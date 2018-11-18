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Гороскоп
18 ноября 2018, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Воскресенье 18 ноября 2018

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы

Предупреждение о луне

Избегайте совершать покупки и принимать важные решения с 3:00 до 11:30. После этого Луна переходит из Рыб в Овна.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день! Наслаждайтесь встречами сегодня! Используйте каждый шанс путешествовать или сделать что-нибудь, чтобы расширить свой мир, потому что это вас порадует. Вам понравится учиться у людей разного происхождения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы довольны финансовыми сделками и поддержкой, которую вы получаете от других сегодня. (Это может быть даже больше, чем вы ожидали.) Просто поблагодарите своих счастливых звезд и продолжайте улыбаться, потому что это отличный день денег!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы сегодня популярны, потому что ваше позитивное отношение наводит на вас людей. Все хотят быть в вашей компании. Это прекрасный день для работы с благотворительными организациями, которые помогают тем, кто менее удачлив и вы чувствуете себя удовлетворенным, чтобы быть полезным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы производите сказочные впечатления на боссов, родителей, VIP-персон и полицию. Все думают, что вы ходите по воде. Не только это, ваши отношения с боссами, родителями и людьми в авторитете превосходны, поэтому они будут восприимчивы ко всему, что вы им представляете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сделайте что-нибудь, чтобы встряхнуть свою рутину сегодня, потому что вам будет весело! Наслаждайтесь поездками. Если нет, будьте туристом в своем городе. Вы будете заинтригованы, чтобы узнать что-то новое сегодня. Отличный день!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день, чтобы обсудить наследование или решить, как разделить или поделиться чем-то, потому что вы будете пахнуть, как роза. Люди щедры к вам и наоборот, вы будете щедры к ним. Вы намагничиваете других людей сегодня, и вы также видите, что происходит вокруг.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваши отношения с друзьями, партнерами и представителями общественности сегодня являются фантастическими, потому что люди теплые и дружелюбные и вы тоже. Это чудесный день для общения с людьми, потому что вы сияете в глазах других. Пойдите, сделайте это волшебство, что Вы делаете так хорошо!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это прекрасный день для тех из вас, кто на работе. Независимо от того, что вы делаете сегодня, вы будете довольны собой, потому что чувствуете себя здоровым и позитивным. Вам понравится узнать что-то новое. Отношения с коллегами будут положительными и взаимовыгодными. Это день победы!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это идеальный день для отдыха, вечеринки, спортивных или игровых мероприятий с детьми. Романтика будет процветать! Люди настроены наслаждаться социальными событиями. Вам также понравится изучать искусство, театр и всевозможные развлечения! (Слезайте с кровати.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы любите развлекаться дома сегодня, приглашайте людей на хорошую еду и напитки. Вы также можете исследовать сделки с недвижимостью или подумать, как улучшить, где вы живете. Наслаждайтесь комфортом вашего дома и семьи сегодня, потому что все оптимистичны и счастливы!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку вы сегодня в таком позитивном настроении, ваши отношения с другими будут позитивными и взаимовыгодными. Это отличный день для общения с друзьями и группами. Посещайте занятия, клубы и конференции, потому что ваша способность к общению станет звездной!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ищите способы повысить свой доход сегодня. Это прекрасный день для бизнеса и торговли, потому что все, что вы делаете, будет стремительно расширяться положительно, что будет способствовать вашему благополучию или вашим личным активам и богатству.

Если ваш день рождения сегодня

Автор Маргарет Этвуд, режиссер Эльдар Рязанов, певцы Михаил Муромов, Тынис Мяги и Олег Яковлев, юморист Геннадий Ветров, актеры Оуэн Уилсон, Алексей Бардуков, певица Аманда Лир, актрисы Хлоя Севеньи, Эмилия Спивак и Пета Уилсон делятся своим днем ​​рождения. Вы храбры, проницательны и преданны достижению многого в жизни. У вас есть проницательность и вкус. В этом году вы упростите свою жизнь и построите прочные фундаменты. Усиленные труд и работа окупятся. Сосредоточьте свою энергию в одном направлении. Физические упражнения важны. Изучайте йогу, боевые искусства или бег трусцой — любую физическую дисциплину, которая вам нравится.

Источник: SAKHALIFE.RU
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