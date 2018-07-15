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Футуролог
15 июля 2018, 5:00
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Ежедневный гороскоп. Воскресенье, 15 июля 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня «все понятно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это может быть плодотворное воскресенье, потому что вы готовы много работать и лучше организовываться. Вы хотите сегодня совершить все, чтобы чувствовать себя лучше всего. Кто-то старше даст совет для вас.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Если вы художник или творческий деятель, это отличный день для практики и совершенствования вашей техники. Причина этого заключается в том, что у вас есть правильное настроение, чтобы практиковаться. Вы определитесь, и сосредоточьтесь на деталях.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Разговор с пожилым членом семьи будет полезен сегодня. Слушайте советы любого, кто более опытен, потому что вы можете получить практические советы. Это также отличный день для планирования семейных планов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас много терпения. (Браво!) Это поможет вам во всех ваших разговорах с другими людьми. Родственники и ежедневные контакты будут приветствовать вашу способность слушать их и предлагать некоторые практические советы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете себя как никогда скромно. (Львы  могут быть экономными, когда они хотят быть.) Если вы делаете покупки, вы будете рассматривать только длительные практические предметы. (Темный шоколад — исключение.) Ваши идеи для увеличения денег будут разумными и выполнимыми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это сильный день для вас, потому что Луна находится вместе с Сатурном. Это дает вам более трезвый и реалистичный взгляд на жизнь. Это также заставляет вас смириться с дискомфортом и невзгодами.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможно, вы захотите сегодня уйти от себя и оценить, где вы находитесь на жизненном пути. Что у вас есть? Что вы должны? Как следующие пять лет выглядят в ваши планы? Вы уверены в том, чтобы держать свой мир?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Разговор с кем-то старше или более опытным будет проходить сегодня, даже если это происходит в вашей голове. Это хорошо, потому что у этого более опытного голоса будет какой-то мудрый совет для вас. Никогда не поздно прислушиваться к советам. В конце концов, вам не нужно изобретать велосипед.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день для серьезного обсуждения с родителем или боссом о вашем долгосрочном будущем или вашем направлении в жизни. Это потому, что сегодня люди находятся в серьезном настроении, и они готовы обсуждать практические вопросы.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня вы можете продвигаться вперед, если вам нужно составить планы поездок на будущее. Это фантастический день для изучения или изучения чего-то, потому что у вас есть концентрация, настойчивость, выносливость и терпение, чтобы узнать что-то, что требует  внимания к деталям.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Потратьте время сегодня, чтобы разобраться с проблемами  наследования, налогообложения, задолженности и всего, что связано с собственностью или страхованием. Вы справитесь с этими вопросами спокойно и эффективно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это день для важного обсуждения с партнерами и близкими друзьями практических вопросов. Вы можете решить, как разделить расходы? Возможно, вы захотите поговорить о разделении труда? Сегодня люди практичны и готовы рассмотреть эти проблемы.

Если ваш день рождения сегодня

Генерал Анатолий Пепеляев  родился в этот день. Вы заботливый, сердечно и с энтузиазмом относитесь к жизни. Вы наблюдательны. Вы верите в силу позитивного мышления. В этом году настало время сосредоточиться на ваших личных обязанностях перед семьей и служением другим. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Зарегистрируйтесь на курсах. Поддерживайте отношения, которые вы цените.

Источник: SAKHALIFE.RU
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