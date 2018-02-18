Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 18 февраля 2018

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о луне

После 7:15 утра сегодня, у нас «все ясно», чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Подсчитайте до трех, прежде чем говорить сегодня, потому что у вас короткий предохранитель. (Вы знаете, кто вы.) Сегодня Луна находится в вашем знаке, это происходит в течение двух дней каждый месяц и когда это происходит, вы становитесь более эмоциональными. И вам также больше везет! (Это случается со всеми, когда Луна находится в их знаке.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы предпочтете работать в одиночку или за кулисами, потому что вы чувствует себя лучше. Вы не хотите быть там! Вы хотите спрятаться и быть незаметными, потому что вы были такими высокими. В последнее время это немного утомительно. Сделайте передышку.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы будете наслаждаться содержательной беседой с женщиной-знакомой. Вы можете обсудить свои будущие цели. Вы можете изучить свои интересы в клубе или организации. В некотором роде кто-то поможет вам прояснить ваши будущие цели.

Рак (21 июня — 22 июля)

Личные данные о вашей личной жизни кажутся сегодня немного публичными. Помните об этом, если вы этого не заметили. Будьте осведомлены о себе, особенно о впечатлении, которое вы производите на других. Это требует некоторой объективности и отстраненности. (Зеркало может помочь.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Используйте каждый шанс сделать что-то другое сегодня, потому что вы хотите приключений и стимуляции! Поэтому немного встряхнитесь. Сделайте что-то другое. Узнайте что-то новое. Поговорите с людьми, которых вы обычно не встречаете, чтобы держать ваш разум гибким.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы должны посвятить некоторую часть своего дня, чтобы убрать лишние детали об общей собственности, налогах, страховых вопросах и банковской деятельности. Просто сделайте это. То, чего вы избегаете, накапливается, а затем нависает над вашей головой, как дамоклов меч. Это определенно создает давление. Кому это нужно?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это Овен-Луна прямо противоположна вашему знаку, что означает, что вы должны сотрудничать, когда имеете дело с другими. Вы должны идти более на уступки сегодня. Не беспокойтесь! Это легко сделать вам, потому что по своей природе вы дипломатичны и очаровательны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сделайте что-нибудь, чтобы вы чувствовали себя лучше организованными сегодня. Выделите 10 минут, чтобы привести в порядок небольшую часть вашей жизни. Это может быть незначительно, но после этого вы почувствуете себя лучше. Кроме того, это будет сажать семя в вашем уме, чтобы вы продолжали совершенствоваться. Очень просто!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Игривый день! Взаимодействие с детьми может быть важным сегодня. Вы также получите шанс выразить свои творческие таланты. Спорт, театр и искусство понравятся. Повеселитесь!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это идеальный день чтобы спрятаться в кокон у себя дома. Выпейте вторую чашку кофе и прочитайте газету. Расслабьтесь в своем халате и оцените, кто вы и что у вас есть. Дайте себе отдых, чтобы подготовиться к предстоящей неделе. Вы это заслуживаете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для вас важно иметь значащую беседу с кем-то, возможно, с родственником или соседом. Вы хотите, чтобы этот разговор был о чем-то реальном и подлинном. Вы не хотите тратить время на простой. Не сегодня. Вы хотите иметь сочный провокационный повод.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете чувствовать себя немного притягательным в отношении того, что у вас есть сегодня. Не волнуйтесь. Это просто размещение Луны в вашем графике на сегодня и завтра. Постарайтесь позаботиться о том, что у вас есть. Относитесь к своим вещам с уважением.

Если ваш день рождения сегодня

Вы можете быть интенсивным, даже спорить. У вас хорошие жизненные привычки и ценность, забота о себе. Это год создания прочных фундаментов. Упростите свою жизнь. Направьте свою энергию в одном направлении. Упражнения важны. Используйте йогу, боевые искусства или бег трусцой — любую физическую дисциплину, которая поможет вам на земле. Тяжелая работа и усилия окупятся в этом году!