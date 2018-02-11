Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 11 февраля 2018

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Какая суета в этот день! Сегодня утром не так легко иметь дело с родителями, боссами и VIP-персонами. Все видят плохое или говорят, почему вы не можете что-то сделать. (Вам не нравится?) Держите голову холодной и порох сухим. О, да.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Дискуссии о политике, религии и расовых проблемах будут удручающими сегодня. Кто-то из авторитетов прочитает вам нотацию. Это не весело. Планы поездок могут также сталкиваться с препятствиями.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Возможно, вам будет трудно получить доступ к деньгам, средствам или поддержке, которую вы ожидаете от других сегодня. Нет, это всего лишь временная неудача, потому что кто-то блокирует ваши планы. Просто сядьте и подождите еще один день.

Рак (21 июня — 22 июля)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня немного мрачны, потому что кто-то может быть подавлен или вам, возможно, придется столкнуться с трудной ситуацией. Это правда, что не каждый день есть миска с вишнями.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня работа будет обременительной. Если вы на самом деле должны появиться сегодня на работе, ваш босс может быть строгим и требовательным. (Разве это не забавно?) Кроме того, ваше здоровье может вас беспокоить, особенно что-то связанное с вашими зубами или суставами и вашими костями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня дети могут возлагать большую ответственность. Партийные планы могут показаться не такими замечательными. Это тот день, когда кто-то или что-то может быть дождем на вашем параде. Эй, у вас впереди позитивная неделя! Вы можете справиться с этим.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Более старый член семьи может мешать вашему делу сегодня. Или могут быть другие трудности дома, которые вызывают у вас определенную озабоченность. Просто подверните свои рукава и разберитесь с тем, что находится на вашей тарелке. Будьте взрослыми. Не каждый день является победителем. (Будьте уверены, что завтра выглядит отлично!)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня не входите в режим беспокойства, потому что это так легко сделать. В принципе, беспокойство – это привычка. Помните, что говорят: «Беспокойство похоже на кресло-качалку. Это дает вам что-то делать, но вы никуда не движетесь». Поняли? Хорошо. Помните: вы – самый сильный волевой знак в зодиаке.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы любите быстрые схемы быстрого обогащения. То, что вам не нравится – это схемы с очень богатыми возможностями. И то, что вам действительно не нравится, это схемы, которые мы не собираем. Это то, что сегодня может ощущаться, потому что препятствия находятся на пути, когда дело касается финансов и имущества. Оставайтесь холодным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна в вашем знаке выстроилась с вашим правителем Сатурном, который не является пикником. Это делает вас робким, осторожным и, возможно, подавленным. Ваш лучший выбор –продолжать работать, потому что долг и упорядоченность будет радовать вас. Завтра вы будете диким и сумасшедшим.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете предпочесть работать самостоятельно. Выходите сами или действуйте за кулисами. Во-первых, у многих людей плохое настроение (и вам это нужно, как рыба нуждается в велосипеде). Держите фокус устойчивым. На самом деле, если вы захотите, вы будете выполнять много рутинной работы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Кто-то старше может советовать вам сегодня. По общему признанию, они также могут критиковать. Да, это тот самый день. Но вы знаете, что? Сегодня все это испытывает такое же влияние. К счастью, это мимолетно и уйдет завтра. Уф!

Если ваш день рождения сегодня

Вы амбициозны и обладаете естественным чувством власти. Вы также можете быть конкурентоспособными. В этом году речь идет о личных обязанностях, семье и услугах для других. Позаботьтесь о себе, чтобы вы могли помочь другим. Изучите искусство. Зарегистрируйтесь в группе. Поддерживайте отношения, которые вы цените. Настройте свой дом с помощью этих отношений.