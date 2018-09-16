АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
4
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Воскресенье 16 сентября 2018
16.09.2018, 0:50
Общество
Сегодня день рождения предпринимателя и журналистки
15.09.2018, 23:05
Общество
Сегодня день рождения первого джентльмена Якутска
15.09.2018, 21:10
Якутск
Депутат Николай Васильев спел победную песню со своими единомышленниками и звездами эстрады
15.09.2018, 17:10
Желток
Фотофакт
Преображение скандально известной якутянки
15.09.2018, 17:07
Экология
Фотофакт
В якутском селе собаки притащили во двор хищную птицу
15.09.2018, 16:52
Якутск
Фотофакт
Сардана Авксентьева посетила пункт передержки безнадзорных животных
15.09.2018, 16:00
Спорт
Фотофакт
Мэр Якутска пробежала «Кросс нации – 2018»
15.09.2018, 15:46
Происшествия
Сегодня: трое детей угнали автомобиль и отказываются выходить из него
15.09.2018, 15:14
Желток
Фотофакт
Знаменитый российский актер поцеловал якутянку
15.09.2018, 14:14
Якутск
В Якутске семь многоквартирных домов остаются без отопления из-за Фонда капремонта
15.09.2018, 13:50
Спорт
Анонс
За путевки на чемпионат мира будут бороться два якутских легионера
15.09.2018, 12:59
Экономика
BASCONI: Последний день акции!!!
15.09.2018, 12:50
Происшествия
SOS
Крик души!!! Просьба о помощи
15.09.2018, 12:33
Якутск
Фотофакт
В городе страшный транспортный коллапс
15.09.2018, 12:25
Спорт
Фотофакт
В Якутске начался «Кросс Нации — 2018»
15.09.2018, 12:04
Общество
Парад российского студенчества пройдет в Якутске
15.09.2018, 11:36
Происшествия
В Якутске задержали карманника
15.09.2018, 11:30
Экономика
Анонс
Обращайте внимание на желтые ценники в супермаркетах Алмаз!
15.09.2018, 10:59
Желток
Фотофакт
Певицу Олимпию растрогали до слез
15.09.2018, 10:52
Экология
Фотофакт
Якутские лесники на лесном форуме 2018
15.09.2018, 10:52
Экономика
Банк России неожиданно повысил ключевую ставку до 7,5%
15.09.2018, 9:35
Общество
Анонс
В продажу поступила книга легшая в основу фильма «Царь-птица»
15.09.2018, 9:32
Якутия
C начала года энергетики Южной Якутии присоединили к сетям  более двухсот новых абонентов
15.09.2018, 9:30
Происшествия
В Якутии произошло два пожара
15.09.2018, 7:46
Культура & Образование
Что делал якутский министр на культурной сессии ВЭФ
15.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота 15 сентября 2018
14.09.2018, 22:12
Желток
Фотофакт
Мэр Якутска на отдыхе
14.09.2018, 20:46
Политика
Экстра
Кадровые указы Ил дархана
14.09.2018, 19:32
Якутск
Альберт Семенов: «Начинаю выполнять свою предвыборную программу»
14.09.2018, 19:22
Общество
Фотофакт
Резонанс
Айаал Лазерев: цените каждый подаренный Богом день!
14.09.2018, 19:17
Якутск
Город достиг высоких результатов
14.09.2018, 18:05
Финансы
Алмазэргиэнбанк проводит уроки финансовой грамотности в Якутии
14.09.2018, 17:42
Политика
В городском ТИК подвели окончательные итоги выборов в Думу 
14.09.2018, 17:34
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутске показали «Мастера и Маргариту» в необычной трактовке
14.09.2018, 17:23
Якутск
15 сентября улицы в Якутске будут временно перекрыты. Автобусы поменяют движение
14.09.2018, 17:11
Происшествия
Резонанс
Завершено расследование уголовного дела по факту взрыва на руднике Удачный
14.09.2018, 17:06
Якутск
Интервью
Дмитрий Садовников: Город оставляю в порядке
14.09.2018, 17:00
Происшествия
В Якутии пьяная женщина устроила ДТП. В машине находился ее 5-летний сын
14.09.2018, 16:50
Экология
Фотофакт
Семья в Якутии приютила осиротевшего лосенка
14.09.2018, 16:46
Происшествия
Доверчивая якутянка, заказав средство для похудения, лишилась 400 тысяч рублей
14.09.2018, 16:39
Экология
Айсен Николаев предложил внести лесного бизона в Красную книгу
14.09.2018, 16:28
Происшествия
В резонансном ДТП в Сунтаре запечатлен бывший сотрудник полиции — МВД
14.09.2018, 16:23
Политика
Экстра
Новое кадровое назначение в мэрию Якутска
14.09.2018, 16:07
Экология
Фотофакт
Село Тополиное накрыло снегом
14.09.2018, 15:50
Экономика
Резонанс
Банкротится экс-гендиректор НПК «ЭПЛ Даймонд», сын главы Алмазного совета
14.09.2018, 15:44
Происшествия
В якутском магазине обнаружили фальшивую купюру
14.09.2018, 15:19
Происшествия
В аэропорту Якутска пьяный мужчина ударил полицейского
14.09.2018, 15:04
Экономика
Зимнее расписание авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии» будет изменено
14.09.2018, 14:54
Якутск
Объявлена акция «Прощеные дни» для арендаторов земельных участков
14.09.2018, 14:17
Культура & Образование
В Якутске пройдет архитектурный практикум «ТЕРРИТОРИУМ»
14.09.2018, 14:09
Культура & Образование
20 сентября в Якутске состоится единственный концерт солистов из Японии и Кореи
14.09.2018, 12:01
Происшествия
У ленчанина арестовали квартиру из-за многомиллионной задолженности перед банком
14.09.2018, 11:46
Якутск
В Кангалассах на «Трибуне счастья» посадили осенние саженцы
14.09.2018, 11:39
Происшествия
В Таттинском районе ведутся работы по восстановлению дорог
14.09.2018, 10:37
Происшествия
В Вилюйском районе осуждена женщина за хищение бюджетных средств и служебный подлог
14.09.2018, 9:58
Политика
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста
14.09.2018, 9:55
Происшествия
В Якутии задержан модератор радикальной исламистской идеологии
14.09.2018, 9:53
Происшествия
Прокуратура: Мэр Нюрбы привлечен к ответственности
14.09.2018, 9:52
Экономика
Якутскэнерго опубликовало «черный список» УК и ТСЖ
14.09.2018, 9:45
Экология
SOS
Gathering Water Samples: A Road Trip in Response to the ALROSA diamond mine/Vilyuy River ecological crisis in Sakha Republic (Yakutia)
14.09.2018, 9:42
Происшествия
Пожар в частном доме Якутска
14.09.2018, 9:22
Спорт
Василий Егоров одержал победу над кубинцем в Волгограде
14.09.2018, 8:53
Происшествия
В Якутии суд защитил госслужащую, уволенную за  утрату доверия
14.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница 14 сентября 2018
13.09.2018, 23:58
Экология
Экстра
Открытое обращение защитников реки Вилюй
13.09.2018, 23:36
Якутск
Экстра
Новая градоначальница Якутска хочет снизить цены на проезд в автобусах
13.09.2018, 22:58
Экология
Экстра
Журналист и блогер отправились в автопробег по Вилюю за пробами воды
13.09.2018, 21:53
Экономика
АЛРОСА реализовала крупнейшие бриллианты в Израиле на сумму более $15 млн.
13.09.2018, 21:43
Спорт
Анонс
Внимание! Ведется набор в секцию по спортивной гимнастике
13.09.2018, 21:20
Желток
Самый красивый борец уехал из Якутии навсегда
13.09.2018, 20:31
Культура & Образование
Якутия будет внедрять опыт Москвы по электронной школе
Архив новостей
Футуролог
16 сентября 2018, 6:00
97

