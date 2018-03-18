Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 18 марта 2018

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день, потому что Луна находится в вашем знаке, выстраиваясь в линию с Венерой, затем Меркурий (также в вашем знаке) делает вас дипломатическим и обаятельным, чтобы поговорить с ним сегодня. Вы победитель! Все хотят наслаждаться вашей компанией. Ура!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня день секретов, тайных встреч и скрытых любовных отношений. (Среди многих завуалированных действий.) Это занятое для вас время в обществе, тем не менее, сегодня вы сосредоточены на частных делах. Отличный день для исследований. Будьте осторожны с тем, что вы изучаете.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы будете наслаждаться компанией других, особенно друзьями и членами клубов, групп и ассоциаций. Женский контакт может быть значительным. Для некоторых, друг может стать любовником или романтическим интересом. Это классический день для конфиденциального разговора.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день, чтобы смутить и потворствовать начальству, родителям и авторитетным деятелям, потому что вы инстинктивно окажетесь в правильном месте, правильно говоря, правильному человеку, в нужное время. Спросите, чего вы хотите. Что вам терять?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете разбить кого-то другого. Вы, конечно, хотите сделать что-то другое, это точно. Выйдите из своей обычной рутины. Идите туда, где вы никогда не были. Посетите этнические рестораны. Поговорите с людьми из других культур. Путешествуйте и исследуйте свой мир!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Переговоры с другими, особенно об общей собственности, наследствах или страховых спорах, пойдут сегодня хорошо. Люди будут видеть вашу сторону вещей, и, в свою очередь, у вас будет лучшее представление о том, откуда они происходят, что означает, что может произойти взаимопонимание. (Получите деньги и бегите.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

По своей природе вы дипломатичны и обаятельны, поэтому многие из вас успешны в юридической профессии. Сегодня вы проявите эти качества, имея дело с близкими друзьями и партнерами. Это хороший день, чтобы поговорить с кем-то откровенным. Вы не пожалеете об этом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Несмотря на то, что это игривое время для вас, сегодня вы счастливы работать и добиваться успеха. Атакуйте свой список дел с пылом! Вы также хотите сделать что-то, что повысит ваше здоровье, даже если у вас есть соблазн побаловать себя сладостями и десертами.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Наслаждайтесь чарами с другими людьми, будь то в социальных ситуациях, спортивных мероприятиях или романтических контактах. Вы не только хотите хорошо провести время с другими, но и выразить свои творческие таланты. Наслаждайтесь искусством, фильмами, музыкой, театром и игровыми временами с детьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы не могли выбрать лучший день для теплой семейной дискуссии. Пригласите гостей, потому что это прекрасный день, чтобы насладиться семьей! Вы также будете наслаждаться домашними ремонтами и проектами, которые улучшают внешний вид вашего проживания.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваши слова сегодня очаровательны. Вы довольны своей средой. На самом деле, это может поразить вас, как красиво ваше окружение! Вы также тронуты, чтобы увидеть, как сильно вас любят другие. И вы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас сегодня есть деньги, потому что Луна, Меркурий и Венера находятся в вашем Доме заработка и владения. Вы можете наслаждаться покупками красивых вещей для себя и своих близких. У вас также могут быть умные идеи для начинающих. Скрестите пальцы!

Если ваш день рождения сегодня

Вы – чувствительный идеалист, который всегда будет поднимать вызов. Вы чрезвычайно креативны. Пришло время упростить вашу жизнь и построить прочные фундаменты. Направьте свою энергию в одном направлении. Упражнения важны. Возьмите йогу, боевые искусства или бег трусцой — любую физическую дисциплину, которая поможет вам на земле. Тяжелая работа и усилия окупится в этом году!