критику.