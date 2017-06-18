Ежедневный Гороскоп Воскресенье, 18 июня 2017 г.

23, 24 лунный день. Убывающая Луна.

Луна в знаке Овен ♈

Оповещение о луне

Сегодня у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы пионер зодиака. Вы первым подходите к проблеме, вы смелы. Сегодня все по-другому. Это не обычная рутина. Вы переполнены идеями и жаждете перемен. Но будьте тверды в отношении других, кто не может следовать вашему быстрому, импульсивному темпу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня могут произойти сюрпризы или финансовые блага. Вы могли бы вдруг заработать немного денег, или вы могли бы потратить их импульсивно на что-то высокотехнологичное или необычное, возможно, современное искусство. Будьте осторожны, потому что вы можете сожалеть о том, что вы делаете позже, или кто-то может вас критиковать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это интересный день, наполненный новыми впечатлениями, которые могут дать вам более глубокое понимание окружающего вас мира. Ваше любопытство стимулируется, и вы чувствуете себя остроумным, настороженным и живым! Тем не менее, кто-то может попытаться испортить погоду на вашем параде. Осторожно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы чувствуете беспокойство. Возможно, что-то происходит за кулисами, и вы не совсем уверены, как реагировать на него. Если вы уйдете? Если вы останетесь? Что-то заставляет вас задуматься. Возможно, вы считаете себя критически важным или критичным в отношении кого-то или кого-то другого, который критикует вас. Хлоп!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня люди интересны. Вы можете встретить настоящего персонажа или человека, который является авангардным, богемным или неортодоксальным. Или наоборот, может быть, кто-то, кого вы уже знаете, делает то, что вас поражает? В любом случае, это не скучный день. Тем не менее, кто-то критикует вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Наблюдайте за своим шагом сегодня, потому что боссы, родители и VIP-персоны будут делать то, чего вы меньше всего ожидаете. Это включает в себя полицию. Это может быть замечательно. Это может быть даже освобождение. Но кто знает? Трудность в том, что отрицательный обмен может обескураживать. Ну что ж.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Внезапные возможности для путешествий могут сегодня измениться. Это может быть связано с обязанностями или бременем, или кому-то просто не нравится идея. Держитесь подальше от спорных тем, таких как политика, религия и национальные вопросы, потому что вы можете оказаться в горячей воде.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Решайте финансовые проблемы и не имейте ничего общего с общей собственностью и наследствами, потому что что-то неожиданное может вас удивить. Это те области, где вы хотите знать, что происходит. Вы хотите все контролировать. По крайней мере, быть в курсе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Партнер или близкий друг будет делать или говорить что-то, что вас удивляет сегодня. Внезапно! Или вы можете встретить кого-то или познакомиться с настоящим персонажем. К счастью, элемент критики может бросить вызов всем вещам. Идите осторожно. Легко это делайте. И не переусердствуйте.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня состоится спонтанное событие – барбекю? Спортивное мероприятие? Детская деятельность? Кино? Может быть что угодно. Оставайтесь на ногах и идите с потоком, чтобы наслаждаться. По общему признанию, кто-то может быть против ,и не хочет присоединиться к веселью.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня может прийти неожиданное приглашение. Если что-то случится – вам придется действовать быстро, потому что это окно возможностей кратковременно. С другой стороны, родители должны проявлять бдительность в отношении своих детей, потому что это может быть для них опасно. Держать глаза открытыми!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша домашняя рутина внезапно изменится сегодня. Наполните холодильник так, чтобы вы были готовы к неожиданностям, особенно к приходу компании гостей. Не позволяйте кому-то критиковать вас. Держите хорошее настроение и смотрите на светлую сторону вещей. Отношение – это все.