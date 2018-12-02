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Сомоҕолоһуу, доҕордоһуу күнэ ыытылынна
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Гороскоп
2 декабря 2018, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Воскресенье 2 декабря 2018

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные проблемы сегодня, потому что вы злые! У вас высокая энергия и вы готовы защищать свои идеи. Тем не менее, вы вероятно, будете слишком сильны для других.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Было бы разумно отложить важные обсуждения о наследствах и общей собственности сегодня, потому что они могут перерасти в неприятный спор. Люди энергичны, злы и взрывоопасны. Будьте терпеливы с коллегой-женщиной на работе.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Как вам хорошо известно, вы должны знать, когда надо держать и когда складывать. Сегодня, наверное, день, чтобы складывать, потому что люди готовы к неожиданностям. Споры с боссами, партнерами и детьми могут вспыхнуть. Потяните свои поводья и будьте терпеливы.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте терпеливы с коллегами сегодня. Когда вы разговариваете с другими, постарайтесь не проявлять агрессивность в отношении проблем со здоровьем или возможно с домашним животным. Сегодня все ищут борьбу и это вам не нужно. Даже с членами семьи. (Найдите где-нибудь место, чтобы спрятаться.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Родители должны быть терпеливы со своими детьми сегодня, потому что их совпадения и кризисы могут иметь место. (Независимо от того, каков их возраст.) Подобным образом, романтические партнеры могут поссориться. Сегодня терпение – ваш лучший союзник.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Избегайте семейных дрязг, которые могут вспыхнуть сегодня из-за проблем с деньгами или что-то делать с чьим-либо владением или чем-то, что у вас есть. Семья – золото, а борьба дома – вредно для всех. Используйте свою самодисциплину и терпение, чтобы пройти этот день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что противоречит Плутону. Между тем, Солнце находится в противоречии с огненным Марсом! Что это значит? Это означает, что все не согласны со всеми остальными! Следует помнить, что терпение – это противоядие от гнева. Когда вы чувствуете гнев, возникающий внутри вас, применяйте терпение, за которым следует награда.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня могут произойти дрязги. Люди очень заняты деньгами – почти больше всего. Вы также можете медленно закипать о чем-то, о чем не можете говорить. Кроме того вы можете простудиться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы идете уверенно, что может вам понравиться, но не кому-то другому. Избегайте споров с подругой. Держите голову холодной и порох сухим.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня могут возникнуть разногласия с боссами, родителями и даже полицией. Отчасти это происходит потому, что вы что-то недовольны. Когда вы недовольны, легко впасть в гнев. Не делайте этого — по крайней мере, для вашего собственного благополучия.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы цените свою дружбу и свои отношения с группами. Это одна из причин, по которым вам следует быть терпеливыми, когда имеете дело с друзьями и группами сегодня, чтобы избежать конфликтов и трений. Точно так же избегайте политики, религии и расовых вопросов. Будьте умным. Жизнь короткая и интересная.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Избегайте неприятных столкновений с боссами, родителями и полицией сегодня, потому что они могут легко возникнуть. Вы также можете расходиться во мнениях с кем-то о том, как делиться чем-то или возможно, с разными системами ценностей. Может быть что угодно. Будьте любезны.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Альфред Енох, Владимир Пермяков, Владимир Фекленко и Сергей Чирков, актрисы Люси Лью и Анастасия Таптыгина, певицы Бритни Спирс и Мария Каллас, модельер  Джанни Версаче делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы умны и изобретательны. Вы также честны, верны, откровенны и прощаете. В этом году вы завершаете девятилетний цикл. Вот почему это время доработки и инвентаризации. Ожидайте попрощаться с людьми, местами и владениями. Хорошая новость заключается в том, что вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!

Источник: SAKHALIFE.RU
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