Ежедневный гороскоп. Воскресенье 16 сентября 2018

7, 8 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец

Предупреждение о луне

До 6:45 вечера сегодня, у нас «все ясно», чтобы делать покупки и делать бизнес. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Работа, связанная с путешествием, станет для вас позитивным опытом. На самом деле все, что связано с вашей работой, будет оптимистичным и дружелюбным. Это особенно хороший день, чтобы объединить усилия с другими, чтобы сформировать рабочие подразделения или кооперативные группы. Сегодня вы узнаете что-то интересное.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Какой игривый, веселый день! Примите все приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь спортивными событиями, социальными прогулками, романтическими тет-а-тет, забавными занятиями с детьми и чем-то связанным с шоу-бизнесом и миром развлечений. Приготовьте свои танцевальные туфли!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вам понравится развлекаться. Пригласите гостей на пиццу! Это также отличный день для семейных дискуссий в целом и семейных дискуссий о семейных предприятиях. Ваши мысли о домашнем ремонте амбициозны и экспансивны.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это счастливый день для вас просто потому, что вы в счастливом настроении. В конце концов, наши умы создают фильм о нашей жизни, верно? Позитивные мысли приводят к позитивным словам, которые приводят к позитивным действиям. Используйте каждый шанс путешествовать или насладиться короткой поездкой!

