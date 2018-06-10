Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 10 июня 2018

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о луне

Сегодня у нас «все ясно» для покупки и ведения бизнеса. Луна находится в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня проблемы с деньгами. Это хороший день, чтобы разобраться с авторитетными фигурами. Однако финансовые вопросы, связанные с друзьями и группами, могут спровоцировать спор. Если сегодня вы разделитесь или поделитесь кем-то, вы будете щедры.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится с вашим знаменем, танцуя с Сатурном и Юпитером, но в противоречии с Марсом, поэтому отношения с авторитетными фигурами являются рискованными. Не делайте ничего, чтобы бросить вызов кому угодно. Сильный день для планов поездок или планов для будущего образования.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

С Солнцем и вашим правителем Меркурием в вашем знаке вы наделены полномочиями и хотите поговорить. Тем не менее, сегодняшний день может быть исключением. Сегодня Луна скрывается в вашем графике, что заставляет вас потянуть свои поводья. Исследования и поиск ответов пойдут хорошо.

Рак (21 июня — 22 июля)

Послушайте совет кого-то старше или более опытного сегодня, потому что он может помочь. Между тем, вы можете пойти на вечеринки или заняться чем-то, связанным со спортом или детьми. Может быть, поэтому спор об общей собственности или богатстве кого-то другого – это игра?

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы высоко, а именно сегодня люди замечают вас. Вы будешь щедрыми к членам семьи, как и всегда. Однако будьте терпеливы с другом или партнером, потому что они могут вас раздражать. (В настоящее время роялти так мало уважают.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Путешествие и беседы с другими о философии, астрологии, метафизике, религии – безотносительно – понравятся вам сегодня. Вы хотите испытать что-то стимулирующее! Будьте терпеливы с коллегами, особенно с коллегами из других культур.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы чувствуете себя щедрыми к другим, поэтому вы должны быть осторожны, если вы что-то делите или занимаетесь наследованием, потому что вы не хотите отдавать ферму. Будьте терпеливы с детьми. Будьте терпеливы с романтическими партнерами. В принципе – это прекрасный день.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна противоположна вашему знаку, а это значит, что вы должны идти более на уступки, когда имеете дело с кем-то. Вы можете сделать это. Ваша большая проблема будет касаться члена семьи, потому что что-то может вас раздражать. Помните: Терпение – это противоядие от гнева. (Расслабьтесь, все хорошо).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это продуктивный день, хотя вы склонны брать на себя больше, чем можете справиться или пообещать больше, чем можете сделать. Эй, это в ваших генах. Избегайте небольших споров с родственниками и ежедневными контактами. Кому они нужны? Не вам. Хороший день для финансового планирования.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это веселый день! Вы испытываете соблазн пойти на вечеринку или заняться чем-то, связанным со спортом или детьми. Избегайте споров о деньгах и имуществе. Это просто ослабит все. Вместо этого планируйте, как сегодня может оказаться счастливым для всех.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете захотеть спрятаться в кокон у себя дома, потому что вам нужен отдых от всех событий, которые происходили в последнее время. Да, это было весело, но, в конце концов, ваша энергия конечна. Избегайте внутренних споров, особенно с женщиной. Вместо этого, пойдите в и сделайте некоторое исследование кое о чем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш разум практичен, ясен и сфокусирован сегодня, поэтому вы можете заниматься детально-ориентированной работой, которая немного утомительна и рутинна. Вы будете пахать прямо через это! Вы чувствуете себя позитивно и оптимистично!

Если ваш день рождения сегодня

Певица Людмила Зыкина и актриса Элизабет Хёрли делятся своим днем ​​рождения. Вы говорите и вы убедительны. Потому что вы любите разнообразие и стимуляцию, этот наступающий год понравится, потому что он наполнен захватывающими изменениями и новыми начинаниями! Пришло время проявить инициативу и прояснить ваши цели. То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, потому что это начало нового цикла. Ваша физическая сила возрастет и в этом году. Это Бонус!