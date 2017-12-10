Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 10 декабря 2017

22 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о луне

Сегодня до вечера 10 вечера у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия и национальные вопросы. Это также плохой день для участия в вопросах, связанных со средствами массовой информации, издательской деятельностью, медициной и законом, потому что есть путаница. Попытайтесь сесть сегодня. Оставайтесь холодными.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете быть разочарованы в чьем-то вкладе или как они что-то разделяют с вами. На самом деле это разочарование может привести к расколу с другом или партнером. Сегодня трудно сотрудничать с другими. Это только один из тех дней.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сохраняйте незаметность и не вмешивайтесь в дискуссии с другом или партнером, потому что все может пойти наперекосяк. И вдруг вы заговорите о том, чтобы выбросить полотенце. Сегодня слишком много путаницы! И в этой путанице люди разочарованы друг другом. Держитесь подальше от этого.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте осторожны с проблемами здоровья сегодня или чем-то, что связано с вашей работой. Вы могли бы подумать, что видите вещи ясно или что у вас есть все факты, но вы этого не делаете. В вашем общении с другими людьми все в порядке. Играйте безопасно и выбирайте заднее сиденье.

Лев (23 июля — 22 августа)

Романтика может вас разочаровать сегодня. Это создаст недоразумения и путаницу. Аналогичным образом, отношения с детьми также могут быть связаны с путаницей и недоразумениями. Поэтому не садитесь на свою лошадь. Будьте нежны и порежьте других слабыми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Путаница на домашнем фронте не сулит ничего хорошего для семейных дискуссий. Нет ничего! Прощайте. Сегодня легко разочароваться в других. Будьте осторожны, потому что недоразумения могут привести к ненужным разрушениям и проблемам.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы можете потратить много времени. Не беспокойтесь об этом. Но вы также можете быть разочарованы в отношениях с родственником или ежедневным контактом, потому что ваши ожидания были нереалистичными. В этом отношении вы сообщали, каковы были ваши ожидания?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это плохой день для финансовых вопросов, потому что в воздухе слишком много путаницы. Кроме того, в ситуациях, партнерах и коллегах есть своего рода психологическое разочарование. Хорошие финансовые решения должны основываться на позитивных рамках. Отложите крупные покупки сегодня.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете быть настолько разочарованы, что хотите прекратить отношения. (Это может быть экстремально.) Тем не менее, вы должны знать, что сегодня есть элемент путаницы. Возможно, ваши ожидания были нереалистичными? Всегда помните: непомерные ожидания всегда приводят к разочарованию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможно, вы почувствуете, что сегодня вы потерялись в тумане. Вы можете быть нерешительным и не уверенным, что делать или кому верить. Зная это, по крайней мере, решите не предпринимать никаких действий. Вы не готовы принять разумное и решительное решение, потому что слишком много тумана!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Друг может вас разочаровать сегодня. Возможно, вы разочарованы в группе? В любом случае, отношения с другими являются сегодня холодными и запутанными, что просто означает, что они не ожидают слишком многого от других. (Эй, они могут быть разочарованы в тебе тоже.) Протестируйте все внимательно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это не идеальный день для важных обсуждений с боссами и родителями. Люди быстро переходят к неправильным выводам. Кроме того, они не искренне энтузиасты в отношении взаимодействия. Это как будто все расплывчато и слишком легкомысленно.

Если ваш день рождения сегодня

Вы дружелюбны, харизматичны, щедры и очень проницательны. Такие люди, как вы уверенны. Это год, полный волнения и перемен! Возможности представятся сами, и когда они это сделают, вы должны действовать быстро. Ваша личная свобода будет главным приоритетом. Вы также будете путешествовать в этом году и делать все, чтобы расширить свои горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!