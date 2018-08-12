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Футуролог
12 августа 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 12 августа 2018

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Выделите некоторое время сегодня, чтобы лучше организоваться. Всего 15 или 30 минут. Приберите пол своей спальни. Уберите заднее сиденье вашего автомобиля. Что бы вы ни делали, вы почувствуете себя лучше и более контролируете свою жизнь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это может стать для вас эффективным днем. Вы можете организовать спортивные мероприятия или все, что связано со спортом, пикниками, вечеринками и социальными мероприятиями, включая искусство. Вы также будете эффективны с детьми. Попробуйте!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это идеальный день чтобы спрятаться в кокон у себя дома и расслабиться среди знакомых окрестностей. Разговор с родственником-женщиной (возможно, мамой) может быть значительным. Сегодня сохраняйте низкий уровень. Время было занято и вам нужно перевести дыхание.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это напряженный день! Ваш ум может быть занят множеством идей и намерений. Или день может быть физически занят поручениями и назначениями! Финансы у вас на уме и многие из вас строят или реконструируют свой дом, так что многое происходит.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это по-прежнему сильное время для вас с солнцем в вашем знаке. Однако сегодня Луна обращает ваше внимание на денежный поток, прибыль и финансовые вопросы. Венера гарантирует, что вы будете очаровывать других своими словами. Может, пришло время надеть обаяние?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что дает вам немного преимущества перед всеми другими знаками. Да, ваша удача немного лучше. Почему бы не проверить это, попросив вселенную одолжить? (Что потерять?) По общему признанию, вы можете быть немного более эмоциональным, чем обычно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы предпочтете работать самостоятельно или за кадром сегодня, потому что Луна скрывается в вашей диаграмме, а это означает, что вы хотите делать то же самое и скрывать. Тем не менее, с Венерой в вашем знаке, вы хотите смириться и очаровывать всех. Это смешанная сумка, так что это ваш выбор.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Беседа с женским знакомством может быть важна для вас сегодня. Может быть, вы хотите кому-то доверять или возможно, этот человек должен поговорить с вами? В любом случае, это хороший день, чтобы поделиться с вами надеждой и мечтами о будущем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Личные данные о вашей личной жизни могут быть обнародованы по какой-то причине сегодня. Кто-то говорит о вас. Это может быть так же случайно, как проверка кредита, или это могут быть сплетни. Просто имейте в виду, что у вас высокий уровень и что люди замечают вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы хотите немного приключений, поэтому путешествие было бы очевидным выбором. Если вы не можете взорвать город, то почему бы вам не исследовать свой собственный задний двор? Будьте туристом в своем городе. Посетите этнические рестораны. Сделайте свидание с другом.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Потратьте некоторое время на сегодняшний день, имея дело со свободными целями в отношении налогов, долгов, возвратов на покупку, страховых вопросов и всего, что связано с общей собственностью или богатством кого-то другого. Избавьтесь от этой плиты, потому что вам будет лучше. О, да.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку Луна находится в знаке, который на 180 градусов отличается от вашего знака, это означает, что вам нужно идти более на уступки, когда вы сегодня общаетесь с другими. Это не трудно. Вам просто нужно быть терпеливым и приспособленным, что вам легко сделать.

Если ваш день рождения сегодня

Мореплаватель Витус Беринг, актрисы Матлюба Алимова, Мерьем Узерли и Марта Носова, актеры Питер Краузе,  Евгений Воскресенский и Кейси Аффлек, футболист Марио Балотелли и1 боксер Тайсон Фьюри делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы оптимистичны, креативны и умны. Вы также практичны и реалистичны. Вы жаждете знаний, потому что хотите расти как человек. Это год, чтобы упростить вашу жизнь и построить прочные фундаменты. Усиленная умственная и трудовая работа окупятся. Сосредоточьте свою энергию в одном направлении. Физические упражнения важны. Изучайте йогу, боевые искусства или бег трусцой – любую физическую дисциплину, которая вам нравится.

Источник: SAKHALIFE.RU
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