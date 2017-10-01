Ежедневный гороскоп. Воскресенье, 1 октября 2017

Предупреждение о луне

Сегодня хороший день для покупок и ведения бизнеса. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ваши амбиции сегодня на высоте. Вы хотите произвести впечатление на других, улучшив свою рабочую среду или окружающий мир. Люди будут восхищаться вашими смелыми идеями.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы сильны в вопросах философии, религии и политики. Вы не только имеете мысли о них — вы хотите поделиться своими идеями с другими, потому что вы думаете, что их стоит слушать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Проблемы, связанные с наследованием, совместной собственностью, налогами могут разрешиться сегодня. У вас есть мысли о том, как улучшить ситуацию. Круто!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы будете говорить, чтобы внести изменения в ваши самые близкие отношения. Никто не может с вами не согласиться: есть место для улучшения отношений, будь то брак, партнерство или близкая дружба. Это то, что вы хотите сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Есть хороший шанс, что вы можете увидеть лучший способ сделать свою работу или заработать больше денег. И пока вы находитесь в этом направлении, вы также можете увидеть способы улучшить свое здоровье.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы хотите использовать свою энергию, на идеальные романтические отношения, либо на улучшение своих спортивных достижений. Суть в том, что вы хотите улучшить что-то, чтобы получить лучший результат. Удачи!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ремонтные работы по дому — это вершина вашего дня. Вы заботитесь о внешности своего жилища; и сегодня вы увидите способы отремонтировать что-то с нуля. Вам, возможно, придется разрушить что-то до основанья и затем построить нечто гораздо лучшее.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

По своей природе вы прямолинейны и упрямы (Иногда страшно). Сегодня вы заинтересованы в том, чтобы улучшить отношения с близкими людьми и коллегами. Чтобы сделать это, вы готовы делать все, что нужно. Берегись, мир!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы амбициозны в последнее время и сегодня, вы сможете найти новые способы дохода или, возможно, способы как заработать немного денег на стороне. Тем временем некоторые из вас также увидят, как улучшить то, что у вас есть, или использовать его для другой цели.

Козерог (22 декабря 19 января)

Это отличный день, чтобы посмотреть в зеркало и спросить себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить свой внешний вид? Вы цените мнение других. Вы любите хорошо выглядеть в обществе. Поскольку важно хорошо выглядеть, подумайте о том, что вы можете сделать. Что нужно для этого?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Возможно, вы почувствуете, что 2018 год станет сказочным годом — годом, когда вы улучшите свою репутацию среди своих сверстников. (Хорошо, потому что это правда.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваше раздражение партнерами и близкими продолжится, но всего на две недели. Неужели именно поэтому вы хотите дать волю своим эмоциям? Некоторые из вас действительно захотят все поменять в отношениях.

Если ваш день рождения сегодня

Вы любите красоту и гармонию. Вы также сосредоточены и дисциплинированы. Это напряженный год и год выбора. Будьте благодарны за то, что у вас есть; не сосредотачивайтесь на том, чего у вас нет. Ожидайте большую популярность и теплое возрождение старой дружбы.