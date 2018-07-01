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Футуролог
1 июля 2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 1 июля 2018

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о луне

До 18:15 сегодня, у нас «все ясно» сегодня, чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день, чтобы смириться с другими, особенно группами. Вы можете извлечь выгоду из ваших будущих мечтаний от кого-то, чтобы получить обратную связь. Независимо от того, поощряют ли вас или нет, не отвечайте ни на какое влияние после оповещения о луне. (См. Выше.) Оставайтесь холодным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы высоко и именно сегодня. Люди замечают вас. Фактически, они, вероятно, говорят о вас, включая некоторые личные данные о вашей личной жизни. Между тем, семейные дискуссии активны. Отличный день, чтобы развлечься дома! (Прислушайтесь к предупреждению о Луне.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Из-за размещения Солнца вы чувствуете деньги, а это означает, что вы можете тратить больше денег. Из-за этого, пожалуйста, помните об ограничениях на оповещения о луне сегодня. После оповещения о луне ограничьте расходы на питание, газ и развлечения.

Рак (21 июня — 22 июля)

Обсуждения о наследствах, совместной собственности, проблемах страхования или общих расходах с партнерами и близкими друзьями могут возникнуть сегодня. Не стесняйтесь исследовать их и действовать на них до оповещения о луне. (См. Выше). После этого не принимайте никаких решений. Тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна противоположна вашему знаку, а это значит, что вы должны идти более уступки, когда имеете дело с другими. Да, вы должны сотрудничать. Сегодня вам понравится общение с другими, потому что Меркурий и Венера находятся в вашем знаке. Это делает вас разговорчивым, обаятельным и дипломатичным. Поцелуй, поцелуй.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вам понравится этот праздник, потому что Солнце дает вам энергию для общения с друзьями, группами, клубами и организациями. Вы также будете использовать часть этого дня, чтобы упорядочить вещи и лучше организоваться. И почему бы нет?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это творческий, веселый день для вашего знака. Вы будете наслаждаться взаимодействием с другими, отчасти потому, что вы произведете большое впечатление на родителей, боссов и VIP-персон. Это отличный день. Увлекательные мероприятия с детьми, спортом и искусством понравятся.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хотя вы хотите приключений и чувство более глубокого изучения мира, сегодня вы хотите спрятаться в кокон дома. (Вы не можете быть всем для всех людей все время.) Будьте терпеливы с членами семьи, потому что могут существовать хаос и напряжение дома. Просто остыньте.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы хотите поговорить с другими, потому что вам есть что сказать. Помните об одном. Размещение Солнца направляет ваше внимание на общую собственность, налоги, наследования и финансовые обсуждения. После оповещения о Луне сегодня ограничьте расходы на газ, продукты питания и развлечения.

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня Луна находится в одном из ваших Денежных домов. Однако сегодня днем ​​появляется предупреждение о луне. Когда это произойдет, не принимайте финансовые решения. Не тратьте деньги на что угодно, кроме продуктов питания, газа и развлечений. Будьте умным. (Для вашей собственной защиты.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно. Тем не менее, это также может сделать вас немного удачливее всех других знаков. Да, нам это нравится! Наслаждайтесь этим днем. Уважайте ограничения оповещения о луне позже сегодня днем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы в игривом, коварном, кокетливом настроении! (Идеальный способ насладиться отдыхом.) Это отличный день для общения с другими, особенно с детьми. Вы также будете наслаждаться искусством. Если вы тратите свои деньги, будьте в курсе ограничений оповещения о луне сегодня днем.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Клара Лучко, Памела Андерсон, Лив Тайлер, легкоатлет Карл Льюис  и принцесса Диана делятся своим днем ​​рождения сегодня. Вы теплые, любящие и близкие к семье. Вы изобретательны, интуитивны и привлекательны для других. Пришло время упростить вашу жизнь и построить прочные фундаменты. Направьте свою энергию в одном направлении. Упражнения важны. Используйте йогу, боевые искусства или бег трусцой — любую физическую дисциплину, которая поможет вам на земле. Тяжелая работа и усилия окупится в этом году!

Источник: SAKHALIFE.RU
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