Лев (23 июля — 22 августа)

Ищите способы увеличить свой доход, потому что вы, безусловно, можете сделать это сегодня. Тем не менее, также помните о предупреждении Луны, если речь идет о больших деньгах. Если вы делаете покупки, храните свои квитанции. Вы можете потратить слишком много. (Но это весело!)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ничего не получается так ярко, как появление успеха. Вы чувствуете себя хорошо и так позитивно сегодня – вы выглядите успешными! На самом деле, ваша положительная энергия привлечет к вам других людей. Вы можете быть в восторге от больших планов на будущее или может быть, вы будете просто счастливы в вашей обуви.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня у вас теплое чувство в животе, поэтому вы будете привлекать к себе людей. Это потому, что бы вы ни делали – вы принесете с собой положительные вибрации! Это очень хороший день, чтобы сделать какие-то тихие планы на будущее, потому что вы чувствуете себя уверенно и надежно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня все групповые мероприятия будут положительным. Наслаждайтесь дружбой, а также взаимодействуя с клубами и организациями. Возможно, вы захотите поделиться своими ожиданиями и мечтами о будущем, чтобы кто-то получил их отзывы. Вы также привлечете к себе позитивных людей. Ура!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы произвели потрясающее впечатление на боссов, родителей и VIP-персон. Им нравятся ваши понятия. Конечно, у вас всегда есть большие идеи, отчасти потому, что вы любите путешествовать по миру, а также потому, что вы поднимаете горячие подсказки из разных мест. Вы – гейзер!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это идеальный день для путешествия в любую точку. Это также замечательный день для изучения  чего-то нового, потому что, что бы вы ни делали, вы хотите расширить свои горизонты. Вы хотите, чтобы вас стимулировали позитивным, вздымающимся образом. Дискуссии о политике и религии могут помешать вашей душе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день, по большей части, чтобы обсудить наследование и как разделить или поделиться чем-то. Если вы избегаете оповещения о Луне то, что бы ни случилось, вероятно понравится вам, и вы будете улыбаться до самого вечера.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы хотите поговорить о больших проблемах в жизни и, возможно, составить планы на будущее, особенно с близкими друзьями и партнерами. Ваш ум ясен, острый и оптимистичный. Это прекрасный день для контрактов и переговоров, кроме как во время оповещения о луне. (См. Выше).

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Питер Фальк, Михаил Кокшенов и Мики Рурк, актриса Каролина Дикманн, писатель – юморист Евгений Петросян, диктор и ведущая Ангелина Вовк и иллюзионист Дэвид Копперфильд  делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы энтузиасты, буйны и веселы. Вы также мужественны и честны. В этом году вы завершаете девятилетний цикл. Вот почему это время доработки и инвентаризации. Ожидайте попрощаться с людьми, местами и владениями. Хорошая новость заключается в том, что вы уходите от тяжелого бремени к чему-то новому и легче!

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
10.09.2018, 7:35
Желток
Резонанс
Виктор Авксентьев: биография первого джентльмена Якутска
10.09.2018, 5:56
Политика
Эксклюзив
Михаил Эверстов обошел Александра Ноговицына
10.09.2018, 6:53
Политика
Избран глава Малыкая
10.09.2018, 7:56
Политика
Резонанс
Выборы главы Якутска выиграла Сардана Авксентьева — биография нового мэра
10.09.2018, 5:17
Политика
Сахамин Афанасьев: Мы добились исторического максимума!
13.09.2018, 14:40
Желток
Кэпсээ
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска: и что этих людей связывает? (обновлено)
10.09.2018, 6:24
Политика
Фотофакт
Эксклюзив
Авксентьевы и Федоровы ликуют
10.09.2018, 6:48
Политика
Александр Кошуков вновь избран в Ил Тумэн
10.09.2018, 6:07
Политика
В Горном улусе побит «рекорд» Владимира Поскачина
10.09.2018, 6:36
Политика
Антонина Григорьева избрана депутатом Ил Тумэна
10.09.2018, 21:50
Желток
Скандал
Хлесткое заявление социолога о прошедших выборах
10.09.2018, 5:12
Политика
Дмитрий Медведев поздравил Айсена Николаева с уверенной победой
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
15.09.2018

BASCONI: Последний день акции!!!

Фотофакт
Желток
15.09.2018

Певицу Олимпию растрогали до слез

Фотофакт
Желток
14.09.2018

Мэр Якутска на отдыхе

Якутск
14.09.2018

Альберт Семенов: «Начинаю выполнять свою предвыборную программу»

Якутск
14.09.2018

Город достиг высоких результатов

Экстра
Политика
14.09.2018

Новое кадровое назначение в мэрию Якутска

Происшествия
14.09.2018

В Якутии задержан модератор радикальной исламистской идеологии

Экономика
14.09.2018

Якутскэнерго опубликовало «черный список» УК и ТСЖ