Ежедневный гороскоп. Воскресенье 19 августа 2018

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы чувствуете себя богатым! Сегодня вы довольны своими финансами. Новость, связанная с богатством и ресурсами вашего партнера или кого-то другого, обнадеживает. Вы знаете, что можете рассчитывать на поддержку со стороны других, и это хорошо!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Партнерские отношения в настоящее время обогащают вас. На самом деле, вы можете идеализировать партнерство, потому что чувствуете себя немного звездно. Хотя хорошо быть реалистом, это правда, что ваше партнерство будет тем, чем вы считаете. Ваши идеалы будут окрашивать его.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы сегодня заняты в связи с поездками, связанными с работой. Тем не менее, вы также будете наслаждаться групповыми мероприятиями и общаться с другими единомышленниками. Ваш идеализм пробуждается и вы можете действовать по этому импульсу. Тем не менее, вы также можете захотеть полежать на солнце и пить колу.

Рак (21 июня — 22 июля)

Романтика – материал фильмов сегодня. У вас может быть серьезная размолвка с кем-то. На самом деле, вы захотите сегодня идеализировать многие вещи, включая детей, искусство и прекрасные творения талантливых людей. И почему бы нет? В мире так много красоты.

Лев (23 июля — 22 августа)

Дом и семья дают вам теплое чувство сегодня. Ваш дом и семья принадлежат вам, потому что для Льва их дом – их замок. Вы также являетесь главой своего клана, поэтому вы ожидаете уважения от других. Сегодня у вас это в изобилии.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшний день вам понравится, потому что ваше позитивное настроение привлечет к вам других. Людей привлекают счастливые люди. Они хотят погреться в вашей ауре и возможно, они тайно хотят знать, что привлекает их.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны, тратя деньги сегодня, потому что легко потратить на что-то роскошное, элегантное и дорогое. Вы в мечтательном состоянии и вы будете легко соблазнены чем-то. Плюс, кто любит красивые вещи больше, чем вы?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это удачный день для вас и вы можете это почувствовать. Вы знаете, что вы благословлены тем, что у вас есть и вам повезло, когда вы считаете, насколько несчастны многие на этой планете в этот момент. Приятно чувствовать себя счастливым. Важность оценки велика.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Луна все еще в вашем знаке и сегодня вы чувствуете себя философски и вдумчиво. Это потому, что духовная сторона вашей личности пробуждается больше, чем обычно. На самом деле, религиозные, духовные и мистические предметы могут привлечь ваше внимание.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас два ума. Часть из вас хочет искать уединения, мира и спокойствия, чтобы уйти от всего этого. Но другая часть хочет общаться с другими людьми и вести глубокие дискуссии по важным темам. Вам понравятся благотворительные организации, которые помогут тем, кто менее удачлив.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У большинства водолеев есть сильное желание сделать мир лучше. Вы понимаете силу объединения единомышленников. Сегодня один из тех дней, когда вы подумаете об этом и зададитесь вопросом о своем жизненном направлении в целом. Вы делаете то, что вы действительно хотите сделать?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Путешествие в отдаленные места и экзотические земли полностью обращается к вам сегодня, потому что вы хотите что-то сделать, чтобы обогатить свою жизнь и расширить свой мир. По этой причине вам понравится разговаривать с людьми из других культур и разных стран.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Мэтью Перри, Владимир Конкин, Питер Галлахер, Каллум Блу, Александр Соловьев и Михаил Башкатов, экс-президент США Билл Клинтон и модельер Коко Шанель делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы чувствительны, дружелюбны и всегда теплы, вежливы и уверены. Вы также умны и мотивированы. В этом году пора отдохнуть. Нужен более медленный темп. Узнайте, как сотрудничать с другими. Ищите способы практиковать доброту и быть полезными другим. Будьте спокойны и легко двигайтесь. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях.