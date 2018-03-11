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Футуролог
11 марта 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 11 марта 2018

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Необычные возможности могут быть представлены вам сегодня, особенно через путешествие где-нибудь, или возможность пройти курс или узнать что-то новое. В любом случае, ваше окно возможностей будет кратким, а это значит, что вам нужно действовать быстро! (Действовать быстро – это ваша специальность.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте готовы воспользоваться возможностями, которые могут внезапно возникнуть в отношении совместного имущества, налогов, долгов, наследования или всего, что вы владеете совместно с кем-то другим. Это может также изменить ваши отношения с другом или членом группы. Держите глаза открытыми!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Партнера или кого-то из близких может вас удивить в агрессивной форме сегодня. Или это может быть оптимистичной, весело? (Можно только надеяться.) Что бы ни случилось, в конечном счете может незначительно изменить направление вашей жизни. Эй, направление вашей жизни довольно извилисто!

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы можете включить новое событие или что-то необычное, которое внезапно происходит на работе сегодня. Это может включать внедрение новых технологий. Или это может быть неожиданный шанс путешествовать или пройти дополнительное обучение. Как бы то ни было, это будет захватывающе!

Лев (23 июля — 22 августа)

Неожиданное приглашение на забавное мероприятие может выпасть вам сегодня. Действуйте быстро, потому что это окно возможностей длится недолго. Другими словами, если вы откладываете, вы проигрываете. Вы также можете увидеть новый способ использования ресурсов кого-то другого или получить помощь от кого-то бонус!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Что-то неожиданное и необычное может произойти дома или с членом семьи сегодня. Это может удивить всех. Это будет внезапно. Это может быть даже изменение вашей жизненной ситуации. Между тем, ваши отношения с партнером претерпят трансформацию. О, мой бог.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны, потому что это невезучий день для вашего знака. Тем не менее, сегодня вы также увидите новые лица и новые места, потому что неожиданные возможности создадут для вас сюрпризы. Следите за ногами, чтобы вы могли маневрировать на своем пути.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У вас может быть внезапный шанс увеличить ваши доходы. Аналогично, некоторые из вас внезапно потратят большие деньги на что-то неожиданное. Между тем, ваши отношения с любимым челоеом могут измениться или улучшиться. Вы также можете внести изменения в планы отпуска или то, как вы относитесь к своим детям. (Любопытное комбо.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы энергичны и полны огня! Будьте осторожны, вы не действуйте так быстро, потому что у вас возможна ошибка. Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Между тем, что-то дома или внутри вашей семьи может сильно измениться сегодня. Это похоже на изменение к лучшему.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня ваши связи с другими являются мощными. Вы убедительны, что является хорошей новостью для тех из вас, кто занимается продажей, маркетингом, обучением, актерством и письмом. Ах да, никогда не забывайте силу пера!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваши связи с другом или группой могут создать сегодня сюрприз. (Кто-то может удивить вас, или вы можете удивить их.) Вы также можете встретить кого-то, кто является настоящим персонажем. Между тем, могут возникнуть новые способы зарабатывания денег.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Бросьте реалистичный взгляд в зеркало сегодня, потому что возможно, что вы можете увидеть способ улучшить свой внешний вид. (Вы никогда не получите второй шанс произвести первое впечатление.) Между тем, что-то подстегивает ваши амбиции сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Вас интересует практически все, хотя иногда это делает вас внушаемым. Но как только вы понимаете что-то – вы все это делаете! В этом году пришло время лучше понять, кто вы. Изучите медитацию, йогу или другие дисциплины. Это время обучения и изучения. То, что вы узнаете, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году.

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Источник: Sakhalife.ru
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