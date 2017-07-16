Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 16 июля 2017 г.

22, 23 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Овен ♈

Оповещение о луне

До 10 вечера сегодня, у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сейчас вы уделяете особое внимание дому, семье и вашей личной жизни. На самом деле, есть активизация деятельности, возможно, из-за ремонта, посещения гостей или жилищных ходов. В любом случае, это потребует терпения с вашей стороны. Еще раз? Да.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы находитесь в пути из-за размещения Солнца и Марса в вашем графике. Вы очень хотите поговорить, и вы активны, прямолинейны и точны. Это хороший день для тех, кто пишет, редактирует или продает, учит и действует.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Венера в вашем знаке делает вас очаровательным и дипломатичным. Это также помогает вам выбирать лестные предметы гардероба, если вы делаете покупки. Между тем, Солнце и Марс усиливают ваше внимание на движении денежных средств. Вам нужно зарабатывать, потому что вы хотите потратить деньги!

Рак (21 июня — 22 июля)

Это остается для вас мощным временем, потому что и Солнце, и Марс в вашем знаке. Солнце привлекает людей и благоприятные ситуации для вас. В то время как Марс заряжает вас энергией и готовит вас к тому, что вы хотите. Это случайная комбинация! Используйте ее в своих интересах.

Лев (23 июля — 22 августа)

Два влияния сейчас борются за вас. С одной стороны, вы хотите уйти в отставку и отдохнуть на заднем сиденье. С другой стороны, потому что планета Меркурий в вашем знаке, вы очень хотите поговорить и пообщаться с другими.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хорошее время! Наслаждайтесь взаимодействием с другими. Физический спорт и конкуренция как никогда высоки на вашем радаре. К счастью, Венера наверху улучшает ваш образ в глазах боссов и VIP-персон.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы продолжаете быть на высоте. А именно, с Солнцем в верхней части вашей карты, светящим как прожектор на вас. Важно помнить, что этот свет льстит, а это значит, что люди, находящиеся у власти, впечатлены вами. Используйте это.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Попытайтесь совершить поездку сегодня или совершить короткую поездку. Посетите этнические рестораны, поговорите с людьми из разных стран и изучите или узнайте что-то новое, потому что вы хотите расширить свой мир. Между тем, романтические отношения сексуальны и игривы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обратите внимание на детали, касающиеся совместного использования, наследования или всего, что вам нужно разделить или поделиться с кем-то. Вы можете оказаться в споре об этом. Но с Венерой напротив вашего знака, переговоры с другими пройдут хорошо.

Козерог (22 декабря 19 января)

Прямо сейчас играют два разных влияния. Юпитер в верхней части диаграммы заставляет вас выглядеть потрясающе в глазах боссов и VIP-персон. Марс напротив вашего знака заставляет вас раздражать других. Хммм, не взорвите эту замечательную возможность, чтобы вы выглядеть хорошо в глазах других.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Некоторые из вас хотят расслабиться сегодня. Тем не менее, большинство из вас дадут себе амбициозный список дел, потому что вы хотите добиться успеха. К счастью, Венера гарантирует недорогой выход на забавные мероприятия, игры с детьми и романтикой! Ура!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это по-прежнему игривое, веселое время для вашего знака, так почему бы не использовать его? Несколько месяцев все это работа, работа, работа. Наслаждайтесь отдыхом дома. Кроме того, вы можете заниматься спортом, заниматься на свежем воздухе, театром, творческими проектами и романтическими связями.