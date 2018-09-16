Ежедневный гороскоп. Воскресенье 16 сентября 2018

7, 8 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о луне

До 6:45 вечера сегодня, у нас «все ясно», чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Работа, связанная с путешествием, станет для вас позитивным опытом. На самом деле все, что связано с вашей работой, будет оптимистичным и дружелюбным. Это особенно хороший день, чтобы объединить усилия с другими, чтобы сформировать рабочие подразделения или кооперативные группы. Сегодня вы узнаете что-то интересное.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Какой игривый, веселый день! Примите все приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь спортивными событиями, социальными прогулками, романтическими тет-а-тет, забавными занятиями с детьми и чем-то связанным с шоу-бизнесом и миром развлечений. Приготовьте свои танцевальные туфли!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вам понравится развлекаться. Пригласите гостей на пиццу! Это также отличный день для семейных дискуссий в целом и семейных дискуссий о семейных предприятиях. Ваши мысли о домашнем ремонте амбициозны и экспансивны.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это счастливый день для вас просто потому, что вы в счастливом настроении. В конце концов, наши умы создают фильм о нашей жизни, верно? Позитивные мысли приводят к позитивным словам, которые приводят к позитивным действиям. Используйте каждый шанс путешествовать или насладиться короткой поездкой!

Лев (23 июля — 22 августа)

Ищите способы увеличить свой доход, потому что вы, безусловно, можете сделать это сегодня. Тем не менее, также помните о предупреждении Луны, если речь идет о больших деньгах. Если вы делаете покупки, храните свои квитанции. Вы можете потратить слишком много. (Но это весело!)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ничего не получается так ярко, как появление успеха. Вы чувствуете себя хорошо и так позитивно сегодня – вы выглядите успешными! На самом деле, ваша положительная энергия привлечет к вам других людей. Вы можете быть в восторге от больших планов на будущее или может быть, вы будете просто счастливы в вашей обуви.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас теплое чувство в животе, поэтому вы будете привлекать к себе людей. Это потому, что бы вы ни делали – вы принесете с собой положительные вибрации! Это очень хороший день, чтобы сделать какие-то тихие планы на будущее, потому что вы чувствуете себя уверенно и надежно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня все групповые мероприятия будут положительным. Наслаждайтесь дружбой, а также взаимодействуя с клубами и организациями. Возможно, вы захотите поделиться своими ожиданиями и мечтами о будущем, чтобы кто-то получил их отзывы. Вы также привлечете к себе позитивных людей. Ура!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы произвели потрясающее впечатление на боссов, родителей и VIP-персон. Им нравятся ваши понятия. Конечно, у вас всегда есть большие идеи, отчасти потому, что вы любите путешествовать по миру, а также потому, что вы поднимаете горячие подсказки из разных мест. Вы – гейзер!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это идеальный день для путешествия в любую точку. Это также замечательный день для изучения чего-то нового, потому что, что бы вы ни делали, вы хотите расширить свои горизонты. Вы хотите, чтобы вас стимулировали позитивным, вздымающимся образом. Дискуссии о политике и религии могут помешать вашей душе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день, по большей части, чтобы обсудить наследование и как разделить или поделиться чем-то. Если вы избегаете оповещения о Луне то, что бы ни случилось, вероятно понравится вам, и вы будете улыбаться до самого вечера.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы хотите поговорить о больших проблемах в жизни и, возможно, составить планы на будущее, особенно с близкими друзьями и партнерами. Ваш ум ясен, острый и оптимистичный. Это прекрасный день для контрактов и переговоров, кроме как во время оповещения о луне. (См. Выше).

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Питер Фальк, Михаил Кокшенов и Мики Рурк, актриса Каролина Дикманн, писатель – юморист Евгений Петросян, диктор и ведущая Ангелина Вовк и иллюзионист Дэвид Копперфильд делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы энтузиасты, буйны и веселы. Вы также мужественны и честны. В этом году вы завершаете девятилетний цикл. Вот почему это время доработки и инвентаризации. Ожидайте попрощаться с людьми, местами и владениями. Хорошая новость заключается в том, что вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!