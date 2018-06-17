Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 17 июня 2018

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о луне

До 11 вечера сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Еще один прекрасный, игривый день! Планируйте общение. Это отличный день. Это также прекрасный день для игровых занятий с детьми или изучения искусства. Если вы в отпуске – вам будет весело! Семейные дискуссии оптимистичны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день, чтобы развлечься дома. Наслаждайтесь весельем с семьей и друзьями! Вы можете захотеть переделать место, где вы находитесь, или сделать что-то, чтобы ваши копания выглядели лучше. Это также хороший день для рассмотрения возможностей недвижимости.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы говорите о знаке зодиака, и сегодня вы хотите общаться. Наслаждайтесь разговорами с друзьями, братьями и сестрами, родственниками, соседями и незнакомцами! У вас есть что сказать, и вы хотите, чтобы вас услышали. Это также отличный день для писателей, редакторов и людей по продажам, актерскому мастерству и преподаванию.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня процветают бизнес и финансы. Исследуйте финансовые переговоры – купля-продажа. Это хороший день, чтобы заработать деньги, особенно связанные с пищевой промышленностью, садоводством и миром развлечений. Тем не менее, вы предпочитаете сохранять незаметность.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день для вашего знака! Наслаждайтесь разговорами с другими. Общение с друзьями и группами будет весело. Поделитесь своими надеждами и мечтами о будущем, чтобы кто-то получил их отзывы. Прекрасный день, чтобы делать покупки для гардероба. Вы не можете проиграть!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы производите такое потрясающее впечатление на боссов, родителей и VIP-персон, — используйте все возможности, чтобы продвигать свою повестку дня. Хотя вы наслаждаетесь взаимодействием с другими, особенно с молодыми людьми, сегодня вы, возможно, предпочтете играть не напрягаясь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Взаимодействие с друзьями, особенно женщинами-знакомыми, сегодня позитивно. Потому что вы хотите расширить свой жизненный опыт, пройдя через путешествие или дальнейшее образование, сделайте то, что позволит вам узнать что-то новое и почувствовать приключения. Обсуждение с боссом или родителем будет положительным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Еще раз, личные данные о вашей жизни могут быть обнародованы по какой-то причине сегодня. (Как, что с этим?) Добрый день, чтобы составить планы путешествий. Вы чувствуете себя позитивно и оптимистично в отношении жизни. (Будьте терпеливы с членом семьи, который раздражает.) Сосредоточьтесь на способах улучшить себя.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сделайте что-нибудь, чтобы встряхнуть вашу рутину, потому что вы хотите разнообразия в своей жизни. Вы свободолюбивый знак, который любит путешествовать – и сегодня это не исключение. Путешествуйте, если вы можете даже, если это короткая поездка. Или будьте туристом в своем городе!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы очень стараетесь работать и быть продуктивными, что хорошо. Сегодня отличный день для обсуждения общей собственности, налогов, долгов и наследования. У кого-то младшего может быть отличный вклад для вас. Будьте осторожны с расходами, потому что у вас есть соблазн потратить большие деньги. Сохраните свои квитанции.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Получите какое-то физическое упражнение, потому что с огненным Марсом в вашем знаке вы накачаны! Сегодня, как и вчера, Луна противоположна вашему знаку, а это значит, что вы должны общаться с другими. Не бойтесь, это веселый день. Наслаждайтесь компанией других, включая детей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это такое воскресенье, когда вы почувствуете себя вознагражденным, работая, чтобы лучше организоваться дома. Избавьтесь от того, что вам не нужно. Обрежьте его, переработайте, продайте или отдайте. Оптимизируйте свой дом, чтобы вы чувствовали себя на вершине положения. Обсуждение с родителем может быть значительным.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Александра Захарова и певица Жанна делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы занимательны, потому что у вас есть загадка, а люди всегда любопытны. Вы жаждете знаний. В этом году – год власти. Большие решения и основные достижения. Думайте об успехе, власти и деньгах! Пришло время воспользоваться преимуществами последнего десятилетия. Ожидайте достижения аспектов власти и лидерства во всех ваших отношениях с другими. Активность ключевая!