Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 17 декабря 2017

28, 29 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Новолуние находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Что-то связанное со средствами массовой информации, издательством, медициной, экономикой или высшим образованием вас возбудит сегодня. Это может расширить горизонты и позволит вам проявить новый интерес или новое исследование. Это может даже вызвать поездку куда-нибудь. Пакуйте свои сумки!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Кое-что, связанное с наследованием, совместным имуществом или страховыми случаями, будет вашим вниманием сегодня. Это также может быть связано с богатством вашего партнера. В любом случае, это захватывающее новое начало!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваши отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня свежие и увлекательные! Кто-то может предложить новую идею, которая приведет вас в совершенно новое направление. Беседы теплые и поддерживающие. Вы в восторге, и вы чувствуете себя любимым!

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы можете сегодня перевернуть новый лист и начать новый режим для здоровья, чтобы вы были лучше, чем сейчас. Зачем быть меньше? В конце концов, вы никогда больше не будете такими молодыми, как сегодня! Думайте об этом. Или вы можете принять новую трудовую этику и решите действительно совершить поступок.

Лев (23 июля — 22 августа)

Новая любовь и флирты могут волновать вас сегодня. Вы будете наслаждаться социальными прогулками по-новому! Что-то связанное с вашими детьми может вас удивить – даже что-то связанное с рождением ребенка. Примите все приглашения на вечеринку!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это подходящее время, чтобы подумать о новых процедурах и способах делать вещи дома, которые вы хотите представить в своей жизни. Возможно, вы захотите изменить способ общения с членом семьи. Родитель может удивить вас сегодня, потому что сегодня время для захвата!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это быстрый, захватывающий день! Вы чувствуете себя умственно яркими, настороженными и полными оригинальных, новаторских идей. Вы также можете зарабатывать деньги на своих словах и идеях сегодня, так что говорите! Мир хочет услышать от вас.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Доверяйте своим новомодным идеям, потому что вы полны инновационной, оригинальной концепции, связанной с вашим богатством, вашими заработками и всем, что у вас есть. Вы также можете купить что-то высокотехнологичное. Или вы можете составить новые руководящие принципы или бюджет, чтобы вы чувствовали финансовую уверенность в будущем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Солнце, Луна, Меркурий, Венера и Сатурн – все в Стрельце. Тесно! Да, мир имеет день Стрельца! Это идеальный день для принятия некоторых решений для вашего будущего. Будьте позитивными. Ожидайте лучшего. На самом деле, ожидайте чуда.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это определенно хороший день, однако для вас это происходит в более мягком, более частном порядке. Новая информация и идеи просачиваются в глубине вашего разума. У вас большие планы на будущее! Сегодня хороший день, чтобы составить план игры на всю оставшуюся жизнь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это потрясающий день, чтобы замутить! Вам понравится встреча с друзьями и членами групп. Особенно понравятся художественные люди. Это также прекрасный день, чтобы думать о ваших надеждах и мечтах о будущем и о том, как вы можете сделать их реальностью. И вы это можете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы будете успешно вести дела с родителями, боссами и VIP-персонами, потому что они так впечатлены вами! Подумайте, как вы можете продвигать свою повестку дня. Просите разрешения или одобрения, потому что вы получите его!

Если ваш день рождения сегодня

Вы осторожны, честны и реалистичны. Вы любите красоту, природу и животных. Это напряженный год и год выбора. У вас отличная жизнь и вы хотите воспитывать в себе счастье и красоту. Будьте благодарны за то, что у вас есть, не сосредотачивайтесь на том, чего у вас нет. Ожидайте большую популярность и теплое возрождение старых друзей.